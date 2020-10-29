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الرئيسية | مجتمع | تقرير: 66% من التلاميذ المغاربة لا يستطيعون قراءة "نص بسيط"

تقرير: 66% من التلاميذ المغاربة لا يستطيعون قراءة "نص بسيط"

تقرير: 66% من التلاميذ المغاربة لا يستطيعون قراءة "نص بسيط"
هسبريس من الرباط
الخميس 29 أكتوبر 2020 - 11:00

قال البنك الدولي، في تقرير حديث له، إن 66 في المائة من الأطفال المغاربة الذين بلغوا العاشرة من العمر، سنة 2019، لا يستطيعون قراءة أو استيعاب نص بسيط، وهو تقدير أقل بنسبة 2.5 نقطة مئوية عن المتوسط الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأقل بنسبة 10.7 نقاط مئوية عن متوسطه في بلدان الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل.

وأشار البنك الدولي، في تقرير حديث صدر الأسبوع الجاري، بعُنوان: "من أجل نظام تعليمي أقوى في حقبة ما بعد جائحة فيروس كورونا"، إلى أنه حتى قبل اندلاع هذه الأزمة، كان المغرب يُواجه مَصاعب للبقاء على المسار الصحيح للوفاء بأهداف 2030 من أجل توفير التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع.

وذكرت المؤسسة المالية الدولية أنه في 2018 قُدرت سنوات تمدرس التلاميذ المغاربة المصححة بمستوى التعلم الفعلي بـ6.2 سنة، بمعنى أنه عندما كان يتم تعديل عدد سنوات التعليم الحقيقية وفقاً لمقدار التعلُّم الذي تم تحصيله بالفعل في المغرب، كان متوسط سنوات التعليم الناتجة أقل بنحو 4.4 أعوام عن عدد السنوات الحقيقية.

ويقول التقرير إنه "بدون اتخاذ إجراءات مُناسبة للتعويض عن الخسارة في التعلُّم فإن إغلاق المؤسسات التعليمية لمدة ثلاثة أشهر والصدمة الاقتصادية التي مازالت تتكشف أبعادها يمكن أن يقلص فعالية التعلّم الذي يكتسبه الطالب من 6.2 عام إلى 5.9 أعوام، كما يمكن أن يخفض متوسط التعلم السنوي بنسبة 2 في المائة لكل تلميذ".

وأكد المصدر ذاته أن هذه الأرقام تعكس "أزمة التعلُّم التي يُواجهها المغرب كما هو الحال في العديد من بلدان العالم، والحاجة الملحة إلى تحسين أداء نظام التعليم بما يضمن حُصول الجميع على المهارات الأساسية الضرورية للإسهام كمواطنين في المجتمع واقتصاده".

ولفت البنك الدولي إلى أن حكومة المغرب أخذت على عاتقها المضي قُدماً في إصلاح التعليم لتحسين أداء القطاع في خطة رؤيتها للفترة من 2015 إلى 2030، مضيفا أنه للشروع في الإصلاحات المعقدة التي يتعين القيام بها أطلقت القانون الإطار رقم 51.17 عام 2019، الذي وضع التعلُّم في الصميم بالتصدي للأسباب الآنية والأعمق لأزمة التعلّم في البلاد.

كما شدد البنك الدولي على أن "أزمة كورونا تُهدد بزيادة تقويض نتائج التعليم في البلاد، بحيث أدت تدابير الإغلاق، بما في ذلك إغلاق المدارس، إلى فقدان ثلاثة أشهر على الأقل من التعلُّم لنحو 900 ألف طفل في مرحلة التعليم الأولي، و8 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية والثانوية، وحوالي مليون طالب في التعليم العالي".

كما أشار التقرير إلى أن إغلاق المدارس يُؤثر بدرجة أكبر على أغلب التلاميذ الأكثر احتياجاً، خاصة من لا يتوفرون على الخدمات الرقمية والإنترنت الضروري للتعلُّم عن بُعد، بحيث تبرز صعوبة حصول بعض التلاميذ على وسائل التعلّم عن بُعد، ما قد يُوسع فجوة المساواة في التعليم.

