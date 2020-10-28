"فيتامين سي" و"الزنك" يختفيان من الصيدليات تزامنا مع الخريف‬

هسبريس من الرباط

تسبّبت أزمة فيروس "كورونا" المستجد في نقص أدوية المناعة بالأسواق الوطنية، بالنظر إلى ارتفاع الطلب عليها طيلة الأشهر الماضية، خاصة الفيتامين "سي" و"الزنك"، الأمر الذي جعلها تنقطع عن الصيدليات بين الفينة والأخرى.

واختفت أقراص "فيتامين سي" ومعدن "الزنك" في مجموعة من الصيدليات الوطنية خلال الأيام الماضية، وهو ما عاينته هسبريس، باعتبارهما جزءًا من البروتوكول العلاجي لمرضى "كوفيد-19"، وزادت طلبات المغاربة عليهما مع دخول فصل الخريف.

وتعليقا على ذلك، قال أمين بوزوبع، الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إن "مختبرين فقط هما اللذان يصنعان 'الفيتامين سي' (1000 مليغرام) بالمغرب من الناحية الإستراتيجية، ما يؤدي إلى انقطاع كبير بين الفينة والأخرى".

وأضاف بوزوبع، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "وزارة الصحة لم تتعامل بشكل مناسب مع الأمر، لأن العديد من المختبرات الوطنية تصنّع أدوية كثيرة تحتوي على 'الفيتامين سي' بنسب قليلة، ما يعني أنه بإمكانها صناعة الفيتامين سي من جرعة ألف مليغرام، ما يتطلب تدخل الوزارة التي ينبغي أن توجهها نحو التصنيع".

وأوضح الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب أن "مختبرا وحيدا هو الذي يصنّع مادة الزنك على المستوى الوطني، التي شهدت انقطاعا امتد لخمسة أشهر"، مشددا على أن "الانقطاعات رصدت في جميع مدن المملكة المغربية بنسب متفاوتة".

ولفت المسؤول عينه الانتباه إلى أن "الصيدلي يتفادى الاستجابة للطلبات الكبيرة للمواطنين في ما يتعلق بالفيتامين سي"، موردا: "نعطي للمواطن علبة واحدة فقط، وذلك لاعتبارات تؤطر المهنة، بالنظر إلى النقص الكبير في السوق الوطنية، في مقابل تزايد الطلب على هذه المادة".

ويعتقد الناس خطأً أن تناول "فيتامين سي" و"الزنك" سيقيهم من الإصابة بمرض كوفيد 19، في حين أن أهم شيء في هذه المرحلة هو الالتزام بإجراءات التباعد الجسدي والنظافة لتجنب الفيروس. ولتقوية دفاعات الجسم فإن الأهم تناول نظام غذائي متوازن. كما أن تناول البرتقال أفضل من تعاطي أقراص فيتامين سي.