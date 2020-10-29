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نقابة ترفض بقاء ضريبة التضامن في "مالية 2021"

نقابة ترفض بقاء ضريبة التضامن في "مالية 2021"
هسبريس من الرباط (كاريكاتير: عماد السنوني)
الخميس 29 أكتوبر 2020 - 14:11

بعدما طالب المكتب الوطني للاتحاد المغربي للشغل بإلغاء مقترح الضريبة التضامنية واستبداله بإقرار للضريبة على الثروة والأنشطة الريعية، راسلت أكبر نقابة في المغرب زعماء الأحزاب السياسية ورؤساء الفرق البرلمانية مطالبة بالتراجع عن استهداف الطبقة المتوسطة.

ودعت نقابة الميلودي موخاريق الأحزاب السياسية الوطنية والبرلمان إلى مواجهة المقترح الحكومي، ملتمسة في الرسالة التي وضعت على طاولة القيادات الحزبية الوقوف إلى جانب الطبقة العاملة برفض الإجراء الضريبي المتعلق بالضريبة التضامنية التي جاء بها مشروع قانون المالية الحكومي لسنة 2021.

وفِي مقابل اعتبار نقابة الاتحاد المغربي أن الإجراء يعد ظلما ضريبيا مرهقا لفئات واسعة من الأجراء، يرى محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن حوالي 92 في المائة من الأُجراء غير معنيين بأداء المساهمة التضامنية التي تضمنها مشروع قانون مالية سنة 2021، التي تهدف من خلالها الحكومة إلى تحصيل 5 مليارات درهم.

ونفى بنشعبون أن يكون سعي الحكومة هو ضرب الطبقة المتوسطة، إذ قال إن "الحوارات الاجتماعية المتوالية كلفت ميزانية الدولة ما يفوق 46 مليار درهم منذ سنة 2008، أي تقريباً بمعدل 4 ملايير درهم سنوياً".

وسجل الإطار النقابي أن هذا الإجراء الضريبي سيفاقم من وضعية الطبقة المتوسطة وفِي طليعتها الطبقة العاملة، ويؤثر سلبا على السوق الاستهلاكي الأسري الذي يعد أساس النمو الاقتصادي الوطني، مشددا على ضرورة سحب هذه الضريبة إنصافا للطبقة العاملة التي تساهم بـ 73 في المائة من موارد الضريبة على الدخل عبر الاقتطاع المباشر.

ودعت النقابة المذكورة إلى فرض ضريبة على الثروة وتضريب المستفيدين من خيرات البلاد، لتمويل التغطية الاجتماعية التي تعتبر من أهم الأوراش الاجتماعية العامة، منادية بإصلاح ضريبي منصف وعادل بهدف تحقيق المساواة بين المواطنين أمام القانون.

ومن المقرر أن تُطبق هذه المساهمة التضامنية على مداخيل الأشخاص الذاتيين الذين يفوق دخلهم الإجمالي 10 آلاف درهم شهرياً بسعر 1.5 في المائة، والشركات التي يفوق ربحها الصافي 5 ملايين درهم سنوياً بسعرين 2.5 في المائة، و3.5 في المائة، وسيتم رصدها لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.

وكان الوزير بنشعبون أوضح أن حوالي 99 في المائة من الشركات غير معنية بأداء هذه المساهمة التضامنية، على اعتبار أن هذه النسبة من النسيج المقاولاتي تُصرح سنوياً بربح يقل عن 5 ملايين درهم أو بحصيلة سلبية.

وأشار الوزير إلى أن "الظرفية الاستثنائية الحالية أثرت بشكل كبير على الموارد المالية للدولة"، مؤكداً في هذا الصدد على ضرورة توطيد قيم التضامن التي انخرط فيها المغاربة بكل تلقائية تجسيداً لمقتضيات الفصل 40 من الدستور.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مواطن غيور و مقلق الخميس 29 أكتوبر 2020 - 14:23
هاته النقابات ألفنا منها المعارضة المنهجية.
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2 - mouradooo الخميس 29 أكتوبر 2020 - 14:29
فل تكن الأحزاب السياسية في مستوى تطلعات الطبقة العاملة المغربية
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3 - khd الخميس 29 أكتوبر 2020 - 14:32
هاد الوزير كان عليه أن يقوم بعملية حسابية. ربما تكون احسن من أن يتوجه إلى الطبقة المتوسطة. كم وزير يتقاضى الماعاشات اضن أن هاته الفئة تجاوز 800 وزير. كم من رءساء المجالس و النواب يتقاضون رواتب كبيرة عبارة عن معاشات. كم من سيارة دولة تجوب شوارع المملكة يعني أكثر من 4 مليون سيارة كلها تتحرك من أموال الشعب. كم شخص لا يؤدي ثمن الطريق السيار لأن له أوراق تبيح له أن يمر دون تأدية الواجب. وهناك الكثير من المجالات لجمع 4 مليار درهم. زد على كم فلاح كبير لا يدفع الضرائب. إلى كنت لا تقدر على هاته الفئات فيجب عليك أن تقدم استقالتكم لا تبحث عن الحل السهل.
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4 - marocain الخميس 29 أكتوبر 2020 - 14:36
أريد أن أعرف ماذا فعلت هذه الحكومة حتى نقبل بهذه الضريبة التضامنية،والحقيقة أنه تضامن مع الحكومة لإنقاذها من مزيد من الفسل في التسيير والتدبير.كل الموظفين مستعدون للتصامن مع الشعب،لكن ما تخطط له هذه الحكومة هو تضامن معها لتخرج من عنق الزجاجة بيبب سوء تظببرها لأزمة كورونا وغيرها من الأزمات منذ 2011....الpjd دخل السياسة بشعار محاربة الفساد والريع،ولما صعدوا الكراسبدي أثبحوا بحاربون الشعب ويدافعون عن اىفياد والربع والكراسي،الببلبمي واليبسخي وهلم جرا.على الحكومة البحث عن اىحلول بعيدا عن جبوب المواطنبن اىفارغة أثلا بسبب اليياسة اللاشعبية لحكومة الpjd وانتهى الكلام كما قال مول 7ملابين سنتيم في الشهر.كاااااينة حلول.التقلبص من أجور أصحاب الملايين ومحاربة الريع وتعويضات وتقاعد فئات معبنة لا تنفع البلد في شيء.الموظف خليوه عليكوم قهرتوه بالكريدبات وغلاء الأسعار.لي عندو 10000dh كاري لولادو فالجامعة متضامن مع خوتو كى يصرف على والدبه...كى بتكوى بفواتير الماء والكهرباء.أما المواطن ليه الله وصلات فيه لعظم.نسأل الله السلامة ونسأله أن يبدلنا خيرا من هذا الحزب الذي لم يف بوعوده الانتخابية.قلب الفيستة
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