وتُظهر تقديرات نماذج المحاكاة التي وضعها البنك الدولي أن الأضرار الناجمة عن أزمة التعلُّم قد تكون أوسع نطاقاً، إذ ستؤدي إلى تآكل نسب النمو ومسارات الحد من الفقر في المغرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - متتبع الخميس 29 أكتوبر 2020 - 11:09
البنك الدولي بحال داك الاستاد القبيح لي غير كايسلفنا الفلوس و يلصق لينا فالتقارير المحبطة عام بعد عام و الحكومة هي التلميد الكسول لي تيظل ناعس العام كلو حتا كاينزل عليه شي تقرير جديد عاد كاينوض يحاول يتدارك العام شوية....
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0
2 - ملاحظ عابر سبيل الخميس 29 أكتوبر 2020 - 11:11
التعليم في المغرب لم يتأقلم مع التغييرات التقنية.
المشكلة ليست في التلاميذ، حتى لا نقارن بين جيل اليوم و اجيال الماضي: الانسان هو الانسان، المشكلة اصبحت ظاهرة اجتماعية.
ضعف مستوى التلاميذ ليس سببه هو اهمال الاساتذة او تكاسل التلاميذ، بل سببه أن التعليم المغربي لم يتغير عما كان الا بشكل طفيف بينما حدثت تغيرات متتالية في العالم و أصبحت مصادر التعلم كثيرة و متنوعة فبات معها التعليم المغربي متخلفا لا يساير متطلبات الاطفال المعرفية و الوجدانية و الاجتماعية.
عندما يذهب التلاميذ الى المدرسة، فكأنهم يقومون برحلة في التاريخ ليشاهدوا كيف كان يتم التعليم: طاولات ثنائية، سبورة، تلقين، حفظ، استظهار... ثم يجد نفسه أمام امتحان لا يفقه فيه شيئا و لكي ينجح عليه بأحد الأمرين: أن يساير العقلية الرجعية في التعليم و يحفظ أمورا لا يعرف فيماذا تفيد أن يلجأ الى الحل السهل و هو الغش.
كل محاولات الاصلاح لم تنتبه الى جانب عصرنة المدرسة شكلا و مضمونا.
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12
3 - طبيعي فتعليمنا فرنسي عربي الخميس 29 أكتوبر 2020 - 11:12
الثورة التعليمية في المغرب تتحقق عبر تعليم إنجليزي أمازيغي عوض تعليم فرنسي عربي ... و من قال لي أن الأمازيغية صعبة ... أقول له إنها أسهل بكثير من الصينية و اليابانية التي يعتز بها و يفتخر بها أصحابها ...
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-18
4 - MOHAMMED الخميس 29 أكتوبر 2020 - 11:12
سياسة الدولة الممنهجة في الدفع بالتلاميد إلى مستويات أعلى رغم حصولهم على معدلات هزيلة (3 أو 4 ) معدلات كانت في الثمانينيات تلزمك بتكرار السنة . الدولة بدل بناء المدارس تحيي حفلات الرقص والمجون .
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8
5 - رأي الخميس 29 أكتوبر 2020 - 11:13
لأن معظمهم يتابع روتيني اليومي و مي نعيمة و رشيد شو و نيبا و .....
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14
6 - أجديد الخميس 29 أكتوبر 2020 - 11:13
على من تضحكون فأنتم تعلمون ما يجري وتعرفون أن هاته هي الأهداف الحقيقية ....
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10
7 - سكفاندري الخميس 29 أكتوبر 2020 - 11:14
تقرير صادم.... الشباب أمي و المسؤولون أميون ..... دولة سوف تبقى أمية انظرو كيف يتكلموا مسؤولوا البلاد ولا يعرفون كيف يعبرون عن آرائهم ...
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9
8 - بن محمد الخميس 29 أكتوبر 2020 - 11:14
للأسف العيب ليس في المدرسين العيب في المناهج و طرق التلقين التقليدية... العالم الآن لا يحتاج الى المعرفة بحد ما يحتاج الى المهارات و تطوير الكفاءات ماذا نستفيد من تدريس مادة دراسة الماضي "التاريخ" كان حري بنا دراسة المستقبل و تطلعاته.. تغير المواد و جعلها تتكيف مع الحاظر ما الجدوى من دراسة مجموعة من المواد في حين لا نحتاجها في تكويننا... يجب تعميم دراسة المعلوميات بشتى فروعها دراسة الفيزياء و الرياضيات و علوم الحياة بطرق حديثة... دراسة اللغات و لكن بعيدا عن النحو المهم هو التمكن و التواصل بلغة سليمة..
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5
