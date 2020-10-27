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الرئيسية | مجتمع | وزارة الداخلية تلجأ إلى تحليل المياه العادمة لمحاصرة فيروس كورونا

وزارة الداخلية تلجأ إلى تحليل المياه العادمة لمحاصرة فيروس كورونا

وزارة الداخلية تلجأ إلى تحليل المياه العادمة لمحاصرة فيروس كورونا
هسبريس- عبد الرحيم العسري
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 16:00

كشف نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أن وزارة الداخلية ستعمل على إرساء بروتوكول جديد لتتبع خريطة انتشار فيروس كورونا في المغرب.

وتكمن خطة وزارة الداخلية لمواجهة تفشي فيروس كوفيد 19" في أخذ عينات من المياه العادمة في مدن مغربية عديدة قصد تحليلها للبحث عن الحمض النووي للوباء؛ وهو ما سيمكن، حسب الوزير بوطيب، من تحديد البؤر النشطة لانتشار الفيروس.

ويأتي لجوء وزارة الداخلية إلى المياه العادمة بعد ظهور بؤر عديدة ذات طابع مهني أو عائلي وأسري، بلغ عددها الإجمالي إلى غاية 25 أكتوبر الجاري 1.192 بؤرة نشطة.

ولم تنجح المقاربة الحكومية، إلى حدود اليوم، في محاصرة تفشي فيروس كورونا في ظل الموجة الجديدة التي يشهدها المغرب والعالم.

ونجحت دراسات عالمية في فحص مياه الصرف الصحي قبل معالجتها لرصد انتشار فيروس كورونا، للمساعدة في تحديد البؤر النشطة والمناطق المهددة بالوباء.

ونبه الوزير بوطيب، خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية بمجلس النواب، إلى التحديات المرتبطة بمواجهة فيروس كورونا تزامنا مع دخول فصل الخريف واقتراب فصل الشتاء، داعيا في الصدد ذاته إلى "الرفع من درجة التعبئة الجماعية وضخ نفس جديد في أداء منظومة مصالح الدولة وسلطاتها العمومية وأيضا عبر تعزيز الوعي الجماعي بالمخاطر المحدقة وتحسيس الرأي العام الوطني بضرورة عدم الاستهتار بالوباء".

وأكد بوطيب، في عرض أمام "نواب الأمة"، أن السلطات العمومية تمكنت من تدبير مراحل السابقة المتعلقة بمواجهة الوباء بنجاح بفضل المقاربة الاستباقية وانخراط الجميع في تنزيل التوجهات والخطط التي وضعتها الدولة.

وشدد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أنه بـ"الرغم من إكراهات وطول الفيروس، فإن المغرب قادر على تخطي الفيروس وجعل الأزمة المرتبطة به فرصة تاريخية لإحداث إقلاع اقتصادي وتعزيز التماسك الاجتماعي".

جدير بالذكر أن إصابات فيروس كورونا في المغرب تقترب من مائتي حالة مؤكدة، إذ ارتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 199745 حالة في المغرب؛ فيما جرى استبعاد 3018233، منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني في 2 مارس الماضي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - أنوار تمارة الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 16:04
نحن مع البحث العلمي الذي تموله بلادنا لأغراض تعود علينا بالنفع والحدّ من انتشار الوباء
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5
2 - مسمار جحا الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 16:09
لن تنجح مقاربة الحكومة في محاصرة الوباء لأنها لا تطبق على ارض الواقع، ما يصدر عن الحكومة شيء و ما نراه في الواقع شيء آخر و خير مثال على ذلك المدن المغلقة يدخلها المواطن و يخرج بدون ورقة هذا كله ربما خوفا على انكماش الاقتصاد ؟؟ حكومة الشفوي سير على الله
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10
3 - ناخب الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 16:10
حنا فمدينة الحاجب سنوات و حنا كنخلصو فاتورة تطهير السائل علما أن محطة التطهير لازالت حبرا على ورق رغم اعطاء انطلاقتها فأين تذهب أموال الشعب أليس هذا هراء المرجو ان تتبع هسبريس الموضوع راه قهرونا هاد الأحزاب و ممثليهم الشفارة
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5
4 - رشداوي مدغري الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 16:13
في نظري فيروس كورونا معديا لكن ليس خطيرا بالدرجة التي سوق له بها و الا لماذا طبقت الوزارة البروتوكول العلاجي المنزلي.
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3
5 - ساخط الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 16:15
والله ايلا هاد الحكومة وجهها قاسح.كاع ماعالجتو حتى لي باين مابقا ليكوم غير المياه العادمة.وراه المغرب كاملو معدوم ماشي غير الماء.لاخدمة لا تعليم لاصحة لا فلوس لا حاضر لا مستقبل .لا والو.
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7
6 - مغربي الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 16:21
اهل هذا دور وزارة الداخلية؟ هذا دور وزارة الصحة، وزارة البيئة و البلديات. لو كانت عندنا لا مركزية لكانت هذه هي الطريقة التي وجب عليها مواجهة كورونا.
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4
7 - aziz الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 16:27
على وزارة الدخلية أن تحل محل وزارة الصحة ثم تقوم بصنع اللقاح
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5
8 - ابو انس الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 16:29
الداخلية تحلل المياه العادمة لانتشار الوباء و الدار البيضاء تصرف ملايين الدراهم على مراحيض عمومية قصد استعمالها في شوارعها حلل وناقش !!...
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0
9 - المتشائم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 16:33
الفيروس الدي يجب الحد من انتشاره هو الفقر والتهميش . الفيروس الدي وصل جيوب المواطن هو ارتفاع اسعار الخضر والفواكه والدواجن التي تعتبر القوت اليومي للمغاربة . الفيروس الحقيقي هو نهب جيوب المواطنين بغلاء فواتر الماء والكهرباء . اما كورونا فهي في العالم كله . يجب الحد من انتشار البطالة وخلق فرص للعمل للعاطلين
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1
10 - fixible الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 16:40
بالنسبة لجهة كلميم وادنون يكفي أخد عينة من ماء الروبيني لأنه و المياه العادمة إخوة بالرضاعة
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11 - حنين الوطن الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 16:43
لا أعرف ماذا يفعل الوزراء جميعهم نائمون حتى انتشر فيروس كورنا مهما فعلت من خطط لن تنجح لأنهم كانو نائمين .وزير واحد اعجبني هو السيد امزازي خططه ناجحة و سحرية.
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-3
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