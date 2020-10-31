24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1607:4313:1616:1318:4019:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. تعديلات "التبادل الحر" تخفض الواردات المغربية من الأجهزة التركية (3.67)

  2. السفير الأمريكي بالمغرب يدعو إلى عدم عرقلة الحركة في "الكركرات" (2.00)

  3. سفير أمريكا: العلاقات مع المغرب أقوى من السابق (1.00)

  4. منفذ "هجوم نيس" .. "حراك" تونسي ينتقل من المخدرات إلى التطرف (1.00)

  5. "كيس بيكر" .. ما سبب انتفاخ وآلام تجاويف الركبة؟ (0)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | صيادلة المملكة ينتقدون حملة "تلقيح الأنفلونزا"

صيادلة المملكة ينتقدون حملة "تلقيح الأنفلونزا"

صيادلة المملكة ينتقدون حملة "تلقيح الأنفلونزا"
هسبريس من الرباط
السبت 31 أكتوبر 2020 - 08:39

انتقدت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب ما وصفتها بـ"المقاربات الارتجالية" لوزارة الصحة بخصوص الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية، مؤكدة أن "شرط إلزامية الوصفة الطبية مقاربة ضد التشجيع على الحملة، عكس ما أوصت به منظمة الصحة العالمية في الرفع من تلقيح المواطنين خلال هذه السنة بسبب جائحة كوفيد-19".

وأوردت الكونفدرالية، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، أن هذه الخطوة "ستضع الصيدليات في وضعية حرجة ومواجهة مفتوحة مع المواطنين من الفئات المستهدفة من ذوي الأمراض المزمنة، التي اعتادت على التلقيح سنويا باقتنائها المباشر اللقاح من الصيدليات، والتي لا تتوفر على تغطية صحية، وتتصف بالهشاشة الاجتماعية".

واستطردت الهيئة ذاتها: "نعلن تسجيلنا فشل وزارة الصحة في توفير اللقاحات للمواطنين في هذه الظرفية الحرجة بسبب الجائحة، من خلال توفير 300 ألف جرعة لهذه السنة، مقابل 600 ألف جرعة في 2019، في وقت أعلن مختبر سانوفي ارتفاع إنتاجه بنسبة 20 في المائة مقارنة مع السنة الماضية".

وأردف البيان: "كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب تستنكر مجددا المقاربات أحادية الجانب من طرف وزارة الصحة، وتغييب المقاربة التشاركية، وتعتبر نفسها غير معنية بالإخفاقات التي ستترتب عن هذه المقاربات غير محسوبة، التي من شأنها الانعكاس على سلامة المواطنين، ولاسيما في ظل الجائحة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.