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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 3988 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3988 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 203733 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3037025 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 72 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 3445 حالة.
وتم التأكد من 2784 حالة شفاء إضافية لبلغ الحصيلة الإجمالية للتعافي 168706.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
كورونا تفتك و تلتهم البشر في الازدحامات و عدم اخذ الحيطة و الحذر و اكثر الحالات تكون نهارا ....
هل تنشط كورونا في الليل فقط ؟
هل هي مثل الوطواط لا تظهر الا في الليل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