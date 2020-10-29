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كُتّاب وآراء
تقرير: 66% من التلاميذ المغاربة لا يستطيعون قراءة "نص بسيط"
قال البنك الدولي، في تقرير حديث له، إن 66 في المائة من الأطفال المغاربة الذين بلغوا العاشرة من العمر، سنة 2019، لا يستطيعون قراءة أو استيعاب نص بسيط، وهو تقدير أقل بنسبة 2.5 نقطة مئوية عن المتوسط الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأقل بنسبة 10.7 نقاط مئوية عن متوسطه في بلدان الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل.
وأشار البنك الدولي، في تقرير حديث صدر الأسبوع الجاري، بعُنوان: "من أجل نظام تعليمي أقوى في حقبة ما بعد جائحة فيروس كورونا"، إلى أنه حتى قبل اندلاع هذه الأزمة، كان المغرب يُواجه مَصاعب للبقاء على المسار الصحيح للوفاء بأهداف 2030 من أجل توفير التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع.
وذكرت المؤسسة المالية الدولية أنه في 2018 قُدرت سنوات تمدرس التلاميذ المغاربة المصححة بمستوى التعلم الفعلي بـ6.2 سنة، بمعنى أنه عندما كان يتم تعديل عدد سنوات التعليم الحقيقية وفقاً لمقدار التعلُّم الذي تم تحصيله بالفعل في المغرب، كان متوسط سنوات التعليم الناتجة أقل بنحو 4.4 أعوام عن عدد السنوات الحقيقية.
ويقول التقرير إنه "بدون اتخاذ إجراءات مُناسبة للتعويض عن الخسارة في التعلُّم فإن إغلاق المؤسسات التعليمية لمدة ثلاثة أشهر والصدمة الاقتصادية التي مازالت تتكشف أبعادها يمكن أن يقلص فعالية التعلّم الذي يكتسبه الطالب من 6.2 عام إلى 5.9 أعوام، كما يمكن أن يخفض متوسط التعلم السنوي بنسبة 2 في المائة لكل تلميذ".
وأكد المصدر ذاته أن هذه الأرقام تعكس "أزمة التعلُّم التي يُواجهها المغرب كما هو الحال في العديد من بلدان العالم، والحاجة الملحة إلى تحسين أداء نظام التعليم بما يضمن حُصول الجميع على المهارات الأساسية الضرورية للإسهام كمواطنين في المجتمع واقتصاده".
ولفت البنك الدولي إلى أن حكومة المغرب أخذت على عاتقها المضي قُدماً في إصلاح التعليم لتحسين أداء القطاع في خطة رؤيتها للفترة من 2015 إلى 2030، مضيفا أنه للشروع في الإصلاحات المعقدة التي يتعين القيام بها أطلقت القانون الإطار رقم 51.17 عام 2019، الذي وضع التعلُّم في الصميم بالتصدي للأسباب الآنية والأعمق لأزمة التعلّم في البلاد.
كما شدد البنك الدولي على أن "أزمة كورونا تُهدد بزيادة تقويض نتائج التعليم في البلاد، بحيث أدت تدابير الإغلاق، بما في ذلك إغلاق المدارس، إلى فقدان ثلاثة أشهر على الأقل من التعلُّم لنحو 900 ألف طفل في مرحلة التعليم الأولي، و8 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية والثانوية، وحوالي مليون طالب في التعليم العالي".
كما أشار التقرير إلى أن إغلاق المدارس يُؤثر بدرجة أكبر على أغلب التلاميذ الأكثر احتياجاً، خاصة من لا يتوفرون على الخدمات الرقمية والإنترنت الضروري للتعلُّم عن بُعد، بحيث تبرز صعوبة حصول بعض التلاميذ على وسائل التعلّم عن بُعد، ما قد يُوسع فجوة المساواة في التعليم.
