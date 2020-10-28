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مصدر مقرب ينفي وفاة الدكتور بنزاكور بـ"كورونا"
الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 07:01
نفى مصدر مقرب من التهامي بنزاكور، الطبيب المختص في جراحة العظام والمفاصل، ما تداولته صحف وطنية بشأن وفاة الأخير متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقالت الدكتورة أمل بنزاكور، في توضيح توصّلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، إن نبأ وفاة الطبيب التهامي بنزاكور عار من الصحة، مضيفة أن "الطبيب المذكور في صحة جيّدة"، وأنه "يستقبل مرضاه بصفة دورية".