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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 3988 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 3988 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 3988 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 18:00

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3988 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 203733 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3037025 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 72 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 3445 حالة.

وتم التأكد من 2784 حالة شفاء إضافية لبلغ الحصيلة الإجمالية للتعافي 168706.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - hassan الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 18:12
العدوى ونسبتها تتحكم فيها أربعة عوامل: هل المكان مغلق، مدة التعرض للفيروس، وهل الشخص حامل للكمامة أو لا، والتباعد، وكلما اختل عنصر تزيد نسبة الإصابة.
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25
2 - القادم احدرو منه الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 18:13
شهر نونبر و دجمبر يا لطيف يكتر فيه عدوى الزكام مع البرد .. حداري ياناس اصحاب الامراض المزمنة.. الحيطة والحدر اكتر.. وآلله الحفيض
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24
3 - سعيد الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 18:13
كل شي ء بيد الله وحده اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا ويسر أمورنا انك على كل شيء قدير الأمور خرجت عن السيطرة نسأل الله أن يرفع عنا هذا الوباء التزموا بالحيطة والحذر والالتزام بقواعد النظافة وعدم الاختلاط
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31
4 - يونسيف الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 18:14
لانشاهد في الاعلام ولا في المنابر برامج دينية وادعية لتجنبنا هذا الوباء بل نشاهد الا البرامج الغناءية والسهرات والترفيه ..مهما قمنا بالتدابير ا و الاجراءات فالله تعالى قادر على كل شيء هو الشافي والعافي .
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21
5 - هناك تقارب بين:::::" الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 18:15
هدا اليوم هناك تقارب في حالات الإصابات لكوفيد بين المغرب والعراق والأردن؛ وعلى ما يبدو ان هناك موجة تانية من الفيروس أقوى من الموجة الأولى؛ فلربما فصلي الشتاء والخريف سيكونان الأصعب لدول العالم.
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12
6 - Hasan الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 18:16
هناك معافون ساهموا في وفاة العديد دون علمهم.
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14
7 - رأي خبير الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 18:16
الأكيد أن الفيروس لن يختفي من الطبيعة وطبيعي أن عدد الإصابات والوفيات سترتفع تزامنا مع فصل الشتاء وانفليونزا الموسمية كما جرت العادة وخصوصا عند المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة لضعف مناعتهم نسأل الله رفع الوباء
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8 - Sabrina الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 18:16
الصبر .لم يبقا سوى خمسة عشرة يوم وسينتهي هاد المسلسل المخيف .
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8
9 - الوطواط الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 18:17
انا أتساءل ما جدوى الحذر الليلي في بعض المدن .....
كورونا تفتك و تلتهم البشر في الازدحامات و عدم اخذ الحيطة و الحذر و اكثر الحالات تكون نهارا ....
هل تنشط كورونا في الليل فقط ؟
هل هي مثل الوطواط لا تظهر الا في الليل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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10 - مهتم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 18:17
شفت الارقام كتشابه هاد ليامات ما بقيت فاهم والو
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10
11 - سيمو كرونو الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 18:17
انا بداءت اعمل عن بعد.. ولا اخرج الا للضرورة حتا اني اقتصد في مصاريف السيارة والاكل خارج المنزل.. ديرو بحالي نقصو من زحام.. اللي خاف نجى..
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12 - مراقب الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 18:20
فصل هذا الشتاء سيمر مرا وصعبا علينا و بلدنا ليس سوى في بداية انتشار الوباء وهذا ما نحصده الان ... الوفيات ستتضاعف الاصابات ستتضاعف وهذا لا مفر منه في ضل الموجة الثانية التي يعرفها العالم وهي اقسى بكثير و اضعافها من الاولى
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13 - العبد الضعيف الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 18:22
الله ...الله ياربي العزيز ...الى اين تسير بنا هاته الارقام المهولة والمرعبة؟؟؟ ياربي ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء انت القوي الجبار القدير ...ونحن عبادك الضعفاء المدنبون المخطءون ...ندق بابك الكريم ...فارحمنا وابعد عنا هدا الوباء الخطير الشرس المميت ...هاهي ايدينا جميعا اليك مرفوعة فلا تردنا خاءبين ...وهاهي دموع الندم تنسكب على وجوهنا المكلومة فلا تغلق علينا ابواب خيرك ورحمتك واحسانك...
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14 - Dragonaut الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 18:23
سندخل نادي المائة وفاة يوميا في القريب العاجل. في الإدارات و الشركات هناك من فيه أعراض الزكام و لا زال يعمل دون أي تدخل من المسؤولين. إذا كان الشخص عديم التفكير يجب على مسؤولي الموارد البشرية التدخل لوقف النزيف، و لكن للأسف هناك من لا يحمل من المسؤولية سوى الإسم و التعويضات.
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15 - Yoyo الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 18:24
لدي قريب ينتظر نتيجة التحليل منذ أربعة أيام ولحد الساعة لم يتوصل بها،وأتساءل كيف تحتسب هذه الأرقام وتناسب ليوم معين،حصيلة اليوم هل هي التراكمية لعدة أيام،أم هي نتائج تحليلات لأيام خلت المتواصل بها إضافة لبعض نتائج تحاليل اليوم،في الحقيقة هذا اللغز هو الذي يجعل الكثير منا غير مكترث بهذه النتائج والولاء اصلا
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16 - القرشي الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 18:25
لم يبقى إلا الدعاء لله سبحانه وتعالى بأن يرفع عنا هذا الوباء ومزيدا من الالتزام بما هو واقي من هذا الفيروز عفانا وعافاكم من كل مكروه
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