وتُظهر تقديرات نماذج المحاكاة التي وضعها البنك الدولي أن الأضرار الناجمة عن أزمة التعلُّم قد تكون أوسع نطاقاً، إذ ستؤدي إلى تآكل نسب النمو ومسارات الحد من الفقر في المغرب.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (25)
المشكلة ليست في التلاميذ، حتى لا نقارن بين جيل اليوم و اجيال الماضي: الانسان هو الانسان، المشكلة اصبحت ظاهرة اجتماعية.
ضعف مستوى التلاميذ ليس سببه هو اهمال الاساتذة او تكاسل التلاميذ، بل سببه أن التعليم المغربي لم يتغير عما كان الا بشكل طفيف بينما حدثت تغيرات متتالية في العالم و أصبحت مصادر التعلم كثيرة و متنوعة فبات معها التعليم المغربي متخلفا لا يساير متطلبات الاطفال المعرفية و الوجدانية و الاجتماعية.
عندما يذهب التلاميذ الى المدرسة، فكأنهم يقومون برحلة في التاريخ ليشاهدوا كيف كان يتم التعليم: طاولات ثنائية، سبورة، تلقين، حفظ، استظهار... ثم يجد نفسه أمام امتحان لا يفقه فيه شيئا و لكي ينجح عليه بأحد الأمرين: أن يساير العقلية الرجعية في التعليم و يحفظ أمورا لا يعرف فيماذا تفيد أن يلجأ الى الحل السهل و هو الغش.
كل محاولات الاصلاح لم تنتبه الى جانب عصرنة المدرسة شكلا و مضمونا.
القراءة يجب أن تقراء الكتب والمجلات وإلى ما غير ذلك كل يوم. ولكن الكثير من الناس ليس لهم دخل والكتب غالية وأكثر من ذلك مجتمعاتنا متخلفة يعني 30 أو 40% لا يعرفون الكتابة ولا القراءة.فكيف يعقل أن تكون لدينا مؤهلات. والسؤال المطروح هنا من المستفيد من هذه الأوظاع المزرية؟؟
المغاربة ليسوا عرب و يدرسون لغة ثانية على اساس انها لغتهم الام بينما لغتهم الام يتم محاربتها و احتقارها و هكذا تم تربيتهم يكرهون ذاتهم و لغتهم و تراثهم و النتيجة الامية الفاحشة رغم المليارات التي تنفق على التعليم حيث ان المغرب ينفق اكثر من 25% من الميزانية على التعليم و التعريب
هذه النسبة هي أمر عادي جدا،وربما كانت مرتفعة أكثر..أقول هذا لانني غير بعيد عن مجال التعليم من خلال اقارب وأصدقاء حيث يحكون لي مهازل تدهش كل من له غيرة على تعليمنا..لكن ما هي أسباب تدني مستوى تلاميذنا؟ في رأيي المتواضع أن من يقف وراء هذه المهزلة هي الأطراف الآتية:1-الدولة من خلال سياسة التعليم.2-الاساتذة من خلال التهاون والتكاسل والتهافت على الساعات الإضافية(وأنا لا أعمم).3-الاسرة التي تخلت عن دورها في تتبع ابنائها والتواصل مع المؤسسة.3-الادارة التربوية من مديرين وحراس عامين ومفتشين..الخ...هذه الأطراف تتفاوت نسبة مساهمتها في تدهور مستوى تلاميذنا.وبحكم التجربة أتذكر انه في اجتماع لمجلس احدى الجماعات القورية حضره النائب الإقليمي(تسمية قديمة) لوزارة التربية الوطنية تكلم احد اعضاء المجلس متحديا الحاضرين بمن فيهم النائب ومن حضر معه قائلا لهم:ابني في مستوى الخامس او السادس(لا اتذكر بالضبط)،أتحداكم أن أحضره امامكم،وإن كتب جملة صغيرة صحيحة فاحكموا علي بما شئتم،وانا مستعد للتنفيذ،واستطرد:إن المعلم يحضر مرة واحدة أو مرتين في الاسبوع لدوارنا، وعندما يكون الجو مضطربا يغيب بايام.. يتبع