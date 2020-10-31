صيادلة المملكة ينتقدون حملة "تلقيح الأنفلونزا"

هسبريس من الرباط

انتقدت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب ما وصفتها بـ"المقاربات الارتجالية" لوزارة الصحة بخصوص الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية، مؤكدة أن "شرط إلزامية الوصفة الطبية مقاربة ضد التشجيع على الحملة، عكس ما أوصت به منظمة الصحة العالمية في الرفع من تلقيح المواطنين خلال هذه السنة بسبب جائحة كوفيد-19".

وأوردت الكونفدرالية، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، أن هذه الخطوة "ستضع الصيدليات في وضعية حرجة ومواجهة مفتوحة مع المواطنين من الفئات المستهدفة من ذوي الأمراض المزمنة، التي اعتادت على التلقيح سنويا باقتنائها المباشر اللقاح من الصيدليات، والتي لا تتوفر على تغطية صحية، وتتصف بالهشاشة الاجتماعية".

واستطردت الهيئة ذاتها: "نعلن تسجيلنا فشل وزارة الصحة في توفير اللقاحات للمواطنين في هذه الظرفية الحرجة بسبب الجائحة، من خلال توفير 300 ألف جرعة لهذه السنة، مقابل 600 ألف جرعة في 2019، في وقت أعلن مختبر سانوفي ارتفاع إنتاجه بنسبة 20 في المائة مقارنة مع السنة الماضية".

وأردف البيان: "كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب تستنكر مجددا المقاربات أحادية الجانب من طرف وزارة الصحة، وتغييب المقاربة التشاركية، وتعتبر نفسها غير معنية بالإخفاقات التي ستترتب عن هذه المقاربات غير محسوبة، التي من شأنها الانعكاس على سلامة المواطنين، ولاسيما في ظل الجائحة".