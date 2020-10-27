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الرئيسية | مجتمع | ذكرى "سمّاك الحسيمة" تجدّد مطلب إطلاق سراح "معتقلي الريف"‎

ذكرى "سمّاك الحسيمة" تجدّد مطلب إطلاق سراح "معتقلي الريف"‎

ذكرى "سمّاك الحسيمة" تجدّد مطلب إطلاق سراح "معتقلي الريف"‎
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 11:00

مرّت أربع سنوات على "مقتل" محسن فكري، سمّاك الحسيمة، مطحونًا داخل شاحنة للنّفايات، وهو الحادث الذي تسبّب في انفجار "حراك الرّيف"، قبل أن يخفّ حدّته مع مرور الزّمن، لا سيما بعد اعتقال القادة الميدانين وإدانتهم بأحكام سجنية "قاسية".

ومع حلول ذكرى "وفاة" محسن فكري، يتجدّد مطلب إطلاق سراح ناصر الزفزافي، قائد الاحتجاجات الميدانية في حراك الريف، ومعه باقي النشطاء، وطيّ صحفة "الخلاف" التي دامت طويلا بين السّلطة المركزية ومنطقة الرّيف.

عبد الله الغلبزوري، فاعل حقوقي من الحسيمة، يؤكد أن "جميع الحقوقيين المغاربة يجمعون على وجود تراجع في مجال حقوق الإنسان، وقد ارتفع مستوى هذه الردة بعد حراك الريف؛ فكلّ النشطاء والصحافيين الذين أظهروا تعاطفا مع الحراك تم إيداعهم السجن بتهم مختلفة".

وأوضح الفاعل المدني في تصريح لهسبريس أنّ "الدولة لم تترك للحقوقيين من مجال سوى الترافع عن معتقلي حراك الريف وطنيا ودوليا عبر تقارير مستمرة؛ وهي التقارير التي تظهر المغرب كبلد متأخر في مجال حقوق الإنسان، بعد أن كان نموذجا في إفريقيا بداية الألفية الثانية".

وشدد الفاعل ذاته على أنّ "الحل الممكن حاليا هو عفو ملكي بوصفه تصحيحا لأخطاء الدولة"، مبرزا أن آلية العفو التي تمنحها دساتير العالم لمؤسسة رئاسة الدولة آلية لحل للمشاكل السياسية والاجتماعية الناتجة عن إيداع أناس في السجن يعتقد الرأي العام أن وجودهم في السجن أمر ظالم.

وهذا ما نجده في قضية معتقلي حراك الريف، يضيف الغلبزوري؛ فالدولة عبر أجهزتها راكمت سلسلة من الأخطاء أدت في النهاية إلى بناء ملف ضخم لوقائع بسيطة، وأطلقت أحكاما قضائية في قضية سياسية ناتجة عن رفض الناس لتهميشهم من طرف الدولة في سياساتها العمومية.

لذلك، يقول المصرح: "كان الأولى منذ البداية اعتبار الاحتجاجات مسألة طبيعية وعادية، وكان الأولى التعامل معها بمنطق الحوار لا منطق العصي والغازات المسيلة للدموع".

ومرّت مياه كثيرة تحت الجسر منذ الوفاة المأساوية للشاب محسن فكري، وأصبح المطلب الأساس هو إطلاق سراح ما تبقى من معتقلي الحراك (حوالي 25 معتقلا).

ويعتقد الحقوقي خالد البكاري أن من شأن ذلك أن ينفس كثيرا عن مخلفات الاحتقان بأبعاده السياسية والاجتماعية والنفسية الذي عاشته منطقة الريف خلال مدة الأربع سنوات الأخيرة.

ويضيف أنه لم يعد أي مبرر أمني أو سياسي لاستمرار هذه الاعتقالات، خصوصا بالنظر إلى التطورات الميدانية بمنطقة الصحراء التي تجعل كثيرين في الريف يقارنون بأسى كيفية تعاطي الدولة بحكمة مع تعبيرات انفصالية هناك، في الوقت الذي كان رد فعلها أمنيا وعنيفا ومتسما بانتهاكات حقوقية في مواجهة حراك مدني سلمي.

كما اعتبر أن محطتين مهمتين قادمتين وهما: الأولى: تقديم خلاصات تقرير لجنة صياغة النموذج التنموي، والتي كان حراك الريف من أسباب التفكير فيها، والثانية هي الاستحقاقات الانتخابية، والكل يعرف أن انطلاق الحراك تزامن مع الانتهاء من انتخابات 2016، وكان من الإشارات على فشل جهات في الدولة في اعتبار الريف مختبرا لنجاح حزب الدولة آنذاك (البام).

