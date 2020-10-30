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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 3256 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 3256 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 3256 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 17:55

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 3256 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 215294 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3090029 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 53 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 3625 حالة.

وتم التأكد من 3014 حالة شفاء إضافية لبلغ الحصيلة الإجمالية للتعافي 177925.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - amin الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 18:08
corona va bientot disparaitre c'est une question de temps, je rigole
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-38
2 - سعيد الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 18:13
الحمد لله على كل حال لازال المرض مستمر ونسأل الله أن يرحمنا ويرفع عنا هذا الوباء التعايش مع هذا الوباء مع أخد الحيطة والحذر والالتزام بقواعد النظافة وعدم الاختلاط وكل شي ء سيزول بإدن الله
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29
3 - يوسف الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 18:13
الله يشفيني و يشفي مرضى المسلمين
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42
4 - الحجر؟؟ الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 18:14
أضن أن الحجر الصحي في طور عودته؟؟ والله أعلم
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2
5 - يونسيف الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 18:14
اجراءات احترازية عشواءية لا تعمل الا ليلا ومدن اغلبها اصبحت موبوءة لم نستفيد من دروس عيد الاضحى فقمنا بنفس السلوك فعيد المولد النبوي الشريف..الدولة في اتجاه والشعب في اتجاه اخر فلن ندعوا الى حجر صحي شامل بل الزامية الكمامة والضرب من حديد على مخالفيها فلقد اثبتت الكمامة فعاليتها في الحد من انتشار الفيروس ولكن لا حياة لمن تنادي كل الاسواق والمحلات والاماكن العمومية لا ترتديها صحيح تعليم ضعيف وسوء التربية والحرية المبالغ فيها لا تنظر من مجتمع ان يكون له سلوك حضاري.
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15
6 - رشيد الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 18:14
مزيدا من الحيطة والحذر وكفى من الاستهتار نقلل من هذا الوباء ومن تأثيره على البلاد والعباد
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5
7 - Mejriti youssef cym rabat الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 18:15
الله خليكم في نفس اليوم نفس الشخص مركز التحليل الطبية الويفاق تمارة تعطيى نتيجة سلبية و مركز تحليل أسيما الرياض الرباط تعطي نتيجة إيجابية . و الطبيب يعطي زكام خريفي ناتج عن البرد . حليلوا معي و فهموني جزاكم الله خيرا. ؟؟؟؟
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24
8 - غريب أمر مسؤولين سلا الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 18:15
لي مافهمتش وجاني غريب هو الحسيمة فيها اليوم 25 مصاب والقيامة والأجرائات وحضر التجول وسلا فيها 198 مصاب اليوم والعدد يتجاوز 100 يوميا والسلطات لا تحرك ساكن الدنيا هانية واش المسؤولين باغييين حتى يفوت 1000 مصاب عاد يتحركو ولا كيفاش ؟ ماقبيت فاهم والو تايبانلي الطايح فيها غايولي أكتر من النايض وهما ماعندهم غراض بغيت نفهم علاش هاد المدينة خارج التغطية
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6
9 - hassan الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 18:15
انتقل معدل الإصابة الأسبوعي على المستوى الوطني من 51.7 لكل 100 ألف نسمة إلى 64.2 /100 ألف نسمة، ويحتل المغرب المرتبة 32 عالميا والثانية في إفريقيا من حيث عدد الإصابات، والمرتبة 36 عالميا والثالثة إفريقيا من حيث عدد الوفيات، والشهر المقبل سيشهد ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات قد تصل مع توالي الأيام إلى 10000 إصابة يوميا حسب الخبراء، فعلى الجميع الالتزام لتفادي الكارثة. فالعودة إلى الحجر في ظل الوضعية الوبائية الراهنة ممكن جدا، نظرا لغياب الأسرة ومحدودية الأطقم الطبية، كما أن المرضى الجدد لا مكان لهم في المستشفيات، فالوضعية واضحة أمام الجميع لا يمكن إنكارها.
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8
10 - jamal الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 18:16
الأرقام مبالغ فيها بشكل غريب هنا في القنيطرة لا وجود لهذه الأعداد على أرض الواقع يجب على هؤلاء المسؤولين المكلفين بنسخ هاته الاعداد أن يراعون لنفسية القانطين بهذه المدينة كيف يعقل أن مدينة الرباط العاصمة دائما فيها تقريبا نفس الإحصائيات إتقوا الله في اعلكم تفلحون.
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-6
11 - FENANE الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 18:18
نتمنى أن يبدأ العد التنازلي،اللهم ارفع عنا هذا الوباء وابعده عنا كما باعدت بين السماء والأرض
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6
12 - مواطنة الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 18:18
رد لتعليق الأول من فمك لله تفاؤلو بالخير تجدوه أزمة وستفرج باذن الواحد الاحد
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4
13 - بن مرزوك الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 18:19
اللهم ارفع عنا اليلاء والوباء واحفظ بلادنا وساءر بلاد المعمورة آمين
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4
14 - lahnine ahmed الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 18:20
سلام اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارفع عنا هدا الوباء قريبا انشاء الله
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6
15 - مواطن من المغرب الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 18:21
الأمس واليوم وغداً وبعد غد عطلة..الارقام ستكون Estimé
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4
16 - الجوكر الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 18:21
أربعة أيام وستنتهي الماسات.اللقاح موجود والدواء كدلك .انتهاء الانتخابات الأمريكية وفوز اثرامب يعني انتهاء المعانات.
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-3
17 - Youssef الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 18:22
المرجوا تحويط ناس الكبار . او لي عندو مرض مزمن . هاذ كورونا اعراضها بانوا . بروتوكولها بان او دواها حتى هو.
ماتخافو مادهشوا سحابة أو سخانة او دايزة. دوز شهر او هاهوا تعرف .
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4
18 - هااام جدا الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 18:25
منذ شهرين واكثر فاس 17او 16 حالة ههههههه رغم انها بين الرباط و وجدة
غريب امر بعض الارقم
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5
19 - meknassiya الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 18:27
المهم التعايش بكامل الاحتياطات مع الوضع ..و الرجوع لله تعالى و التضرع اليه ليرفع عنا هدا الوباء انه على كل شيءقدير..اللهم ارحم الموتى اجمعين
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1
20 - said الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 18:30
- عدد سكان باكستان 213 مليون تقريبا عدد الاصابات 800 عدد الوفيات 20
المغرب عدد الاصابات 3000 عدد الوفيات 50عدد السكان 36مليون مافهامت والو
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0
21 - العطاوى الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 18:36
احصائيات وأرقام مخادعة وليست لها أساس من الصحة ، المغرب يأخذ معونات وأموال من الجهات والمؤسسات الدولية لذلك تضخم الحكومة بزاااااف فى الارقام وتفبرك احصائيات غير صحيحة ومخادعة
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-1
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