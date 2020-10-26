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الرئيسية | مجتمع | آيت الطالب: الوضع الوبائي مقلق جدّا .. واللقاح قبل متم 2020

آيت الطالب: الوضع الوبائي مقلق جدّا .. واللقاح قبل متم 2020

آيت الطالب: الوضع الوبائي مقلق جدّا .. واللقاح قبل متم 2020
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 20:00

أكد خالد آيت الطالب، وزير الصحة، أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا اليوم في المغرب "مقلق جدّا؛ لكنه لم يصل إلى مستوى الانفلات، ولا إلى درجة الضغط على قدرات منظومتنا الصحية الوطنية".

وخلال عرض قدمه حول الوضع الصّحّي في ظل تداعيات وتطورات جائحة كورونا خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أوضح وزير الصحة أن "الحكومة لا تستطيع إيقاف الفيروس، لأن مواجهة الوباء تتعلق بسلوكيات جميع المواطنين".

وشدد آيت الطالب أن الوضع الوبائي "لم يصل إلى مرحلة استنزاف المجهودات التي تبذلها كافة الأطقم، وخاصة منها الصحية والأمنية، بلا هوادة ضدّ الجائحة"، مؤكدا أنّ السلطات العمومية "تبذل قُصارى جُهودها للتّحكّم والسيطرة على الوضع بفعالية وجاهزية بهدف محاصرة انتشار الوباء".

وأضاف المسؤول الحكومي أن المغرب "يُباشر اتصالات مكثّفة ودائمة للحصول على اللقاح الفعّال، الذي تؤكّد كل المعطيات المتوفرة أنه واعد بعد أن وصل إلى المرحلة الأخيرة من التّطوير بحيث من المتوقّع أن يكون جاهزا إن شاء اللّه قبل متم سنة 2020".

وأورد وزير الصحة أن المغرب يوجد اليوم في المرتبة الـ32 عالميا جرّاء الانتكاسة الأخيرة بعدما كان في المرتبة الـ65 سابقا، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة عرفت تحولا وبائياً مُقلقا للفيروس نتيجة لظهور بؤر عديدة ذات طابع مهني أو عائلي وأسري، بلغ عددها الإجمالي إلى غاية 25 أكتوبر الجاري 1.192 بؤرة نشطة.

وتابع وزير الصحة أن المبرّر الرئيسي لتمديد حالة الطوارئ يعود إلى ملاحظة أن العدد التّراكمي اليومي للإصابات قد ارتفع بشكل مُهول متجاوزاً ما سُجّل في الأسابيع والشهور الأولى عشرات المرات (متوسط عدد الإصابات اليومية المسجلة خلال فترة الحجر الصحي، وإلى غاية 11 يونيو المنصرم، قد بلغ 86 حالة إصابة/24 ساعة؛ بينما تضاعف هذا المعدل 15 مرة منذ الشروع في تخفيف تدابير الحجر الصحي وإلى اليوم ليقفز إلى 1.363 حالة/24 ساعة).

