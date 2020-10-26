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الرئيسية | مجتمع | ارتداء الكمامات .. السلطات تفرض غرامات على 624543 شخصاً

ارتداء الكمامات .. السلطات تفرض غرامات على 624543 شخصاً

ارتداء الكمامات .. السلطات تفرض غرامات على 624543 شخصاً
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 17:00

كشف نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أن السلطات العمومية قامت بتوقيف وتغريم آلاف المواطنين من مخالفي ارتداء الكمامات بالأسواق والفضاءات العمومية، إذ بلغت الحصيلة من 25 يوليوز إلى غاية 23 أكتوبر الجاري توقيف ما مجموعه 624543 شخصاً وتقديم حوالي 98 ألف أمام أنظار العدالة.

وأوضح الوزير المنتدب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، أن وزارة الداخلية قامت على مستوى جميع عمالات وأقاليم المملكة بتوزيع مساعدات غذائية بلغت قيمتها مليار و101 مليون درهم، واستفاد من هذه المساعدات المرتبطة بتداعيات "كورونا" ما يقارب 4 ملايين و155 ألفا من الساكنة إلى غاية الثاني من شهر أكتوبر الجاري.

ووفق المعطيات التي قدمها نور الدين بوطيب، فإن وزارة الداخلية قامت بتعبئة 421 وحدة فندقية ومراكز إيواء تصل طاقتها الاستيعابية إلى 26 ألف سرير من أجل إيواء أطر صحية وباقي أطر وأعوان الدولة وبعض مرضى "كوفيد 19" ومخالطيهم.

وبلغ عدد رخص التنقل الاستثنائية خارج أرض الوطن التي منحتها مصالح وزارة الداخلية لفائدة مواطنين مغاربة لأسباب دراسية أو عائلية أو مهنية أو صحية إلى غاية 23 أكتوبر الجاري ما مجموعه 62569 شهادة لمغادرة التراب الوطني.

وأكد بوطيب، في عرض أمام "نواب الأمة"، أن السلطات العمومية تمكنت من تدبير مراحل السابقة المتعلقة بمواجهة الوباء بنجاح بفضل المقاربة الاستباقية وانخراط الجميع في تنزيل التوجهات والخطط التي وضعتها الدولة.

وشدد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أنه بـ"الرغم من إكراهات وطول الفيروس، فإن المغرب قادر على تخطي الفيروس وجعل الأزمة المرتبطة به فرصة تاريخية لإحداث إقلاع اقتصادي وتعزيز التماسك الاجتماعي".

ونبه بوطيب إلى التحديات المرتبطة بمواجهة فيروس كورونا تزامنا مع دخول فصل الخريف واقتراب فصل الشتاء، داعيا في الصدد ذاته إلى "الرفع من درجة التعبئة الجماعية وضخ نفس جديد في أداء منظومة مصالح الدولة وسلطاتها العمومية وأيضا عبر تعزيز الوعي الجماعي بالمخاطر المحدقة وتحسيس الرأي العام الوطني بضرورة عدم الاستهتار بالوباء".

الوزير المنتدب أكد أن الحالة الوبائية في المغرب هي "مقلقة وإن بدرجات متفاوتة، إلا أن الوضع ما زال متحكما فيه"، مشيرا إلى أن السلطات العمومية قامت بتتبع خاص لوضعية كورونا في جهة الدار البيضاء سطات بسبب ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بها.

ودعا بوطيب ساكنة جهة الدار البيضاء إلى التفاعل مع الإجراءات التي جرى الإعلان عنها لمحاصرة الوباء بالمنطقة، قائلا: "إن هذه القراءات ستبقى بدون جدوى ما لم تساهم ساكنة هذه المنطقة بكل جدية في المعركة ضد الوباء والانخراط في احترام وتطبيق التدابير الصحية".

وأورد الوزير ذاته أن وزارة الداخلية تحرص، عبر اللجان الجهوية والمحلية المختلطة ،على اعتماد مؤشرات أكثر دقة بخصوص تصنيف وترتيب العمالات في المنطقتين 1 و2، والتي يتم تقييمها كل أسبوع بحسبه.

