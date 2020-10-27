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الرئيسية | مجتمع | وزير الداخلية: المغاربة لا يعيشون في غابة.. والأمن مستتب بالمملكة

وزير الداخلية: المغاربة لا يعيشون في غابة.. والأمن مستتب بالمملكة

وزير الداخلية: المغاربة لا يعيشون في غابة.. والأمن مستتب بالمملكة
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:10

حذّر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، من تحول مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب إلى منصات لنشر الإحساس بالخوف وعدم الأمان والترويج لمعطيات غير حقيقية لا علاقة لها بالواقع.

وأوضح وزير الداخلية، في جواب عن سؤال حول ظاهرة العنف وحملة "زيرو-كريساج" تقدمت به مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن "الجديد في هذه الظاهرة هو أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت أداة من أدوات نشر نوع من العنف واللاأمان".

وأضاف لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أنه في أحيان كثيرة يتم الترويج لجرائم غير حقيقية على وسائل التواصل الاجتماعي، مشددا على أن الأمن في المغرب مستتب.

وأكد وزير الداخلية أن السلطات الأمنية تقوم بواجبها وتتفاعل بحزم مع كل ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي للتدقيق في المعطيات الرائجة وتبيان حقيقتها، ثم الحرص على إصدار بلاغات توضيحية في أي واقعة أو حادثة.

ورفض لفتيت الترويج للشعور بعدم الأمان في المغرب بعد وقوع عدد من الجرائم مؤخرا، وقال إنه "لا يمكن أخذ حالات معزولة وتعميمها على البلاد وكأننا عايشين في غابة"، وذلك في معرض رده على مستشارة من "السيديتي" نبهت إلى تنامي ظاهرة اغتصاب الأطفال والنساء داخل المنازل.

وكشف وزير الداخلية أن مصالح الأمن الوطني سجلت، خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، 392 ألف قضية تتعلق بظاهرة العنف وأنجزت منها 381 حالة وتم إيقاف 220 ألف شخص منهم 12 ألف قاصر؛ في حين سجل الدرك الملكي، خلال الفترة نفسها، 77 ألف قضية أنجز منها 61 ألف نازلة وأحال على العدالة 36 ألف شخص، ضمنهم 1721 قاصرا.

وبعد أن شدد على أن الأمن والدرك يقومان بعملهما على قدم وساق بشكل دائم، اعتبر الوزير لفتيت أن العالم يواجه مشاكل كبيرة على مستوى مواجهة الجريمة، داعيا جميع المتدخلين إلى تضافر الجهود لمواجهة هذه الآفة التي تواجه العالم والمجتمع المغربي على الخصوص.

واستغربت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في سؤالها، من "تحول العنف إلى ثقافة بالمغرب عبر تنامي جرائم "الكريساج" بالسيوف والكلاب الممنوعة والهجوم على البيوت والممتلكات والشعور بالخوف بالفضاءات العامة".

وفي سؤال مرتبط بموعد الترخيص لقطاع تنظيم التظاهرات الثقافية والتواصلية لاستئناف أنشطته، أكد عبد الوافي لفتيت أنه لا يمكن الترخيص لتنظيم التظاهرات في الوقت الحالي إلا إذا تم التأكد بشكل تام من عدم تحولها إلى بؤر وبائية تهدد سلامة العاملين في هذه القطاعات.

وشدد لفتيت أن هذا الإجراء يأتي "ليس من أجل حرمان الناس من مصادر رزقهم، بل حماية للمواطنين من الجائحة، مشيرا إلى أنه لا يمكن الترخيص لهذه التظاهرات ولو لتلك التي يشارك فيها 50 شخصاً في ظل استمرار منع الأعراس والمآتم في المغرب، قبل أن يؤكد أن أكبر البؤر تنطلق من الاحتفالات والتجمعات.