لمؤشر المقلق الثّاني، حسب الوزير، الذي دفع إلى تمديد الطوارئ الصحية يتعلق بمعدل مَلْء الأسرّة في أقسام الإنعاش ومصالح العناية المركّزة، والذي ارتفع من 5% في بداية انتشار الوباء بالمغرب، ليصل اليوم إلى 31,3 %، ثم بالإضافة إلى "عدم التزام بعض الشركات بالاحتياطات وتراخي عدد من المواطنين" حسب الوزير خالد آيت الطالب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - فارس بلا جواد الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 20:05
كان تيقول تحت السيطرة ولينا دابة في مقلق جدا وغضة منعرف فين غادي نوصلو الله يحد الباس و ياريت هدا اللقاح الصيني يبدو بيه الوزراء و البرلمانيين بش يكونو لينا قدوة ماشي يطيرو لماما فرنسا تا يتقلحو ويرجعو
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78
2 - منعش سياحي الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 20:06
ياربي اتصدقوا فهاذ لكلام .اقسم بالله الى اوصلت زيرو دراهم.
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72
3 - التناقض الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 20:08
سبق لكم وقلتو الوضع متحكم فيه للاسف الوضع ماشي غير مقلق بل كاريثي ولكن لم تكن عندكم الجرئة للتحدث مع الناس مباشرة حيث بدى الفيروس فالانتشار وتوعيونا وتنبهونا وتتحملو المسؤولية من قبل ومن بعد واللهم عافينا مع الخريف ولاكريب جاية
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23
4 - ما هذا التناقض الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 20:09
اذا كان اللقاح ما زال في طور الانتاج والتجارب ومن يصنعه لم يحدد بعد وقت ترويجه فكيف لسعادة الوزير متيقن من تطبيقه علينا قبل نهاية السنة
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43
5 - Anthropologue الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 20:11
لما كان العدد تحت صقف 100 حالة في اليوم كان الوضع مقلق و الان ماذا ؟
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16
6 - صدمة الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 20:11
امريكا,كندا,اوروبا الغربية خصصت 100 مليار دولار لايجاد لقاح ولا احد من علماءهم يعرف متى سيخرج اللقاح ووزير صحة دولة معاونة بالدعاء والاستغفار عندو تاريخ خروج اللقاح
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88
7 - حرتاءه الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 20:12
واقيلا اللقاح ديال النحل هاداك شي لي بالي مايوصلنا اللقاح حتى متم 2021
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4
8 - التكتيك الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 20:16
المشكل في القطاع الصحي ككل ...وليس في كورونا ...لا يمكن ان تمسحوا اخفاقتكم في كفد19
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5
9 - لابريفا الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 20:19
اسي الوزير راه ما كاينش غير كورونا راك وزير الصحة ماشي وزير كورونا راه باقي الاختصاصات غير كورونا راهوم ما خدامينش راه اعلب الاطباء عديمي الضمير وكيغشو ومكيخدموش راه ما يمكنش نشد موعد فيه عام واربع اشهر وفاش ندخل عند ما يسمى طبيب ما سولني حتى على شي حاجة لا فحص ولا هم يحزنون كتبلي الدوى وقالي سير الله يهنيك في زيارة لمتتعد 15 تانية واش هاكا تتعالجو الناس وراه هاد الاهمال في باقي التخصصات واللي كان مند سنوات هو اللي خلى عدد المرضى بامراض مزمنة كبيرا بالتالي عدد المعرضين لخطر الوفاة بكرونا كبيرا وهو سبب العدد الكبير للوفياة بكرونا اي واحد مرض بكرونا ضروري كتلقاه مريض بشي مرض لسنين وهو تيمشي للمستشفى وما عالجوش
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13
10 - Mohammed الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 20:19
هذا دليل قاطع على قرب نزول اللقاح الى السوق. فبعدما كنا نقول لن نلجأ إلى استعمال هذا اللقاح و لو استعملت الدولة القوة أصبحنا ننتظر بفارغ الصبر وصوله لنلقح أنفسنا و لو باي ثمن . لقد نجحوا في تركيع العالم !!!
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-6
11 - كولومبو الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 20:19
اذكر الحكومات المغربية المقبلة بالتصدي مستقبلا لكل من سولت له نفسه و يسمون انفسهم بالاساتذة الباحثين طلب منح او ترقيات او زيادات في الاجور ها نحن اليوم اصبحنا متسولين من دول أخرى للقاحات يعلم الله و حده فعاليتها لذي الإنسان سنوات و نحن في بلادنا و بلدان الدول العربية نسمع عن تشجيع البحث العلمي و الكل يتبجج في برجه العالي امام الطلبة و عدسات الكميرات بلا فائدة تذكر اليوم حان الوقت للاغلاق مجموعة من الجامعات المغربية بل و كليات للطب فقط يتخرج منها طلبة عديمي الفائدة و أطباء مع تكوين ضعيف و يفتقدون مع الاسف للتكوين المستمر و الدورات و التدريبات مع الاجانب نحن مع الاسف في بلادنا المغرب الطبقة او من تسمي نفسها بالانتليجنسيا او النخبة المثقفة او الاساتذة الباحثين لا يسعون الي المزيد من كسب العلم بل تجدهم منذ تخرجهم الاكاديمي الابتدائي عفوا سميته بهذا الإسم تجدهم يتسابقون عن فتح العيادات الطبية و الصيدليات و.....
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2
12 - ايت الحسين ادار الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 20:20
والله مبقين عرفين شكون لي نتيقو مرا تقولو لاداعي لقلق مره تقولو كمامه لاتصلح لشي مره تقولو كمامه ضروريه مرا تقولو ممنوع لخروج في اليل مرا تقولو طكسي كبير هو سبب نتشار كرونا مرا شحال من مواطن ميكلش حت دوا وكيولي مفيهش، كرونا مرا نسدو طرقات وابواب رزق عل مروك لان اجرتكم تعويضات كم متيازات كم ربيلات صناديق سودا مستمره تتفطحون به حت دعم عطيته لشطاحا ومغنيات والاف لمغاربه ينتحرو وشباب يحركو ويموتو في لبحر في طريقهم عند فرنسا وصبليون يبحثون عن عيشت العز والكرامه رغم ان الوطن زوين بشع بملك لبلادلاكن الدين يدعون انهم سياسين ومتدينين هوما لي خربو لبلاد ولعباذ.... احتلو وظائف تعينات تعريضاته متعدده من كوزينه سكن تنقل محروقات وخلاو شعب يثقاتل لايسبوه علاش يشكي ويبكي ولاكن الله موجود والله معنكم علاش تحشمو بعتونا لوبيات ولسماسره وخصوصي حت أصبح كل مواطن بكره وطنه َاهله هدش حرا اقسم بالله ال حرام واش اعباد الله بغتو حت نجيو نسعاوكم باش نشري شمعه او خبزه الموت احسن لي من ان.. اسعاركم ياتاجر الذين
