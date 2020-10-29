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الرئيسية | مجتمع | سابقة .. دعم مالي يغطي مصاريف الدراسة لأبناء موظفين متوفين

سابقة .. دعم مالي يغطي مصاريف الدراسة لأبناء موظفين متوفين

سابقة .. دعم مالي يغطي مصاريف الدراسة لأبناء موظفين متوفين
هسبريس من الرباط
الخميس 29 أكتوبر 2020 - 17:00

في سابقة من نوعها بالمغرب، قررت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، دعم تمدرس أبناء المتوفين من موظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المنخرطين والنشطين، مسجلة أن هذه الخدمة الاجتماعية الجديدة والنوعية تنفرد بها المؤسسة مقارنة بباقي مؤسسات الأعمال الاجتماعية.

وتبعا لذلك تم تحديد قيمة الدعم وفق المستوى الدراسي للابن المستفيد في القطاعين العام والخاص لمدة 10 أشهر عن كل موسم دراسي؛ إذ تقرر دعم التلميذ في المستوى الابتدائي بألف درهم شهريا، والمستوى الإعدادي بألف ومائتي درهم شهريا، والمستوى الثانوي بألف وخمس مائة درهم.

وأعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية أن هذه العملية تنطلق ابتداء من الموسم الدراسي 2020/2019، على أساس أن تشمل الاستفادة أبناء المنخرطين المتوفين منذ سنة 2016.

بلاغ صادر عن النقابة اعتبر أنه في إطار تفعيل جهوية الخدمات الاجتماعية والاعتناء بموظفي المصالح الخارجية في الأقاليم البعيدة، تقرر دعم الرحلات الجوية عبر استفادة المنخرطات والمنخرطين العاملين بالعديد من الأقاليم من دعم المؤسسة بنسبة 30 في المائة من تذكرة الطائرة ذهابا وإيابا، وعبر المطارات المتواجدة بالجهات المعنية، في حدود سقف 4 رحلات ذهابا وإيابا في السنة.

وفي هذا الصدد تقررت استفادة جميع المنخرطين في المؤسسة من تخفيض بنسبة 30 في المائة في سعر التذاكر للسفر على متن الحافلات التابعة لشركة "ستيام" عبر كافة التراب الوطني ابتداء من 01 دجنبر 2020.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - آية دعاء الخميس 29 أكتوبر 2020 - 17:09
أظنها بادرة حسنة، فهؤلاء اليتامى أولى بالدعم، ونتمنى أن تشمل هذه البادرة باقي المؤسسات الاجتماعية لباقي القطاعات.
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42
2 - nawaf الخميس 29 أكتوبر 2020 - 17:09
هدا الوطن لا يعترف الا بالموضفين الاحياء والاموات منهم.
باقي عامة الشعب و الفقراء بصح وصحيح لهم رب كريم.
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17
3 - محسن الخميس 29 أكتوبر 2020 - 17:14
كفى من الاجهاز عن حقوق المتقاعدين الذين تجمدت اجورهم رغم ارتفاع مستوى المعيشة...لا قيمة للمتقاعد في المغرب بالرغم من انه افنى عمره في خدمة الوطن...كفى من سحق المتقاعدين...
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0
4 - فلاح صغير الخميس 29 أكتوبر 2020 - 17:17
الدولة تهتم بأبناء الموظفين فقط ولا تكترت لباقي الشعب مع العلم اننا حاصلين على شهادات جامعية ونستحق أن تكون لنا فرصة في الوظيفة العمومية لكن بسبب المحسوبية وباك صاحبي اصبحنا خارج التاريخ في هذه البلاد السعيدة لنضرب تحصيلنا التعليمي في الصفر لنتمهن مهن واعمال ما كنا نعلم بأنها مصيرنا في حين يتبجح علينا وعليكم بعض أشباه الموظفين وكانهم امراء وأولياء الله الصالحين فتوضعوا خير لكم واهتموا بغالبية الشعب حيت لا فرق بين الناس لان الكل محتاج للمساعدة وليس ابناء الموظفين القدامى والجدد واللحقون .
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5 - rachida الخميس 29 أكتوبر 2020 - 17:18
السلام عليكم.ومن يدعم أبناء المتوفين اللذين ليسوا موظفين والأرامل أمهات هؤلاء الأطفال التي تتعب وحدها من أجلهم ليل نهار دون معيل يساعدها سوى الله سبحانه لي تنجوا بهم من براطين التشرد أم هؤلاء الأطفال ليسوا أبناء هذا الوطن
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2
6 - ملاحظ الخميس 29 أكتوبر 2020 - 17:20
مبادرة طيبة لمؤسسة الاعمال لاجتماعية.
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7 - الملالي الخميس 29 أكتوبر 2020 - 17:21
سبحان الله وكأننا نعيش في غابة. ما الفرق بين موظف بوزارة المالية وموظف بوزارة أخرى. فكل موظف يؤدي واجب مهنته كل حسب مهمته. فلماذا هذا التحيز؟ لم نعد نفهم شيئا مع هذه الحكومة الفاشلة.
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0
8 - خليلوفيتش الخميس 29 أكتوبر 2020 - 17:23
إنها بادرة طيبة حبذ لو تم تعميمها على سائر الوزارات و لما الخواص يجب إيجاد الحلول و ليس دائما لبكا و شكا
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9 - مغربي الخميس 29 أكتوبر 2020 - 17:34
لماذا لا يتم التعامل في الأمور المالية بالتساوي على كافة المواطنين دون تفرقة .
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