وأورد وزير الداخلية، في جوابه عن سؤال لفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن السلطات تنتظر على "أحر من الجمر الوقت المناسب للسماح لهذه القطاعات لكي تستأنف عملها المرتبط كذلك بقطاع السياحة والصناعة التقليدية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - شاب عاطل الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:18
كتفرشوا لقانون تكميم الأفواه اولا كيفاش
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123
2 - اشتا تا تا الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:21
سي الوزير.. كنتمى انك تلبس شي جلابة وتدير شي ربطة ديال النعناع ف يدك وتمشي بلا امن وبلا حراسة خاصة لأحياء فاس الشعبية او كازا.. واستمتع بالافلام البطولية والهندية بين نساء تتقاتلن بالسيوف والحجارة.. خليك من الذكور.. راه النسا ولات كتدابز بالسيف الشريف. وداك الساعه نشوفو واش كاين الامن بصح ولا لا.. نتمناو من الشرطة المغربية تولي عنيفة ف تدخلاتها مع المجرمين والمشتبه فيهم ف المغرب تماما كما تتفعال الشرطة الامريكية.. لا وجود لرصاصة تحذيرية.. ارفع يدك او مت.
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230
3 - يوسف الفاسي الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:24
أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم و أقسم بجميع الديانات السماوية أنه والله مكاين الأمن يقدر يكون فالاحياء الراقية ولكن ف80% من البلاد مكاينش الأمن.
شوف ملي تشوف سيارة الأمن دايزة حدا مجموعة ديال الشرذمة فوق درجة ذات العجلات الثلاث كلهم مدججين بالسيوف أو تا يديروا رأسهم ما شفوهمش أو يحكروا على راجل مسن بدراجة نارية. الهروب من هاد البلاد
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139
4 - mre الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:25
نعم الأمن مستتب...داخل السيارات الوزارية و البرلمانية الفارهة. سير على رجليك و رد علينا الخبار.
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186
5 - المومني الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:28
نعم لا أحد يمكن له أن ينفي المجهودات الجبارة التي يقوم بها الأمن الوطني رغم انه في الكتير من الأحيان يطلقون الرصاص في الهواء عوض إستهداف المجرمين مباشرة لكن العيب كل العيب في القضاء المغربي المتساهل مع المجرمين واللصوص والقتلة الارهابيين وتجار الحشيش بإصدار أحكام لا تمت إلى القضاء بصلة
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47
6 - abdealatii الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:29
والله الا يوجد حاليان في المغرب الأمن والامن الأغنياء فقط أم شريح من شعب تعيش الحكرا من جميع سلطات المخزاني من شراطة نحن المغرب كنحس بي الحكرا الا كنت مواطن شريف أم إذ كنت من الفئة راقيت من اولدا الوزراء والمسئولين دار الي بغيت مكينش الي يهظرا معك الآن باك صحبي
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43
7 - Hicham Hicham الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:29
اغتصابات بالتسلسل .. اختطاف الاطفال و الفتيات .. الاعتداء ات في وضح النهار... وسائل التواصل اصبحت المنفذ الوحيد لايصال الاصوات المبحوحة ... الكم الهائل من الاحداث اللتي تتناقلها وسائل التواصل جلها أكدتها جهات رسمية ولولا ذلك لن يسمع بها احد ... هناك مشاكل جذرية ينبغي معالجتها .. التربية .. التعليم .. الجهل و الفقر و فقدان الثقة في المجتمع يولد الجريمة لا محال .. هناك مشاكل اجذر و السكوت عنها كمن يخبئ سرطانا يوما ما سيظهر و لن نستطيع ايقافه!
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47
8 - مول الكراطه الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:33
بدون تعليق. بدون تعليق. بدون تعليق.
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31
9 - محمد الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:33
المغرب فيه الأمن و الأمان بحال سويسرا. تقدر تخرج مع 3 صباح و تمشي في الشارع و ماكينش لي ذرى معاك. غير المغاربة الله هديهم كترو من الفيسبوك و انستاكرام.
هاد الوزير سبحان الله عايش في الأوهام.
واش كاع المغاربة عارفين ان الجريمة في المغرب غادا و كتزاد سرتو في فاس طنجة كازا سلا و ما ادراك ما سلا.
واش تقدر تهز تليفونك تهضر بيه عادي في الشارع بلا مايدوز الخطاف و خطفو ليك؟
شفت بعيني جرائم عديييييييدة و كنت غادي نتعرض شحال من مرة للسرقة غير حفضني الله
اسي الوزير عوض الإنكار حاول تعالج المشكلة ولا هادوك المجرمين ديالكم غادين تحتاجهم شي نهار.
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48
10 - مواطن من المغرب الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:34
