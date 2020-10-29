24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1407:4113:1616:1418:4219:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حركة "مالي" تفتح الباب أمام التبرّعات لتأمين "إجهاض" مغربيّات (5.00)

  2. 3 قتلى في "هجوم نيس" .. الشرطة توقف الجاني (5.00)

  3. نايلة أبي نادر: تقديس التراث يؤجّج العنف .. والحداثة تسائل الحاضر‬ (5.00)

  4. موسم الزّيتون ينطلق في "جبالة" .. "خيرات الأرض" تبهج الفلاحين (5.00)

  5. شرطة مكناس تفكك شبكة لقرصنة الحسابات البنكية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | الحافلات تتجاهل التدابير الوقائية وترفع أثمان "أسفار المولد النبوي"

الحافلات تتجاهل التدابير الوقائية وترفع أثمان "أسفار المولد النبوي"

الحافلات تتجاهل التدابير الوقائية وترفع أثمان "أسفار المولد النبوي"
هسبريس - أمال كنين
الخميس 29 أكتوبر 2020 - 13:00

شهدت عدد من المحطات الطرقية، ليل أمس الأربعاء، فوضى وارتفاعا في أثمان التذاكر؛ وهو ما رصدته الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إلى جانب عدم احترام التدابير الوقائية من فيروس كورونا.

وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إنه رغم القرارات المتخذة من طرف السلطات المعنية لتطبيق التدابير الاحترازية ضد فيروس "كوفيد-19" فإن المحطات الطرقية عرفت أمس وأول أمس "فوضى لا مثيل لها في الاكتظاظ، كما لو أن فيروس كورونا موجود في كوكب آخر".

وقال الخراطي ضمن تصريح لهسبريس إن "الحرفيين اغتنموا كذلك هذا الوضع لزيادة أسعار التذاكر رغم أنها مقننة"، وأوضح أن "قطاع النقل الطرقي بالمغرب يحتاج عملية التعقيم الحقيقية"، موردا أن "السلطات المعنية بالقطاع في خبر كان أو تتعمد أن تترك المستهلك كقربان للحرفيين".

وتساءل المتحدث ذاته: "إلى متى سيبقى هذا الوضع الشاذ يستنزف جيوب المستهلكين ويسبب تفشي كورونا بامتياز؟".

وعاينت جريدة هسبريس الإلكترونية قبل أيام بمدينة الدار البيضاء حافلات على متنها عدد من الركاب يتجاوز نسبة الاستيعاب المحددة من طرف السلطات الحكومية المختصة، والمتمثلة في 75 في المائة.

وعبّر ركاب، في تصريحات متطابقة للجريدة، عن تخوفهم من انتقال عدوى فيروس كورونا إليهم بسبب الاكتظاظ بالحافلات وغياب احترام التباعد الجسدي، إذ يتم الاحتكاك في ما بينهم إثر إقدام المسؤولين عن هذه الحافلات على حمل عدد يفوق المقاعد، ويتجاوز بذلك نسبة الملء المسطرة من لدن السلطات.

وشدد ركاب في تصريحات للجريدة على أن هذا الازدحام صار يشكل خطرا على صحتهم، وباتوا يتخوفون من انتقال العدوى إليهم، لاسيما في ظل استمرار تسجيل عدد كبير من الإصابات على مستوى جهة الدار البيضاء سطات التي تتصدر اللائحة بشكل يومي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - رأي الخميس 29 أكتوبر 2020 - 13:07
و في الجائحة يشتكون و يبكون، هل باستغلال المواطنين في المناسبات ستكسبون ود و حب الناس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - معلقة الخميس 29 أكتوبر 2020 - 13:08
واش دابا هادو باغين يعاودو نفس الخطأ ديال العيد لكبير باغين يديعو المرض كتر ما هو دايع... اه الله يحسن لعوان بنادم باغي يمشي يشوف دارهم ويعيش أجواء العيد ولكن ما فكرش يقدر يمرض عاءلته؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.