وتقوم اللجان المعنية على الصعيدين المحلي والجهوي، وفق المصدر ذاته، باتخاذ الإجراءات الضرورية عندما يتجاوز معدل الإصابة 50 حالة على 100 ألف نسمة، عبر منع التنقل من وإلى هذه الأقاليم واتخاذ إجراءات عديدة على صعيد هذه المناطق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - ⛥ اسماعيل مول التعليق ⛥ الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 17:05
راه مايمكنش يرجهع الإغلاق، الله يرضي عليكم أ عباد الله لبسو الماسك ودخلو نيوفكم ماغنخسرو والو إذا كلشي دارها وغنتجنبو الكارتة بلاما نخرجو على الأرزاق ديال الناس. دول فشرق آسيا كاع ما سدو وما كانوش عندهم الحالات بزاف بسبب الإلتزام بالماسك والتباعد الإجتماعي.
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-1
2 - نبيل الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 17:06
أي ما يعادل 187 362 900 درهم أين ستذهب هذه الأموال
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45
3 - ابراهيم أجواو الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 17:08
إجراءات في المستوى لكن التنزيل ضعيف
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-13
4 - مواطن الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 17:09
624.543x300dh= 187.362.900
على أقل تقدير
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12
5 - ميزانية الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 17:10
يلا حسبنا غير 600000 مع مخالفة 100 درهم تعطينا 60000000 درهم كافية لبناء مستشفى
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18
6 - عزالدين الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 17:12
أي ما مجموعه أزيد من 167 مليون درهم من جيوب المواطنين ،اللهم بارك
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14
7 - كن اسدا وكلني الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 17:12
بحسبة بسيطة اذا كانت الغرامة 300درهم
فمجموع الغرامات المصرح بها 187 362 900 درهم
ارجو ان تبنى بها ولو مستشفى واحدة
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12
8 - مواطن الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 17:12
620000 X 300.00 = 186 000 000 DH / 18 مليار سنتيم شكون لي خداها
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14
9 - لاحول ولا قوة ألى بالله الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 17:16
هذا ضلم الصراحة بنادم مقصح من كورونا والأغلبية وقفات فالحجر ومارجعاتش لخدمتها والحكومة وقفات الدعم فلن يستمر ألى ما لانهاية لكن تقاعد الوزراء سيستمر ألى ما لانهاية يعني هادي حكومة ضد الفقير نتا ماعندكش خارج تفتش على رزقك ألى لقيتيه ويلا مدايرش الكمامة غادي تخلص مخالفة منين ماشغلناش زيد على القرارات الغبية من المسؤولين المغاربة الحجر غير بليل لي تايكون خاوي والحركة فيه قليلة وبنهار الزحام وشي لاصق فشي يعني تعادا بنهار وسير تعادي عائلتك بليل ويلا لقيناك خارج غادي تخلص مخالفة الحكومة تستغل الفرص بكل الوسائل باش دخل الفلوس فرضنا الحجر بليل وغادي ندخلو منو الفلوس بحال واحد شدوه مدايرش الكمامة وهو باين من حالتو والهيئة ديالو أنو فقير والحالة ضعيفة عيا معهم ماعنديش كانفتش على خدمة ملقيتش وهما تايقولوليه ماشغلناش فحياتك دبا واش غادي تخلص مخالفة ولا طلع لسطافيط وطلعوه مسكين حسبي الله ونعم الوكيل فهاد الحكومة لي لابسة جلباب الدين والأسلام باش طحن الشعب كيبغات لي عاود صوت عليها غادي نعرفو عقلية القطيع و من أغبى مخلوقات الأرض
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15
10 - محمد الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 17:18
نريد ان نصلي الصلوات التراويح في المساجد في الرمضان الكريم نريدو ان ندهب البحر .ادن من يخالف عليه العقوبة الزجرية هل سيحرموننا البحر مرة اخرى اضربوهم استعملوا الهراوات كما استعملت الصين . خطوة الى الامراء لنتقدم خطوتين الى الامام . خاصة الدارالبيضاء عاملوهم كما عاملتمونا في الصيف حرمتم علينا البحر اقصد طنجة الكبرى حتى كلمة الكبرى لم تنطقوها . ونا استغرب المديعة التي تقدم النشرة الجوية لم تدكر طنجة متعمدة انا لحضتها مرارا وتكرارا مادا فعلوا لها اهل طنجة .نحن نرحب كل مغربي لسنا عنصريين كما يدعون المديعة تتحاشى ان تدكر طنجة احشومة عليك .
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-6
11 - حسن الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 17:19
هذا العدد الهائل من الغرامات أين ذهب ؟
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5
12 - abdoo abdoo abdoo الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 17:20
حكومة همها هو جمع المال بأي طرق
الدولة الوحيدة فى العالم التي فيها تحليلة كورونا غير مجانية وبتمن غالى جدا
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6
13 - السلام عليكم الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 17:21
قيمة هذه الغرامات تجاوز 18 ملايير سنتيم. من غير شك اذا وجد اللقاح سيُشترى من مجموع غرامات الكمامة
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3
14 - احمد من البيضاء الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 17:24
للاسف دائما الموطن الضعيف هو الضحية . الدولة للأسف لا هم لها سوى جيوب الموطنين . نعم السياسة؟؟؟؟؟؟؟
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10
15 - said الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 17:27
الناس مالقات ماتاكل باش تشري الكمامات ? طلقو الناس تخدم على راسها السويد بلا كمامات لااغلاق لا والو
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4
16 - سليم الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 17:29
برافو عليكم عطيتو المساعدات ورجعتوا فلوسكم من الغرامات
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5
17 - غيور الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 17:30
أعياد الله راه هاد البلاد قرون اهيا هازنا فوق رأسها الآن جاء الوقت لرد الجميل انواقفو مع وطننا وبلادنا
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-3
18 - بركانية من المانيا الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 17:30
الماسك ضروري .خافوا على والديكم لانهم كبار في السن و هاذ الفيروس راه خطير .ماشي كذوب .الله يهديكم ا عباد الله واش مدينة بركان خرجوا البارحة بالفوز بكرة القدم بدون ماسك والشرطة ما عملت والو .ياربي الله يحفظ .
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-1
19 - صاحب الكرموس الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 17:33
السرقة لمن إستطاع إليها سبيلا
الفقير يزداد فقرا والغني يزداد غنى في بلاد الموز
لقد ضخمتم مشكل كرونا لكي تنهبوا المواطن حلبو أزيدو حلبو حتى تجف عروقنا
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