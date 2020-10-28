الملك محمد السادس يأمر بالعفو عن 931 شخصا

هسبريس من الرباط

أصدر الملك محمد السادس أمره السامي بالعفو عن 931 شخصا، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، منهم الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 677 وآخرون في حالة سراح وعددهم 254 شخصا.

وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص:

بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة 1442 هجرية 2020 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعدهم 931 شخصا. وهم كالآتي:

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 677 نزيلاk وذلك على النحو التالي:

ـ العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 273 نزيلا.

ـ التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 400 نزيلا.

ـ تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة: 04 نزلاء المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 254 شخصا موزعين كالتالي:

ـ العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 76 شخصا

ـ العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 12 شخصا

ـ العفو من الغرامة لفائدة: 163 شخصا.

ـ العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 03 أشخاص.

المجموع العام: 931