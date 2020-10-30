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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 3256 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 3256 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 215294 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3090029 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 53 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 3625 حالة.
وتم التأكد من 3014 حالة شفاء إضافية لبلغ الحصيلة الإجمالية للتعافي 177925.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
ماتخافو مادهشوا سحابة أو سخانة او دايزة. دوز شهر او هاهوا تعرف .
غريب امر بعض الارقم
المغرب عدد الاصابات 3000 عدد الوفيات 50عدد السكان 36مليون مافهامت والو