24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1407:4113:1616:1418:4219:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. نايلة أبي نادر: تقديس التراث يؤجّج العنف .. والحداثة تسائل الحاضر‬ (5.00)

  2. موسم الزّيتون ينطلق في "جبالة" .. "خيرات الأرض" تبهج الفلاحين (5.00)

  3. شرطة مكناس تفكك شبكة لقرصنة الحسابات البنكية (5.00)

  4. مغردون إماراتيون يشيدون بافتتاح القنصلية بالعيون (5.00)

  5. استفادة 211 شخصا من خدمات "وحدة طبية متنقلة" (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | هذه حصيلة المحاكمات عن بُعد خلال نصف سنة

هذه حصيلة المحاكمات عن بُعد خلال نصف سنة

هذه حصيلة المحاكمات عن بُعد خلال نصف سنة
هسبريس من الرباط
الخميس 29 أكتوبر 2020 - 08:35

أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأن برنامج المحاكمات عن بُعد، الذي أطلقه بمعية باقي الشركاء في منظومة العدالة، سجّل، على امتداد نصف سنة منذ انطلاقته يوم 27 أبريل 2020، حصيلة متميزة بالنظر إلى الأرقام المسجلة.

ووفق بلاغ للمجلس، فقد عقدت مختلف محاكم المملكة خلال الفترة المذكورة 8775 جلسة، وبلغ مجموع القضايا التي راجت بها 158149 قضية، "تمت خلالها إجراءات محاكمة المعتقلين عن بُعد دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم، كما تم الإفراج عن عدد منهم لأسباب مختلفة كانوا سيبقون في حالة حرمان وإهدار لحرياتهم لولا تفعيل هذا البرنامج الطموح والحرص على تطويره".

وأكد المجلس في بلاغه أن الحصيلة الإيجابية المسجلة "ما كانت لتتحقق لولا ما عبرت عنه كافة السلط والمؤسسات وكل الفاعلين من أطر كتابة الضبط وهيئة الدفاع من انخراط إيجابي متواصل وإرادة جادة، "وهو ما يدعونا بكل موضوعية إلى توجيه عبارات الشكر والثناء إلى الجميع على هذه المجهودات والتضحيات الكبرى المبذولة لتجاوز تداعيات هذه الأزمة الصحية العالمية على قطاع العدالة بكل وطنية ومسؤولية"، يضيف بلاغ المجلس.

وأضاف المجلس أنه، ومن أجل ضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها الدستورية وتكريس الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة، "فإنه يؤكد استمرار انخراطه في مشروع المحاكمة عن بُعد بسائر الدوائر القضائية، ويدعو الجميع إلى مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية المعمول بها تفاديا لكل المخاطر المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - نحند الخميس 29 أكتوبر 2020 - 08:44
تتكلمون عن المحاكمات عن بعد و كأن العدل موجود بالمغرب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - عبد الله الخميس 29 أكتوبر 2020 - 09:07
طريق الإصلاح سهل خص غير العزيمة والإرادة. نتمنى أن تكون محنة هذا الوباء فرصة من أجل إصلاح منظومة العدالة بأكملها . تيسيير المساطر سيكون في صالح الجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.