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0
13 - منهمك الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 20:27
المجهودات التي تعمل الحكومة والصلطات هي المخالفات على الكمامة والمحلات التجارية فقط كلو واشربو هنيئا بما تعملون؟
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14 - مواطنة الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 20:28
سبحان الله في كل اتصال مع من اعرفهم بفرنسا او فينلاندا اوسويسرا اسال دوما هل اخبروك عن اللقاح ويكون كل مرة الجواب ان لا حديث عن اللقاح وبالعكس هم يتحدثون عن الدخول في الحجر الصحي.لا افهم هذه الاشكالية التي لا تفسير لها سوى انهم سيسبقون بنا في اللقاح بمعنى نحن سنكون فءران تجارب ولما يتاكدوا من النتيجة انذاك فقط يقررون اخذ اللقاح ام لا.والله اصبحت اشعر بالذل والاحتقار وقلة الحيلة وحسبنا الله ونعم الوكيل.
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15 - مواطنة الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 20:31
نكونو واقعين را هذا وباء عالمي العالم كلو مرون الحمد لله المغرب دار جهدو لكن للاسف كاين خلل كبيرا اولا فالامكانيات تانيا في التعويضات ناس بركت بلا خدمة اش تاكل لحجر ثالتا المواطنين ياربي تهديهم يا ربي كنا فالاول غادين مزيان لكن الصبر تقادى وهد الزمر طول صعيب يبقاو ضاغطين علينا الحل الوحيد هو التعايش مع الفيروس ولي بغا يحمي راسو يحميه را مكنش حل مع كرونا غ تيكبو الما فالرملة الامر بيد الله
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16 - اللي عطى الله عطاه الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 20:32
مرضنا و برينا صافي تلقحنا طبيعيا و اللي عطاه الله عطاه
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17 - هشام متسائل الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 20:32
"المتوقّع أن يكون جاهزا إن شاء اللّه قبل متم سنة 2020"
أكيد الشناوا اللي خدامين على اللقاح حتى هم يقولون إن شاء الله
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18 - TNG الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 20:34
والله الذي لا إله إلا هو هاد البلاد مسيرينها رباعة الجهلاء و قلال الخبرة و المفسدين ، هاذي نتيجة المحسوبية و الزبونية و باك صاحبي في مناصب الشغل , العشوائية في كل المجالات. شكرا سيدي الوزير لقد اطمأن قلبي بعد سماع كلامكم الرنان
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19 - Abdelhak الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 20:35
لا تعد المواطنين باللقاح وأنت لا تعرف عنه أي شيء. هل أنت من يسهر الليل والنهار على إيجاده؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
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20 - سفيان الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 20:36
حتى لو تم التوصل الى لقاح قبل نهاية السنة، متى سيحين دور المغرب في الحصول عليه؟؟؟؟ اذا لم تستفد الدولة من هذه الجائحة و تطور القطاع الصحي و البحث العلمي و تهتم بالعنصر البشري فسلام على المغرب.
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21 - محمد الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 20:43
كداب المنضومة الصحية بالمغرب كارثية قبل كورونة اما الوضع حاليا فهو أكثر من كارتي خاصة في جهة الشرق . نطلب من لله عز وجل رفع هدا الوباء
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22 - النقد الذاتي الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 20:43
إذا كنتم تُمنون النفس باللقاح الصيني. فجربوه على البرلمانيين والوزراء ورؤساء الجماعات والمقاطعات والمنتخبون والموظفون ثم بعد عام عمموه على الشعب...
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23 - fahd الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 20:46
التفسير الصحيح الدي يعرفه الجميع وكل المغاربة هو مساهمات المغاربة في صندوق كوفيد 19 لم تصرف بالشكل الصحيح على وزارة الصحة، صرفت هده الاموال في مجلات اخرى ليس لها علاقة بصحة المواطن فهدا يعني لا تهمكم صحة المواطن بل اشياء اخرى وهدا لا يشجع مساهمات المواطن في صناديق اخرى
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24 - amin sidi الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 20:50
سلام: فالاول كانت كورونا ديرينها تحت السباط اوزطمين عليها .اودبا كورونا درتنا تحت الصباط ازطما علينا
ومتا يتلقى لقاح لي كورونا حرب الطروق راه حتى هي بالالف المصابن .الاموات والجرحة والمعطوبين
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25 - doc الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 20:53
Si tu peux faire qlq chose pour sauver les gens .un confinement précoce court sera plus efficace que le confinement nocturne copié de l'Europe.
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26 - لقاح جَبْهَتُو ــ 19 الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 21:03
هل إحدى الجامعات المغربية منهمكة في البحث و التطوير من أجل اللقاح و نحن لا نعلم به؟ ما إسم اللقاح؟ "جَبْهتُوـ 19". كأن الدكتور أنطوني فاوتشي هو الذي يتكلم أو الدكتور الجوهرة منصف السلاوي. هذا زمن التطبيع. لا بأس من التطبيع مع كل شيئ. حتى الوباء. في الحياة و السياسة دائما وجب ترك هامش للمتوقع و غير المتوقع، و ما لا يمكن توقعه؛ و هو الأخطر لأن المتوقع قد لا يأتي و غير المتوقع قد يأتي لوحده أو في نفس الوقت مع ما لا يمكن توقعه. و هو ما يحدث الآن. متى الحساب على هدر الثروات و تضييع الفرص و تفويتها هدرا، أو حصرها في المحظوظين؟
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