سيد وزير الداخلية الشعب يريد الأمن الذي يحضر قبل وقوع الكارثة لا بعدها. معظم الشوارع والازقة والطرقات مجهزة بكاميرات. لماذا لا يكون مركز خاص في كل ولاية أمن يراقب تلك الكاميرات واي شبهة يخبر أقرب دورية..هل هذا العمل صعب عليكم؟
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34
11 - مواطن غير راض الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:34
رغم أننا غير راضون عن مستوى عمل الدولة في شتى الميادين ورغم أننا ضد سياسات كثيرة تم العمل بها لعقود خلت إلا أننا لن نستطيع أن ننكر تقدم الدولة في الجانب الأمني والتطور الحاصل في كيفية الإشتغال مقارنة بعقود خلت .
لذلك فإننا من هذا المنبر نشكر جميع القوى الأمنية الحريصة على أمن المواطن وأمن الدولة معا . ونحيي جميع من يرابطون في أماكن عملهم بعيدا عن أسرهم وأبنائهم .
وكلنا أمل في أن تتطور بلادنا بمواطنيها إلى الأحسن .
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-29
12 - الشريف الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:34
على وزارت الداخلية تعميم الكاميرات في الاحياء اللتي تكثر فيها الجريمة .وبعد دلك تغلق قنوات الصرف الصحي اللتي تعطي صورة مرعبة عن المغرب.خاصة وان بعض القنوات العالمية اصبحت تتصيد مثل هاته الاخبار لتشويه صمعة المغرب والمغاربة.
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11
13 - فيلالي الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:35
اسي الوزير والهيش مول تريبورتر فالحبس وصفاها للموظف اش من امان تتكلم عليه.
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28
14 - abdealatii الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:35
هل تعلم يسعدات الوزير أن بعظ من رجالك ياخدون راشوة من الصواص ومن تجار المخدرات فافي أعوام قليل اصبح من الأغنياء في المغرب اليس هنك الحق ولا قانون
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18
15 - المعانات الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:39
انا بعدا حاضيا لقصر ليرحل ايا وزيري.....
بالفعل اسي لوزير كان الأمن و الامان خاصنا غي ينتسناوا الضربة فين تجينا.
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17
16 - النقد الذاتي الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:40
مسألة استتباب الأمن إذا كان قالها إدريس البصري في زمانه نقول له صدقت. أما ما نعيشه يوميا. فالامور تسير إلى الأسوء. المجرمون لم يعودوا يكتفون بالسيوف بل صار لهم سلاح أخطر تلك الكلاب الرومية المدربة وعصابة من الذين تسمونهم قاصرين
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24
17 - جاكي شان الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:43
آلأمن ..؟ هاد خونا عيش معانا أو كيدوي على شي مغرب في عالم موازي ؟؟؟ و تا سيــــــــــــر
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16
18 - عادل الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:44
عاد اليوم خرجو الاحصائيات. اكثر من 400الف جريمة فالسنة. هادي راه ولات حرب. قبل عشرين سنة كان المغرب يعيش الامان. اما الان فاصبح الرعب حتى فالاحياء الراقية. البطالة والفقر والفوارق الطبقية. كلشي باغي يهاجر..
حكومات البجدي واليمين المتوحش خربت المغرب.
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14
19 - فارس بلا جواد الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:45
يا وزير الداخلية انا رعندي غير سؤال بسيط واش زعمة تقد تمشي في سلا ولا الرباط ولا كازا ولا فاس بليل عادي في المناطق الشعبية هاني مهني دابا راه الرجل تيخاف يخرج بليل عاد العيالات شحال من وحدة تسرقت في عز النهار عاد اليل وبلا جرائم الاغتصاب الي تيعرضو ليهم ما التحرش حدث بلا حرج اودي هضرو بوقعية وخلو عليكم ناس الفيس راه مبقوش تا عيو وهضرو
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14
20 - Nadia sahl Rabat sala الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:45
اولا نشكر رجال الأمن ودرك على كل مجهودات الذي يقوم به من أجل أمن المواطن وممتلكات ونظام العام رغم ان كثير من لخونه نفصاليات مبلبلين وجمعات محضوره وبعض نساء أحياء لقزدير يه وشعبيه ولعشوائيه ومحرضين يريدون زرع الفتنه والخراب في المغرب انم لتوضيح يمكن السيد وزير داخليه وعدد من لوزرا ولبرلمان الدين غيرو جلدتهم واصبحو يركبو افخم سيارت ويسكنو بارق الاحيا نساو مايعانيه حوالي 34مليون مروكي من لبطاله الفقر لنتحار طلاق بسبب إقفال باب رزقهم مند 10مارس عند ضهور كوفيد 19كم ذكرنا ليس لهم درايه بمايقع في الأحياء شعبيه من مخضرات قرقوبي إجرام لناخد حي لنبعاث موسى ديبو باب سبته بلقنادل طيبي وكثير من احيأ كازا سلا قنيطره سيدي سليمان حت بعض أحياء تطوان طنجه لعرائش تفرخ كثير من لمجرمات ومجرمين وتجار قرقوبي واكثرهم إجرام واعداء هم سيبه اصحاب دراجات ناريه طربورتورات بخي لنبعاث سلا رحمه وداخل أحيا مكنسيه موسى حت بعض مكتري سيارات وبراهش اعماره مابين 12ال 30سنه حاملين سيوف تحت ملابسهم يعني حت لمواطن مساهم في انتشار الاجرام ملي كتدخل الشرطه يسبو رجال الأمن خصوص كم ذكرنا بعض أهالي او جيزان مجرمين وتجار قرقربي
