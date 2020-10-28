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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 3985 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 3985 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 3985 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 18:00

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 3985 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 207718 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3055126 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 61 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 3506 حالات.

وتم التأكد من 2885 حالة شفاء إضافية لبلغ الحصيلة الإجمالية للتعافي 171591.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - meknassiya الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 18:12
اللهم ارزقنا عافية تدوم و ارفع عنا كل الهموم يا رافع السماء والغيوم..اللهم انت الوحيد المجيب انت الشافي الطبيب انت الذي تعلم ما نريد ...اللهم ارحم ضعفنا وفرج همومنا واصرف عنا هذا البلاء وما يقلقنا ويعكر صفونا....وصل اللهم على بدر التمام و شمس الظلام سيدنا محمد عليه افضل الصلاة و السلام
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71
2 - hassan الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 18:12
لتعميم الفائدة : يعتقد الناس خطأً أن تناول "فيتامين سي" و"الزنك" سيقيهم من الإصابة بمرض كوفيد 19، في حين أن أهم شيء في هذه المرحلة هو الالتزام بارتداء الكمامة و بإجراءات التباعد الجسدي والنظافة لتجنب الفيروس. و لتقوية دفاعات الجسم فإن الأهم تناول نظام غذائي متوازن، كما أن تناول البرتقال أفضل من تعاطي أقراص فيتامين سي. (وشهد بهذا شاهد من أهل الصيدلة)
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63
3 - عبدو الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 18:19
لا حول ولا قوة الا بالله، الله اجيب الفرج .
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10
4 - الأقتصاد أهم من الشعب الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 18:21
عندما ألاحظ هدا العدد المهول الذي وصلنا أليه ووزارة الصحة تصرح أن الوضع مقلق وأعداد المصابين سترتفع أكتر فأكتر لكن بالمقابل ألاحظ أن الحكومة تتخذ قرارات بليدة بحضر التجول في الأوقات لايتجول فيهم أحد أصلا وعدد المتجولين قليل في الأيام العادية لكن في عز الزحام وأوقات الذروة فالصباح وبعد الضهر فالوضع عادي والدنيا عامرة والعدوى تنتشر كالنار في التبن ولا أي أجراء يتم أتخاذه أستنتجت من هذا أن الحكومة تضحي بالشعب من أجل أقتصاد البلد الذي هو نواة لريع المسؤولين الكبار و الأقتصاد عندهم أهم من الشعب
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17
5 - العلم نور الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 18:25
الاكيد علميا وان الإحالات سترتفع مع فصل البرد والزكام الموسمي وخصوصا فى شهر نونبر ودجنبر ومن المستحيل التحكم في إنتشاره.واغلبية الناس سوف يصيبهم الفيروس كل حسب مناعته ولا توجد أي وسيلة لوقفه.نسال الله ان يرفع الوباء ويقنا شر الداء
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14
6 - الجوكى الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 18:26
اصبروا وصابروا فالفرج قريب ان شاء الله.كل شيء يينتهي قريبا . أقرب مما يتصور الجميع.اوروبا ترعب العالم هي ومنظمة الصحة العالمية للإطاحة بثرامب على بعد اسبوع من الانتخابات.لكن بمجرد الانتهاء منها سيتحول الاعلام العالمي الى خطاب مغاير تماما.
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-4
7 - سبب الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 18:29
الفيروس القاتل ينتشر بسرعة ويقتل البشر بآلاف والدواء مضاد لهذا النرض مازال غير موجود،والدوال اامتقدمة علميا واقتصاديا يشتغلون في صنع اللقاح والعرب ينامون وينتظرون القاح من عند سيادهم، والدواء عند الله
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9
8 - متتبع الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 18:31
ومع ذلك هناك كثير من العلماء المغاربة ممن تخرجوا من المدارس الابتدائية المغربية بميزة * يكرر * ينكرون على العلماء والاطباء وذوي الاختصاص اقول ينكرون عليهم وجود الفيروس واستمعت لاحدهم يتاجر في الخضر في البرنوصي يؤكد عدم وجود الفيروس .
على ان الدواء الذي يجمع عليه اهل الاختصاص وفي متناول الكل والذي يكاد لا يكلف شيئا هو -1 الكمامة 2- التباعد بمتر على الاقل 3- نظافة اليدين بالصابون قبل ازالة الكمامة ولمس الانف الفم او العينين والله اعلم .
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6
9 - mouss الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 18:31
الطف بنا يا الله الرقم يعيد نفسه بالامس نفس الرقم .اللهم احفظنا جميعا واحفظ كل من صلى على النبي الصادق الامين ..
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7
10 - تطواني الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 18:31
وفق مصادر موثوقة فان انخفاض عدد المصابين في مدينة تطوان راجع الى كون عامل المدينة اعطى تعليماته بعدم اجراء التحاليل للمخالطين... فكم من مخالط قصد مركز اجراء التحاليل بقاعة "الجمباز" بسانية الرمل الا ان الساهرين على اجراء التحاليل رفظو ذلك لكونهم تلقوا تعليمات من العامل بعدم اجرائها ... هذا شئ يدعوا للاستغراب فكيف يعقل ان نترك مخالطا قد يكون حاملا للفيروس ان ينقله الى محيطه العائلي والعملى و...
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7
11 - Docteur الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 18:35
61 morts !!!! Inquiétant
Seule solution confinement des grandes villes sinon attendons-nous a une vraie catastrophe
Alah irhmhoum
Merci hespress
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3
12 - Mounir الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 18:36
الي كيقوليك كورونا ماكايناش امشي ايشوف المستشفايات. والله الى ردو البال والله يحفض الجميع
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