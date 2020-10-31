24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1607:4313:1616:1318:4019:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حرية التعبير (5.00)

  2. تعديلات "التبادل الحر" تخفض الواردات المغربية من الأجهزة التركية (3.40)

  3. مغربيات ينتظرن الترحيل من السعودية إلى الوطن (1.00)

  4. منفذ "هجوم نيس" .. "حراك" تونسي ينتقل من المخدرات إلى التطرف (1.00)

  5. سالمي: المعرفة بترول المستقبل .. الكم والجودة يتحديان الجامعات (0)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | باحث يتوقع عودة "الحجر الصحي" الشامل و"موجة شرسة لكورونا‬"

باحث يتوقع عودة "الحجر الصحي" الشامل و"موجة شرسة لكورونا‬"

باحث يتوقع عودة "الحجر الصحي" الشامل و"موجة شرسة لكورونا‬"
هسبريس - أمال كنين
السبت 31 أكتوبر 2020 - 11:00

توقع الطيب حمضي، الطبيب الباحث في السياسات والنظم الطبية، أن تدخل البلاد في مرحلة حجر صحي شامل كإجراء احترازي للوقاية من الانتشار الواسع المتوقع لجائحة كورونا، وانطلاق الموجة الثانية التي من المنتظر أن تكون أكثر شراسة.

وقال حمضي في هذا الصدد: "لقد دخلنا مرحلة أخرى من الجائحة، وهناك حاجة إلى سلوكيات جديدة"، متوقعا أن تكون الموجة الثانية من كوفيد 19 "أكثر وحشية وهائلة وستستمر بالتأكيد لفترة أطول من الأولى"، على حد قوله.

وتوقع الباحث ذاته ضمن ورقة بحثية باللغة الفرنسية دخول هذه المرحلة نهاية الأسبوع الحالي وبداية الأسبوع المقبل، موردا: "ستؤدي الأنفلونزا الموسمية والتهابات الجهاز التنفسي الموسمية الأخرى إلى تعقيد الوضع وستثقل كاهل المرافق الصحية"، ومفيدا بأن "قدرة المستشفيات والعناية المركزة والمهنيين الصحيين غير قابلة للتوسيع".

وشدد حمضي على أنه "يجب ضمان سعة المستشفى وسعة الأكسجين والأماكن في العناية المركزة بشكل دائم ومقدم"، مردفا: "بالإضافة إلى احترام السكان للتدابير الاحترازية، والتغيير في إستراتيجية الاستجابة التي يتبعها النظام الصحي لتكييفها مع البيانات الوبائية والعلمية الجديدة، ستكون التدابير الإقليمية مطلوبة في المدن والمناطق الأكثر تضررًا أو التي ستعرف نشاطًا فيروسيًا مهمًا جدًا".

وتابع الطبيب ذاته: "يجب أن تكون هذه الإجراءات صارمة وسريعة ومحدودة الوقت وموجهة جغرافيًا ومكيفة مع البيانات الاجتماعية والاقتصادية لكل منطقة وكل شريحة من السكان"، وزاد: "في حالة تدهور الوضع الوبائي على المستوى الوطني أو في المناطق الرئيسية (الدار البيضاء وطنجة تطوان وفاس مكناس ومراكش)، يجب اتخاذ تدابير على المستوى الوطني، مع استثناءات محلية".

واستطرد المختص ذاته متحدثا عن تدابير ملزمة ستكون مطلوبة: "يجب أن نتصرف بسرعة لجعل هذه الإجراءات غير مؤلمة قدر الإمكان... إنه الوباء الذي يقتل البشر، ويقتل الاقتصاد ويقتل الحياة الاجتماعية"، مردفا: "التدابير الإقليمية مثل تدابير الحجر موجودة لإنقاذ الأرواح وإنقاذ الاقتصاد وحفظ مصادر الدخل وإنقاذ التعليم وإنقاذ الحياة الاجتماعية قدر الإمكان، شرط التصرف في الوقت المحدد، واحترام تنفيذها".

وشرح حمضي توقعه قائلا: "الانهيار يعني ببساطة أن المواطنين الذين يعانون من ضائقة تنفسية، والذين هم في حالات حرجة، لا يمكن إدخالهم إلى المستشفى أو العناية المركزة بسبب نقص الأماكن. هذا ينطبق على حالات كوفيد كما هو الحال بالنسبة للحالات الأخرى، مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية والحوادث... هذا الوضع لا يمكن تصوره".

