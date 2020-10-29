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كُتّاب وآراء
سابقة .. دعم مالي يغطي مصاريف الدراسة لأبناء موظفين متوفين
في سابقة من نوعها بالمغرب، قررت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، دعم تمدرس أبناء المتوفين من موظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المنخرطين والنشطين، مسجلة أن هذه الخدمة الاجتماعية الجديدة والنوعية تنفرد بها المؤسسة مقارنة بباقي مؤسسات الأعمال الاجتماعية.
وتبعا لذلك تم تحديد قيمة الدعم وفق المستوى الدراسي للابن المستفيد في القطاعين العام والخاص لمدة 10 أشهر عن كل موسم دراسي؛ إذ تقرر دعم التلميذ في المستوى الابتدائي بألف درهم شهريا، والمستوى الإعدادي بألف ومائتي درهم شهريا، والمستوى الثانوي بألف وخمس مائة درهم.
وأعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية أن هذه العملية تنطلق ابتداء من الموسم الدراسي 2020/2019، على أساس أن تشمل الاستفادة أبناء المنخرطين المتوفين منذ سنة 2016.
بلاغ صادر عن النقابة اعتبر أنه في إطار تفعيل جهوية الخدمات الاجتماعية والاعتناء بموظفي المصالح الخارجية في الأقاليم البعيدة، تقرر دعم الرحلات الجوية عبر استفادة المنخرطات والمنخرطين العاملين بالعديد من الأقاليم من دعم المؤسسة بنسبة 30 في المائة من تذكرة الطائرة ذهابا وإيابا، وعبر المطارات المتواجدة بالجهات المعنية، في حدود سقف 4 رحلات ذهابا وإيابا في السنة.
وفي هذا الصدد تقررت استفادة جميع المنخرطين في المؤسسة من تخفيض بنسبة 30 في المائة في سعر التذاكر للسفر على متن الحافلات التابعة لشركة "ستيام" عبر كافة التراب الوطني ابتداء من 01 دجنبر 2020.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
باقي عامة الشعب و الفقراء بصح وصحيح لهم رب كريم.