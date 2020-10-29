ارتفاع الإصابات بالفيروس وسط الأطر الصحية يجر انتقاد نقابيين

هسبريس - أمال كنين

أفرج، أخيرا، وزير الصحة عن عدد الإصابات بـ"كوفيد 19" في صفوف الأطر الصحية، مؤكدا إصابة 1600 إطار طبي وشبه طبي؛ وهو رقم اعتبره نقابيون مرتفعا، ويدل على عدم توفير الحماية الكافية لهم.

وقال عبد الرحمان لعميري، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن "هذا العدد يعتبر مقلقا للغاية، ومن المؤسف جدا مشاهدة هذا التزايد في معدل الإصابات بمرض "كوفيدـ 19" في صفوف الجيش الأبيض"، مؤكدا في حديثه مع هسبريس أن "هذا الأخير وفي كل مرحلة تاريخية للبلاد يجسد ملحمة وطنية عنوانها الأساسي التضحية ونكران الذات والعزيمة الراسخة في التصدي لكل خطر صحي يصيب المملكة بكل إقدام".

وقال لعميري إن النقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس الفيدرالية الديمقراطية للشغل، تنادي بـ"اعتبار مرض "كوفيد ـ 19" مرضا مهنيا، وتمتيع الأطر الصحية المصابة بالعناية والرعاية التفضيلية اللازمة، مع ضرورة تحفيز الأطر الصحية بشكل دائم من خلال الرفع من التعويض حول الأخطار المهنية".

من جانبه، قال حمزة إبراهيمي، عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن الرقم "يعبّر عن تضحيات الأطر الصحية وحجم المجهودات الجبارة التي بذلوها في سبيل التصدي للوباء"، مؤكدا أن "الجيش الأبيض فيه ضحايا وأناس قدموا أرواحهم فداء الوطن".

وأوضح إبراهيمي في حديثه مع هسبريس أن "الأطر الصحية أخذت على عاتقها أن تقوم بفداء الوطن ولو استدعى الأمر أن يكون على حساب صحتهم"، مؤكدا أن "معدل الإصابات داخل أوساط المهنيين هو مرتفع".

وشدد إبراهيمي على ضرورة أن يتم توفير مزيد من وسائل الحماية والوقاية في مجال العمل للأطر الصحية سواء فيما يخص الكمامات الطبية والواقيات، مردفا بالقول: "هي الوسائل التي نعاني من ندرتها في الوقت الحالي".

وتحدث إبراهيمي أيضا عن "ندرة الموارد البشرية التي تؤدي إلى ارتفاع في ضغط العمل مقابل انخفاض ساعات العمل"، مؤكدا أنه في هذه الظروف تغيب "تحفيزات الأطر الصحية ودعم مجهوداتهم".

وقال إبراهيمي "في ظل هذه الظروف تغيب أدنى ظروف التحفيز من غير بعض التصريحات لدغدغة المشاعر وهي غير كافية"، مطالبا بضرورة توفير تحفيز مادي ومعنوي قار.