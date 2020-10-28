24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:13
|07:40
|13:16
|16:15
|18:43
|19:58
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- احتفالية بجامع الفنا
- الديون المتعثرة ترتفع بالمغرب .. و"الأموال الذاتية" للبنوك تنخفض
- "إصابات كورونا" تتفشى وسط موظفي ومنتخبي مقاطعات البيضاء
- ذكرى "سمّاك الحسيمة" تجدّد مطلب إطلاق سراح "معتقلي الريف"
- حاملو شواهد يطالبون آيت الطالب بمرسوم الترقية
البوليساريو تتشبث باستفزاز المملكة وتهاجم مقر بعثة الأمم المتحدة (5.00)
- بلاغ الديوان الملكي .. الإمارات تفتح قنصلية عامة بمدينة العيون - (156)
- هذه قصة تبديد 115 مليار درهم من "صندوق الضمان الاجتماعي" - (142)
- سياقات كورونا و"المقاطعة المغربية" تهدد منتجات فرنسية بالركود - (104)
- البوليساريو تتشبث باستفزاز المملكة وتهاجم مقر بعثة الأمم المتحدة - (98)
- "الهيش مول التريبوتور" زعيم خلية إرهابية يذبح موظف سجن بتيفلت - (85)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
رابطة حقوقية تدين تعمد الإساءة إلى رموز الإسلام
أدان المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان "كل الإساءات المقصودة إلى رموز الإسلام وإلى كل الديانات والمعتقدات الدينية مهما اختلفت توجهاتها"، على خلفية "تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي أعلن فيها أن بلاده لن تتخلى عن الرسومات المسيئة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى الرموز الإسلامية".
وأكد بلاغ استنكاري للرابطة ذاتها، توصلت به هسبريس، "رفض الإرهاب والتطرف العنيف الذي يتخذ الدين مرجعية له، والذي يتغذى من مثل تصريحات الرئيس الفرنسي".
وأمام هذا الوضع، قررت الرابطة المذكورة مراسلة السفير الفرنسي في الرباط، "لتأكيد إدانتنا هذا الفعل المتطرف، المطبوع بالعنصرية والكراهية للدين الإسلامي من طرف الرئيس الفرنسي"، دون نسيان "توجيه رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف ضد الدولة الفرنسية، وإساءتها إلى الدين الإسلامي ورموزه".
كما جاء في الوثيقة عينها أن "مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، سبق له أن ندد بالإساءة إلى الأديان، وأكد منذ 2007، في إشارة إلى القضية المتعلقة بالرسوم المسيئة إلى النبي محمد، أن لحرية الصحافة حدودا؛ وهو الشيء الذي أدى، من جديد، إلى تنامي مشاعر الكراهية والعنصرية بين الشعوب من أجل مكاسب سياسية حزبية".