لذلك، يؤكد الفاعل الحقوقي أن إطلاق سراح معتقلي الحراك هو واجب الوقت، بأبعاده السياسية والاجتماعية والحقوقية والأخلاقية والوطنية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - شاب عاطل الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 11:06
دكرى السماك كدلك هي دكرى عزيزة علينا نحن المغاربة سكان مدينة أكادير. لانها دكرى تجديد مطالب الإصلاح وخلق فرص العمل . وبناء دولة الحق والقانون. محاربة الفاسدين الدين نهبو تروات البلاد.
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22
2 - مغربي حر ووطني الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 11:08
معتقلي الريف مجرمين مخربين خونة حكنت عليهم المحكمة وسيقضون المدة كباقي المجرمين
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-29
3 - لمقدام خالد الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 11:13
يجب إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وصحافيين راه لبلاد بهدا تعسفات وتكميم الافواه هناك تراجع في حرية التعبير بي الف في مائة راكم كرهتونا فهدا لبلاد
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23
4 - عبدالله الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 11:15
نمودجا في افريقيا ، داكشي علاش خرجو الخوانة للشارع وتعنتو وتطغرسو على النقاش والجلوس على الطاولة واعتبرو أنفسهم هم الحاكمين في منطقة الريف.
اذا أعطيت الحرية لناس لن يستحقونها ولا يعرفون خطوطها الحمراء او احترامها سوف يحرقون اليابس والأخضر وذلك ما وقع مع مشكلة الريف من مطالب اجتماعية غرت بالناس الى شيء اخر فيه العجينة.
باراكا علينا من هاذ الديسك راه طلع لينا في راسنا او راه القضاء قال كلمته في من تعدى حدوده،.
احترمو القضاء والديموقراطية راكم تنتقدون مع الاخيرة لاننا لسنا في زريبة ديال طلع تاكل التفاح شكون لي قالها ليك.
الحمدلله لي دازت الأمور بخير لولا الأمن المغربي واخا كلاو العصا اما كون كانت حكاية اخرى او عايشين كلنا في الجحيم بسبب كمشة خوانة.
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-30
5 - MOUISSA الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 11:16
لمادا تربطون حادت عرضي لسماك الحسيمة و الخونة و المرتزقة أرادوا إنشاء ما يسمى بجمهورية الريف بتلك الخرقة البالية و تحت إمرة زعيمهم المدعو الزفزافي الدي الحادت المذكور للخيانة الوطن تحت غطاء المطالب الإجتماعية فهل سينشر هذا التعليق أم أن حرية التعبير لا تسمح بالرأي و الرأي الأخر
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-22
6 - اطلقوا سراحهم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 11:20
الناس شفرات 115 مليار درهم بالافعال والحجة والدليل وحكموا بخمسة سنوات او اقل وناس قالوا غير بفهم كلمة طالبين مستشفى وجامعة حكموا بعشرين سنة ما هذا العدل؟
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35
7 - Khachoggi الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 11:24
لازلنا تحت الإستعمارالفرنسي من نوع آخر و هكذا فنحن بحاجة إلى مقاومة من نوع آخر و فطواكي و زرقطوني٠٠٠٠٠٠ من نوع آخر٠
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7
8 - دروس الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 11:28
مع مرور الزمن سيكون عفوا ملكيا لأن مطالب الحراك كانت مشروعة.
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-11
9 - محمد خِيرونا الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 11:32
من قال أن الأحكلم كانت قاسية ، أقول له تذكر الحكم على عبد الله أوجالان التركي وأتباعه، حين ذاك ستعلم أن الأحكام على هؤلاء في المغرب كانت جد مخففة ولا أدري لماذا يخالف القضاء المغربي قانونه . أنا كنت من أنصارهم ولكن حين لم أرى علم المغرب يرفرف بين المتظاهرين غيرت فكرتي وعلمت أنهم يسيرون في اتجاه آخر لا علاقة له بالمطالب الظاهرة في السطح.
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3
10 - fassi الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 11:41
طحن مو
طحن باه
مكاين غير طحن او طحن
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-11
11 - مغربي لا يفهم شئ الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 11:42
تسرق 115 مليار درهم من صندوق التضامن يحكم عليك كأقسى حكم اربع سنوات مع وقف التنفيد اي متدخلش للحبس وايلا خرجت للشارع تطالب بمستشفى ووباء كورنا عرى وابان الحاجة الملحة لمستشفيات يحكم عليك بعشرين سنة نافدة وتتهم بالانفصال وان كنت فعلا انفصاليا كامينة حيدر اقصى شئ يفتح تحقيق مع بقائها حرة تصول وتجول هدا هو المغرب يامغربي
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9
12 - محمد.ب الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 11:43
إلى رقم 2 تعليقك فيه رائحة العنصرية...أهل الريف ليسو بخاءنبن ولا انفصاليين...ومن خلال تعليقك تبين لي أنك إنسان غير متسامح ومريص...ابحث لك عن عيادة لطبيب نفسي في أقرب وقت
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-2
13 - ameur الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 11:45
ما علاقة قتل محسن بالزفزافي تقارنون الشهيد بالمجرم حرام
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4
14 - شريفة الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 12:05
نعم سكان الريف شرفاء ونعم التربية تقبلوا الاسلام بصدر رحب وعاشوا مسالمين مع العرب فهم يستحقون كل خير نعم الريف مهمش من قبائل بني يزناسن حتى الحسيمة عار نحن في الالفية الثالثة وهناك دواوير لاطرق لا ماء لا كهرباء لا مستوصف لامدارس هاته تولد الحقد والكراهية ليس في المغرب سوى البيضاء الرباط والمدن الساحلية المغرب بلد واحد من طنجة حتى الكويرة.
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3
15 - حسن بن علي الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 12:06
لا علاقة بين موت السماك .... وتنفيذ احكام صدرت في حق مجرمين مدانين عن طريق محاكمة مشهود على عدالتها دوليا ...
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-1
16 - Le vagabond الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 12:07
عيب ان يشاهد المغاربة "ناشطة صحراوية"، اميناتو حيدر، تجول في العالم حرة بتمويل جزائري وجواز سفر مغربي تروج الانفصال وتسمي المغرب بالمستعمر وتسمم عقول الشباب الصحراوي داخل المغرب، بيد أن شباب الريف الحر مسجونا ظلما وبهتانا كانت مطالبه مشروعة من الدستور وان كانت تدل على شيء فهي غيرة على كرامة الشعب المغربي والوطن الذي يجمعنا. الحرية وكفى من الظلم.
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