9 - الحقيقة المخفية الخميس 29 أكتوبر 2020 - 11:17
نسا البنك الدولي ان يقول انا 66من الثلاميد و 65من الأساتذة لايعرفون القراءة .حيث ان 70%من الاساتدة يساعدهم اليوتيوب في حل التمارين
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7
10 - فارس بلا جواد الخميس 29 أكتوبر 2020 - 11:17
الحمد لله عاد كتشفتو بلي المنظومة التعليمية و المناهج كولها ماشي في المستوى ومتتخرج لينا تا الي يعرف يقرأ ولا يكتب حيت انا شاهد على بزاف د مواقف ملي يعيط المدير للمعلم ويقوله راه عندنا تعليمات نجحو 90% والمعلم تيلقا راسو راه تينجح صحاب 3 و4 وطلع طلع طلع تا الجامعة وفي الاخر مقاد يكتب جملة وحدة بالفغونسي ولا تا العربية يا خساره الدولة ضيعت التعليم من زمان وجا لن كيران و ربعتو كملو عليه
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2
11 - Amaghrabi الخميس 29 أكتوبر 2020 - 11:17
الامية وشبه الامية في المغرب سببه اللغة الفصحى لانها ليست لغة الام وحتى لغة متداولة فلو اعتمد المغاربة على اللغة المغربية او اللغة الامازيغية فستجد التلميذ في القسم الثاني يقرأ بسهولة النصوص اللغوية اما الان ومنذ زمان فالتلميذ بالفصحى يصل الى القسم الخامس وجلهم يقرأون بصعوبة النصوص اللغوية
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-2
12 - %%%% الخميس 29 أكتوبر 2020 - 11:20
dieu soit loué. les deux tiers des élèves . cad les deux tiers qui étudient en publique car le 1 tiers en privé et meme le privé il y a des ecoles qui sont mediocre donc hamdou lah nous avons des eleves qui savent pas lire et c un exploit attribué aux politique nationale et de fmi pour payer vos credits et que nous payons de notre avenir
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0
13 - taha الخميس 29 أكتوبر 2020 - 11:20
"إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم"
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3
14 - التعليم لمسمقل هذه نتائجه الخميس 29 أكتوبر 2020 - 11:23
هذا يؤكد تدني مستوى التعليم الركيك الاركايكي البدائي المُرتجل يفرخ أجالاً من الجهلة بما فيهم معلميهم وأساتذتهم كلشي مجلج كلشؤ مْسَطَّل و مْسَمْقل، و الله يفرج على وليداتنا .
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0
15 - الحبيب الخميس 29 أكتوبر 2020 - 11:24
أظن أن الجواب سهل على هذا الموضوع. كي تجد
القراءة يجب أن تقراء الكتب والمجلات وإلى ما غير ذلك كل يوم. ولكن الكثير من الناس ليس لهم دخل والكتب غالية وأكثر من ذلك مجتمعاتنا متخلفة يعني 30 أو 40% لا يعرفون الكتابة ولا القراءة.فكيف يعقل أن تكون لدينا مؤهلات. والسؤال المطروح هنا من المستفيد من هذه الأوظاع المزرية؟؟
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16 - عبد الله الخميس 29 أكتوبر 2020 - 11:24
التلميذ في التعليم الخصوصي يحسن القراءة والكتابة باللغة العربية والفرنسية وهو لازال في الابتدائي على يد أساتذة لاتتعدى أجرتهم الشهرية 2000 درهم. في مقابل تلميذ بقسم البكالوريا بالتعليم العمومي لايفرق بين S و C في الفرنسية على يد أساتذة تفوق أجرتهم 10000 درهم باستثناء التلاميذ المحظوظين الذين يزيدون الساعات في الدعم بالمقابل.
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17 - الفاهم الخميس 29 أكتوبر 2020 - 11:24
أمر عادي بما أن بعض الاباء لا يتوفرون على تقافة المطالعة فالنتيجة 0 . الناس كتقلب غير توصل اولادهم بش إخدمو .
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0
18 - JAOUAD. الخميس 29 أكتوبر 2020 - 11:24
Ce qui s'impose d'urgence c'est de remplacer l'incompétence par la compétence dans les centres de prise des décisions en termes de révision des politiques d'enseignement.
