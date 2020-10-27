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الرئيسية | مجتمع | مندوبية السجون تنعي موظفا ضحية "إرهابي تمارة"

مندوبية السجون تنعي موظفا ضحية "إرهابي تمارة"

مندوبية السجون تنعي موظفا ضحية "إرهابي تمارة"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 21:10

نعت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج القائد المربي الحبيب الهراس، العامل قيد حياته بالسجن المحلي تيفلت 2، والذي توفي يومه الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 متأثرا بإصابة أصيب بها إثر اعتداء تعرض له من طرف سجين اعتقل مؤخرا على خلفية قضايا التطرف والإرهاب.

وتقدمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى "الأسرة الصغيرة والكبيرة لشهيد الواجب، وكذا لزملائه ولكافة موظفات وموظفي القطاع، بأحر التعازي وأصدق المواساة، راجية من المولى عز وجل أن يتقبله في الصالحين وأن يجعل مثواه الجنة".

وأشارت مندوبية السجون، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، إلى أن هذا الاعتداء الغاشم قد نتج عنه إصابة ثلاثة موظفين حاولوا التدخل لإنقاذ زميلهم، حيث تم نقلهم إلى المستشفى وإخضاعهم للعلاجات الضرورية.

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