وأبرز الطبيب الباحث أن "الأمر لم يعد يتعلق بالصحة، بل بالأمن واستقرار البلاد كلها، وهو وضع يفرض احتواءً ذاتيًا عامًا بحكم الأمر الواقع من قبل السكان أنفسهم"، وأردف: "لا يمكننا السماح لأنفسنا بالذهاب نحو هذا المصير.. سنفقد الأرواح والاقتصاد والتعليم والحياة الاجتماعية، مع فترة تعاف أطول وأبطأ بكثير مما لو توقعنا واخترنا التوقف".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (32)

1 - ملاحظ السبت 31 أكتوبر 2020 - 11:11
( دبعاد بدأت كورونا.....). والان وجب الحجر الصحي الشامل لأنه لا مفر منه هو واقع وهي حقيقة فرضتها الظروف العالمية لاحتياح كوفيد 19
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-92
2 - sam السبت 31 أكتوبر 2020 - 11:13
لا حول ولا قوة إلا بالله التبعية التامة لفرنسا ،فرنسا الى دارت الحجر الصحي الكلي جات معاها إقتصادها قوي ليس عندها ناس فقراء أما نحن حتى حاجة مكتحمر الوجه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
108
3 - abouama السبت 31 أكتوبر 2020 - 11:15
قبل ان تفكر في الحجر الشامل يجب أن تنظر بعين الرحمة الى اؤلاءك المياومين الفقراء الضعفاء الذين لايجدون قوت يومه الا بشق الانفس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
116
4 - سليم السبت 31 أكتوبر 2020 - 11:15
مالا افهمهم الصين ساعدت ايطاليا واستطاعت الحد من الانتشار السريع
فلماذا المغرب لم يحصل على نفس النتيجة بل العكس؟؟؟؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
52
5 - النقد الذاتي السبت 31 أكتوبر 2020 - 11:16
حتى لو كان حجرا صحيا لمدة عام لن يؤتي أكله . لأن الأدوات التي ستطبق الحجر غائبة. فقط الحجر سيكون على الاقتصاد الذي سينهار.. ونموذج الدار البيضاء خير مثال حالة طوارئ في الأوراق والاعلام والحالات في تزايد.. هناك خلل في السلطات العمومية وعلى الملك الانتباه له وتوجيه الأوامر للجيش لتسيير ملف كورونا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
44
6 - حمزة السبت 31 أكتوبر 2020 - 11:18
الوضع الإجتماعي والإقتصادي ببلادنا لم يعد يتحمل تداعيات الحجر الصحي الشامل . حري بالذكر أن المنضومة الصحية تعاني الإرهاق والضغط المتواصل مع ارتفاع الحالات النشطة ، لكن قوت العيش والمشاكل النفسية ، والمآسي الإجتماعية أصبحو يشكلون تهديدا صريحا على الحياة . لذا وجب التفكير في حل وسط يصبو الى خلق موازنات و يراعي الخصوصية المغربية بكافة زواياها مع دعم القدرة الإستشفائية لتجنب المآسي الصحية .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
44
7 - يوسف السبت 31 أكتوبر 2020 - 11:18
توقعات اطباءنا وخبراءنا تأتي أياما قليلة بعد قرارات السلطات الفرنسية التي تصب في نفس الاتجاه ؟؟؟ مجرد صدفة ولا علاقة لها بالتبعية نضرا لماهلاتهم و ببحوتهم العلمية !!!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
8 - فارس بلا جواد السبت 31 أكتوبر 2020 - 11:19
ممحتاج للباحث ماما فرنسا رجعت الحجر والخروج بورقة داكشي الي غادي نديرو تا حنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
9 - أاحمد السبت 31 أكتوبر 2020 - 11:20
علاش مقالهاش لينا قبل ما تقولها فرنسا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
37
10 - steeeeeeeefn السبت 31 أكتوبر 2020 - 11:20
لا للحجر الصحي وأطالب باقالة أعضاءالحكومة ومحاكمتهم بسبب تدبيرها الفاشل لأزمة كرونة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
37
11 - مكحط السبت 31 أكتوبر 2020 - 11:22
الحجر كتبق على الطبقة الكديحة اما الطبقة الحزبية و المحسوبية و باك صاحبي مكتبقش عليهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
12 - مغربي السبت 31 أكتوبر 2020 - 11:22
أكيد أن المغرب سيدخل مرحلة الحجر الصحي الإلزامي و هذا مة سارت عليه بعض الدول الأوربية حاليا. المغاربة لا يحترمون إجراءات التباعد الإجتماعي و وضع الكمامة و التعقيم. زد على ذلك المؤسسات التعليمية التي ستساهم كثيرا في نشر الوباء بين التلاميذ و باقي أفراد الجتمع و هذا ما سيدفع الى الرجوع للحجر الصحي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-26
13 - سعيد السبت 31 أكتوبر 2020 - 11:22
سي باحث فكرت غي فالعودة ديال الحجر .مفكرتيش واش صافي ناس بدات تنبيع حوايجها شحال من واحد جاه الافراغ الا غادي تعطيو لينا 5000درهم واحد اما ضحكو على ناس ب800درهم لا يعقل.
ناس تعرضات شطط التعسف من طرف السل طة.شوف ليك شي حل اخر من غير الحجر .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
14 - الرشيدي السبت 31 أكتوبر 2020 - 11:23
ماذا أفادنا الحجر الصحي الأول حتى نكرره مرة أخرى بمحرد تخفيف الحجر الصحي الأول إنفجرت الوضعية و الوبائية مرة أخرى .
يجب تعايش مع كورونا ووأخد الإحتياطات الوقائية لا غير هذا الخبير ينسى أن الناس سوف تموت من الجوع إن كان حجر صحي أخر المغرب ليس فرنسا.
المغرب تحكمه أسرة من الشرفاء العالويين و لن يكون إلا الخير إن شاء الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
15 - سعيد البوعزاوي السبت 31 أكتوبر 2020 - 11:24
أول ما أثار انتباهي قبل قراءة المقال هو الصورة لعون السلطة الذي يرتدي قميص دون أن يعلم أنه يحمل رمز الصليب . يجب على الجميع أن ينتبه لما يشتري سواء له أو لأبناءه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
16 - Kenitra City السبت 31 أكتوبر 2020 - 11:24
كورونا حسب ما رأينا هي فيروس عادي تم تضخيمه من اجل فرض الغرامات و القيود و السادية على الشعوب ..
هو مرض عادي لا يصل الى كون اسمه فيروس فالفيروس هو المرض المعدي الخطير جدا و الذي ليس له علاج كالسيدا و الزهري ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
17 - هذا غير مقبول السبت 31 أكتوبر 2020 - 11:28
للأسف الشديد هناك من هم مصرون على تخريب البلاد بدعوى محاربة كورونا.
الحجر لن يقتل المرض، الحجر سيقتل المواطنين ويخرب الاقتصاد...لكن ربما هذا بالذات ما يسعى إليه هؤلاء...