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19 - احمد الخميس 29 أكتوبر 2020 - 11:26
ها فين وصلات سياسة التعليم ديالكم ، اسألوا التلاميذ على الغناء ،الشطيح ، الكلام الساقط و رشيد شو ، وشوفو النتيجة ، الله يرحمك يا المهدي المنجرة ....
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20 - النكوري الخميس 29 أكتوبر 2020 - 11:26
المسألة لا تجتاج الى كل هذه الابحاث
المغاربة ليسوا عرب و يدرسون لغة ثانية على اساس انها لغتهم الام بينما لغتهم الام يتم محاربتها و احتقارها و هكذا تم تربيتهم يكرهون ذاتهم و لغتهم و تراثهم و النتيجة الامية الفاحشة رغم المليارات التي تنفق على التعليم حيث ان المغرب ينفق اكثر من 25% من الميزانية على التعليم و التعريب
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21 - ... الخميس 29 أكتوبر 2020 - 11:28
حيت آسي البنك الدولي التلاميذ فأمريكا كيقراو بلغتهم الأصلية (العامية) ويلا ماتعلموهاش فالمدرسة غا يتعلموها فالحياة اليومية والإنجليز والفرنسيين والإسبان والروس نفس الشئ إلا فالمغرب كتلقا الأستاذ من النهار الأول كيشرح للتلاميذ بلغة عمرهم قراوها ولا سمعو بيها كيفاش بغيتيهم يتعلموها؟؟ كانهضر على اللغات الأجنبية خاصة..
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-1
22 - غيدايز الخميس 29 أكتوبر 2020 - 11:29
صحيح مئة في المئة بل الأدهى والأمر حتى أكثر ثلاميذ الإعدادي والتأهيلي لا يعرفون حتى أن يقع المغرب .. تراهم يحملون محافظ مملوءة وعقولهم فارغة لكن إن سألتهم عن لاعبي البارصا او الريال لا يخطؤون
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23 - ادماج الخميس 29 أكتوبر 2020 - 11:30
واش الدولة اللي مازال كتقري النشاط العلمي و علوم الحياة و الارض و الفيزياء و الكيمياء بالسبورة و الطباشير فقط تفرح ليه ... أتحدث عن دولة جزر الموريس طبعا
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24 - محمد أيوب الخميس 29 أكتوبر 2020 - 11:31
عادي جدا:
هذه النسبة هي أمر عادي جدا،وربما كانت مرتفعة أكثر..أقول هذا لانني غير بعيد عن مجال التعليم من خلال اقارب وأصدقاء حيث يحكون لي مهازل تدهش كل من له غيرة على تعليمنا..لكن ما هي أسباب تدني مستوى تلاميذنا؟ في رأيي المتواضع أن من يقف وراء هذه المهزلة هي الأطراف الآتية:1-الدولة من خلال سياسة التعليم.2-الاساتذة من خلال التهاون والتكاسل والتهافت على الساعات الإضافية(وأنا لا أعمم).3-الاسرة التي تخلت عن دورها في تتبع ابنائها والتواصل مع المؤسسة.3-الادارة التربوية من مديرين وحراس عامين ومفتشين..الخ...هذه الأطراف تتفاوت نسبة مساهمتها في تدهور مستوى تلاميذنا.وبحكم التجربة أتذكر انه في اجتماع لمجلس احدى الجماعات القورية حضره النائب الإقليمي(تسمية قديمة) لوزارة التربية الوطنية تكلم احد اعضاء المجلس متحديا الحاضرين بمن فيهم النائب ومن حضر معه قائلا لهم:ابني في مستوى الخامس او السادس(لا اتذكر بالضبط)،أتحداكم أن أحضره امامكم،وإن كتب جملة صغيرة صحيحة فاحكموا علي بما شئتم،وانا مستعد للتنفيذ،واستطرد:إن المعلم يحضر مرة واحدة أو مرتين في الاسبوع لدوارنا، وعندما يكون الجو مضطربا يغيب بايام.. يتبع
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25 - محمد الخميس 29 أكتوبر 2020 - 11:32
اين هي ادا جودت التعليم الخصوصي . هل هو ادا تعليم تجاري ام تعليم يهيء قدرة اجيال لمسايرة التكنلوجيا والتطور العلمي الدي لا يعرف الحدود سنة بعد سنة. نرى الان في سنة 2020 ان التكنلوجيا وصلت الى اعلى قمة، وكيف سنعلم اجيال الحاضر لتستطيع مسايرة التطور العلمي و التكنلوجي في 2040 الدي سيكون اكتر تعقيدا من 2020. ًنتمنى تغير مناهج التعليم ورفع قدرة التلاميد علا التفكير والقراءة والابتكار وحب لاستطلاع للعلوم والمنافسة العلمية وغير دالك كتى نرقى الى ما اكتر
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