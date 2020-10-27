24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:13
|07:39
|13:16
|16:16
|18:44
|19:59
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حريق يأتي على "سوق الثلاثاء" في مدينة الحسيمة
- المغرب التطواني يعود إلى التداريب رغم "كوفيد-19"
- إصابة الفنان المليحي بكورونا تثير قلق التشكيليين
- الموت يفجع عائلة ناصر الزفزافي ويدخلها فترة حداد
- ضبط متورط في إجرام مقرون بالعنف بالدار البيضاء
ارتداء الكمامات .. السلطات تفرض غرامات على 624543 شخصاً (5.00)
هذه قصة تبديد 115 مليار درهم من "صندوق الضمان الاجتماعي" (5.00)
تأخّر دعم الوزارة يشتت شمل عائلات مربّيات التعليم الأولي العمومي (4.50)
- الدعوات إلى مقاطعة البضائع الفرنسية تثير السجال بين مؤيد ورافض - (166)
- شباط يعود إلى مقر البرلمان قبل الانتخابات ويقطع سنتين من الغياب - (154)
- طلعات جوية وحملات تمشيطية .. خيارات المغرب لطرد الانفصاليين - (101)
- المجلس العلمي يستنكر المس برسل الله الكرام - (58)
- مجموعة صناعية فرنسية عملاقة تطور معدّات فرقاطة "محمد السّادس" - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حاملو شواهد يطالبون آيت الطالب بمرسوم الترقية
تواصل وزارة الصحة زيادة عدد الغاضبين من قراراتها والمتذمرين من سياستها في حل المشاكل العالقة بالقطاع، قبل وأثناء الجائحة العالمية لفيروس كورونا المستجد، إذ انبرى حاملو الشواهد لمطالبة الوزير الوصي على القطاع بالتدخل السريع لحل هذا الملف.
ونددت التنسيقية الوطنية للتقنيين العاملين بالصحة بعدم التزام الوزارة بحل ملف حاملي الشواهد (الإجازة والماستر)، على غرار باقي القطاعات، وخصوصا وزارة العدل التي تعمل وفق مرسوم الترقية بالشواهد.
ودعت التنسيقية، في بيان لها، وزارة الصحة إلى "التسوية العاجلة والشاملة والإسراع بإصدار مرسوم تعديلي وفق ما جرى به العمل من قبل، ويشمل ترقية حاملي الشواهد بكافة الفئات العاملة بقطاع الصحة".
وحمّل أصحاب البيان وزارة خالد آيت الطالب والجهات المعنية تبعات ما أسموه بـ"التماطل في تنفيذ الاتفاق والاستمرار في التعنت وتضييع الكفاءات داخل قطاع حيوي يحتاج الكثير".
واعتبر التقنيون العاملون بالصحة، وفق المصدر نفسه، أن "التنصل من اتفاق قاض بتسوية عاجلة لهذا الملف يزيد من تعميق هوة الثقة بين مسؤولي الوزارة وعموم الشغيلة الصحية بكل فئاتها"، مؤكدين أن هذا يجعل حاملي الشواهد على استعداد "لخوض كافة الاحتجاجات الممركزة بالرباط بوزارة الصحة والتي سيعلن عنها لاحقا".
وأوضح أيوب الناصري، المنسق الوطني للتنسيقية سالفة الذكر، أن وزارة خالد آيت الطالب تقدم لهذه الفئة من العاملين في صفوفها "وعودا تظل حبرا على ورق، إذ بالرغم من الحوارات والجلسات التي تم عقدها في هذا الصدد ما زال الوضع على ما هو عليه، وما زالت هذه الفئة محرومة من الترقية".
وشدد الناصري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن الوزارة كانت تعمل، قبل سنة 2011، على ترقية حاملي الشواهد "بناء على مباراة داخلية، على غرار ما تقوم به وزارة العدل حاليا؛ لكن بعد ذلك، تم التراجع عن هذا ولم يتم فتح هذا المجال داخليا".
وأردف المنسق الوطني، ضمن تصريحه، أن التقنيين الحاصلين على الدكتوراه "كانوا يستفيدون من الترقية بشكل مباشر؛ لكن بعد حقبة الوزيرة ياسمينة بادو لم يعد هذا الأمر متاحا".
وتطالب التنسيقية الوطنية، بحسب المصرح نفسه، بالعمل على إتاحة الفرصة للتقنيين بالترقية: "نحن نطالب على الأقل بمباراة داخلية بخصوص الترقية، فالعديد منا يتوفرون على دبلومات عليا؛ لكن لا تتم ترقيتهم"، داعيا الوزارة إلى إيجاد حل سريع لهذا الملف.