هذه خطة النخبة النيولبرالية العالمية لتخريب الاقتصادات وتركيع الشعوب ودفع البلدان للإفلاس حتى يتم الاستحواذ التام عليها...ونحن نساق إلى مصيرنا كالنعاج بدعوى الطوارئ الصحية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
18 - السليمي والدخبشي السبت 31 أكتوبر 2020 - 11:29
من سابع المستحيلات عودة الحجر الصحي الشامل باجراءاته السابقة لا لشيء سوى أن الصندوق المخصص للدعم لم يتبقى به ماتعين به المتضررين وهي تعلم جيدا ان اغلب السكان لازالوا يعانون من تداعيات الحجر السابق بل ان هناك مرافق لا تزال مغلقة الى يومنا هذا ولك ان تتصور كيف أن اصحابها يعيشون مدة 8اشهر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
19 - adam السبت 31 أكتوبر 2020 - 11:29
ان شاء الله يرجع للحد من انتشار فيروس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
20 - FENANE السبت 31 أكتوبر 2020 - 11:33
ان التصريحات التي أدلى بها الذكتور المحترم حمضي منطقية ولا جدال فيها ،الوقاية خير من العلاج ،احذروا انفسكم ايها الأخوة المغاربة ،وقواانفسكم وابناءكم حتى لا نفقد الصحة والتعليم و الدخل ,اذا سرنا في هذا المسار سوف ننقد اقتصادنا من الانهيار والتذمر ،وحافظوا على نقاهة صحتگم واحرصوا على تدفءة اطفالكم بالملابس لان الطقس والاحوال الجوية قد تغيرت .حفظكم الله ورعاكم ان تكونوا اسوة لنصائح الذكتور حمضي اطال الله في عمره وزاده الله في العلم بسطة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
21 - Abdou droit السبت 31 أكتوبر 2020 - 11:34
عن اي حجر صحي ثاني تتكلم يا هذا. لقد تم التصريح بان الدولة غير قادرة على صرف المزيد من الدعم للمواطنين رغم هزالته. وبالتالي فلا يمكن إجبار الناس على المكوث في بيوتهم بدون مورد عيش، والا ستقع الكارثة لا قدر الله وسندخل في أزمة اجتماعية قد تخلف آثارا أكثر خطورة من كورونا نفسها. المواطن المغربي مقهور والأغلبية الساحقة لها مورد عيش ضعيف وتعاني الأمرين لتوفير حاجياتها المتنوعة .وبالتالي فلا مجال للحديث عن حجر صحي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - Mohammedia السبت 31 أكتوبر 2020 - 11:38
أغلبية المغاربة شعروا بخطر الوباء مع ارتفاع الحالات الحرجة إلى ما يقارب 1000حالة فوضع الكمامات ضروري والتباعد الاجتماعي أساسي والنظافة إجبارية لتفادي انتقال الفيروس أما الحجر الكلي كما كان في مارس وأبريل وماي لايمكن لأن الاقتصاد متضرر والمجتمع يعاني فضروري العمل لكسب القوت .والله قادر في لحظة أن يزيل الهم والوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
23 - mowatin السبت 31 أكتوبر 2020 - 11:40
لي باغي الحجر الصحي الشامل يديرو في دارو اما الناس خاصهم غا ما ياكلو و يخلص ليهم الكرا والماء والضوء الله يجعل يكون ديال عام اما بلا بلا خاوية ليس وقتها لان اقتصاد البلاد يدق ناقوس الخطر بالانهيار التام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
24 - Driss السبت 31 أكتوبر 2020 - 11:43