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-5
21 - نبيل الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:46
منصات التواصل الاجتماعي تظهر الجرائم عبر تصويرها بالهاتف المحمول و نشرها للراي العام على هذه المنصات.
الوزير لم يقدم الاحصاءات الامنية خاصتا الكشف عن ردار الاجرام و رصد جميع انواع الاجرام في جهات المملكة كل على حدى حتى نعرف ماذا يفعل الولات و العمال؟؟؟. هذه الاحصاءات تعطي نظرة شاملة عن الوضع الامني في المملكة و من خلالها يمكن رسم استراتيجية امنية جهوية و وطنية و مخطط امني لتحسين الوضع الامني من خلال تقليص عدد الجرائم سنويا كهدف مركزي و اساسي.
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8
22 - Ayoub الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:48
الله يعطينا وجهك السيد الوزير.....كلام الابراج العالية والمكاتب المكيفة......انزلوا لارض الميدان حتى تلامس الامن على حقيقته.....!!!!!!؟
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17
23 - محمد العلوي المدغري الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:49
هناك و ضعية مقلقة جدا من الناحية الأمنية.
شخصيا تعرضت للگرساج مرات عديدة و سرق هاتفي 3 مرات بالحي الحسني بالدار البيضاء و تعرضت سيارتي للتخريب بشكل شبه مستمر بنفس المنطقة.
حاولت مرة واحدة تقديم شكاية و بكن العداب الذي عشته في الكومسيرية كضحية جعلني اندم على فعلتي و رفعت شكايتي لله سبحانه و تعالى.
مستحيل ان تتجول في الدار البيضاء ليلا كرجل اما كأمرأة فذلك مغامرة خطيرة.
الواقع هو هذا و انا احس بالخوف و قلة الامان و للسيد الوزير و ارقامه واسع النظر.
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8
24 - عماد الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:53
لم نعد نحس بالأمان بمدينة سلا لكريساج بلليل والنهار لا وجود للأمن تجارة المخدرات بكل أنواعها بعلم من الشرطة التي تعمل بسياسة عين شافت وعين ما شافت.
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9
25 - منتديات الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:56
بالفعل سي الوزير الأمن مستتب على القصور وفلل الوزراء وأعضاء البرلمان ، سعادة الوزير تريد تعرف بان الأمن مستتب أخرج جوله في وضح النهار في العاصمة السياسية بمفردك متنكر حالك حال الموطنين بعد هذه الجولة أما وزارة الداخلية تعلن حالة الطوارئ على فقدانك وأما تعلن حالة الطوارئ على فقدان ساعتك وهاتفك ومقتنياتك الأخرى ، حينها أخرج بتصريح هل الأمن مستتب ام ملتهب .
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8
26 - Mr beliki canada الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:59
أسي الوزير درتي بحال البيليكي . تهدد المغارلة على حرية التعبير . بما يعيشون . آلله خليم هاده حرية التعبير لا أحد شتم و لا سب بل الشعب قال الحقيقة .أصبح نقمع على ما مقوله من الحق و أقسم بالله نعيش في غابة السيوف و الشمكرية و باعة الحشيش و القرقوبي و الكلاب المدربة ااسفر الى البلاد أصبح جد صعب . كل انواع الكريساج . أنتم لديكم حراس لا تحسون بما نحس و السلام
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6
27 - متطوع في المسيرة الخضراء الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:59
معالي وزير الداخلية المحترم لاأحد يشك في يقظة الأجهزة الأمنية في وطننا الحبيب على الرغم من أن المواطنين لم يتعاونون مع الأمن بمافيه الكفاية لأن الأمن الوطني والمخابرات والمديرية العامة للمحافظة على التراب الوطني من أبناء الشعب وعلى الشعب أن يتعاون مع أبنائه بدل العكس أما الدين ينشرون الأكاذيب والخرافات أعتقد أنه لدى الاجهزه الأمنية مايكفي من التقنيات لتحديد المتلاعبين وتقديمهم إلى القضاء لاتعمموا بين الصالح والطالح .لأن المنابر الإعلامية هي الوسيلة الأمثل لمراقبة الاختلالات الناتجة بين السلطات التشريعية على اختلاف اصنافهم
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-6
28 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 21:00
سيادة الوزير المحترم. هل تعلم أن المغاربة هم الشعب الذي يملك هاتفين. هاتف ذكي من النوع الممتاز وهاتف عادي. هل عرفت السبب...
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8
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