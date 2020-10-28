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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 3985 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 3985 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 207718 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3055126 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 61 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 3506 حالات.
وتم التأكد من 2885 حالة شفاء إضافية لبلغ الحصيلة الإجمالية للتعافي 171591.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
على ان الدواء الذي يجمع عليه اهل الاختصاص وفي متناول الكل والذي يكاد لا يكلف شيئا هو -1 الكمامة 2- التباعد بمتر على الاقل 3- نظافة اليدين بالصابون قبل ازالة الكمامة ولمس الانف الفم او العينين والله اعلم .
Seule solution confinement des grandes villes sinon attendons-nous a une vraie catastrophe
Alah irhmhoum
Merci hespress