كثر الباحثون والخبراء يخرجون بين ليلة وضحاها بنتاءج بحوثهم .الا يجلسون ويتمعنون ويتركون الطبيعة توازن داءها؟لانهم يقولون لادواء ولا تلقيح ويجهلون الكثير عن هذا الفيروس فلماذا التنضير والدفع بالاقتصاد للهلاك وزيلدة الفقر الذي هو اكثر شراسة من الوباء .ورفع نسبة الامراض المزمنة والنفسية التي يسببها الحجر والتخويف والتهويل .يعلمون ان التعايش هو الحل الوحيد مع الفيروسات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
25 - حماد السبت 31 أكتوبر 2020 - 11:44
المغرب ليس له الإمكانيات المالية للرجوع إلى الحجر الشامل لا يجب مقارنته مع فرنسا التي لها الإمكانيات متوفرة و مدعومة من طرف الإتحاد الأوروبي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
26 - ربيع السبت 31 أكتوبر 2020 - 11:45
لا حول ولا قوة الا بالله واش لدارتو فرنسا تفرضو عليكم حتى نتوما ديروه حشومة عليكم حاولو على هاد الشعب راكم قهرتوه بزاف الله ياخد فيكم الحق ..حسبي الله ونعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
27 - سبحان الله السبت 31 أكتوبر 2020 - 11:45
اللهم نموتو بكرونا او يسدو علنا حتى يلقاونا متنا بالجوع حنا ولادنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
28 - الوضعية الوبائية مقلقة السبت 31 أكتوبر 2020 - 11:46
ولهدا حان الوقت للسلطات المغربية للاتخاد الإجراءات اللازمة من أجل تطويق الوباء أو على الأقل التخفيف من الإصابات وهدا ما تقوم به الدول الأوروبية خصوصا في فصلي الخريف والشتاء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
29 - دعاء السبت 31 أكتوبر 2020 - 11:48
مع حلول فصل البرد والزكام الموسمي من المستحيل وقف أو الحد من إنتشار الفيروس مهما كانت الوسائل الاحترازية والوقائية.نسال الله الصحة والعافية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
30 - brahim السبت 31 أكتوبر 2020 - 11:49
اکید ولو نجحت الاضرابات والاحتجاجات ضد عوده الحجر الصحی فی فرنسا . فالاستاذ الباحت المشکور سیغیر من لهجته وببین ان الحجر الصحی لیس بالضروری بالمغرب ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
31 - غيور على بلادي السبت 31 أكتوبر 2020 - 11:53
السلام عليكم. الحجر الصحي الذي تتحدثون عنه هو بحد ذاته كارثة انسانية اشد فتكا بالفيروس كورونا بالله عليكم ألم تستفيدو بالحجر الصحي الذي استمر ثلاثة اشهر. وعصف. بالإقتصاد الوطني وشرد الأسر الفقيرة وخلف تبيعات خطيرة ومعا ذالك ماذا ستفدنا شيءا. من الحجر الصحي سوى الفقر وإفلاس المقاولات وعجزها عن تسديد القروض البنكية الحجر الصحي ليس هو الحل. اعطاء اهمية للعلم. هو السبيل الوحيد لتقدم والإزدهار والتطور .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
32 - كلام فارغ السبت 31 أكتوبر 2020 - 11:57
الإغلاق الكامل اذن أين التلقيح الذي جاء به وزير الصحة إلى البرلمان
وهو في كامل قواه العقلية والبدنية وحدد تاريخ البدء في التلقيح قبل شهر ديسمبر أضن ان الاغلاق الشامل سيقتل المواطن الفقير أكثر مما تقتل كورونا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 32 | عرض: 1 - 32

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.