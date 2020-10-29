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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 4320 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 4320 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 212038 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3.073.007 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 66 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 3572 حالات.
وتم التأكد من 3320 حالة شفاء إضافية لبلغ الحصيلة الإجمالية للتعافي 174911.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.