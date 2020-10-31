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الرئيسية | مجتمع | "الأساتذة الجدد" يشْكون غياب الأجور .. والانتقادات تحاصر "الراپيل"

"الأساتذة الجدد" يشْكون غياب الأجور .. والانتقادات تحاصر "الراپيل"

"الأساتذة الجدد" يشْكون غياب الأجور .. والانتقادات تحاصر "الراپيل"
هسبريس من الرباط
السبت 31 أكتوبر 2020 - 23:00

مُبدية شكاواها من استمرار اشتغال وزارة التربية الوطنية بتقنية "الراپيل"، رفضت أطر تربوية متعاقدة ولجت سلك التدريس برسم السنة الجارية عدم تلقيها للأجور إلى غاية مطلع 2021، على الرغم من التزاماتها الصعبة خلال فترة مباشرة العمل.

وعانت أجيال عديدة مع عدم التوصل بأجرة شهور بداية الموسم الدراسي، واعتماد نمط يقوم بدمجها مع شهر يناير؛ ما يجعل الأساتذة يتدبرون أمورهم المالية بمفردهم، على الرغم من صعوبات الكراء والملبس واقتناء لوازم مهنية.

وتتذمر أطر في المناطق الحضرية كما القروية من استمرار الوزارة في هذا المعطى، مسجلة أن تكاليف العيش مرتفعة خلال البدايات، خصوصا فيما يتعلق بتدبير الهندام وإعطاء النموذج للتلاميذ، ثم اعتماد أغلبهم على كراء منازل قرب المؤسسات التعليمية التي يشتغلون فيها.

وتطالب الأطر التربوية بضرورة منح الأساتذة أجورهم في حينها من أجل تدبر تفاصيل العيش، مقرة بكون تلقي مبلغ شهور البدايات مجموعات مفضل لدى بعض الأساتذة الذين يعيشون وضعية مادية مستقرة؛ في حين أن آخرين يكابدون مشاكل متراكمة لهذا السبب.

وفي نظر عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، فإن ظاهرة "الراپيل" ليست بالجديدة، مطالبا وزارة التربية الوطنية ومختلف الأكاديميات بتحمل المسؤولية تجاه الأساتذة الجدد.

وأضاف الإدريسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن أغلب الأساتذة الشباب يلتحقون بالعمل في سياقات مجالية صعبة ونائية، وبالإضافة إلى هذا لا يتلقون الأجور على امتداد شهور طويلة، واصفا هذا المعطى بغير المعقول.

وأشار الفاعل النقابي إلى أن رجل التعليم تلزمه شروط عديدة وظروف مناسبة للقيام بمهمته على أكمل وجه، مؤكدا أن أجرة الأستاذ (5000 درهم)، ضعيفة من أصلها، ناهيك عن إيقافها لشهور، متسائلا عن موارد تغطية الكراء والعائلة والأكل والملبس.

وأكمل الإدريسي تصريحه قائلا: أزمة عدم التوصل بالأجور حاضرة بقوة، ويضاف إليها اقتطاعات كثيرة تشمل الأساتذة المتعاقدين كل شهر، ويصل بعضها إلى مبلغ 1400 درهم، مبديا رفضه القاطع لهذه السلوكات ومطالبا بتمكين الشغيلة من مستحقاتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - عاديلينهو السبت 31 أكتوبر 2020 - 23:04
لا أجور+ الاقتطاعات و سرقة اجورهم+ لا وجود للترقية و لا تعويضات و لا حقوق كباقي الموظفين و يجي واحد يقوليك شبعانين العطل و الراحة و الاضرابات...و من يقول هذا الكلام فهو عدو الوطن و عدو العلموو النور و محب للفساد و الظلام ...دمجوهم و عطيوهم رزقهم و اهتموا بهم و ديك الساعة الا مدارو والو عاد تجي المحاسبة
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23
2 - أستاذ فرض عليه التعاقد السبت 31 أكتوبر 2020 - 23:06
عيب وعار و 2020 و مزال الوزارة تعمل بالراپيل كتخدمل كي لحمار و تسنى بلا مننساو الشوهة ديال النقص في منحة التكوين من 2500 درهم ل 1200 درهم فقط و أستاذ يشتغل فالفيافي يتقاضى 5000 درهم شهريا و برلماني نائم فالبرلمان يتقاضى 4 ملايين سنتيم و التعويضات التي لا تنتهي دون أن ننسى الاصلاح الشوهة ديال التقاعد اودي لا حياة لمن تنادي الدولة تعطي للسياسيين و الشيخات .... فقط
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11
3 - محمد السبت 31 أكتوبر 2020 - 23:07
نعم انه التعليم في المملكة المغربية.
م كيناش دولة في العالم كدير هادشي. عمرها كانت في التاريخ.
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16
4 - زكرياء أيت الطالبي السبت 31 أكتوبر 2020 - 23:07
بالنسبة للرابيل فلديه إيجابيات أكثر من السلبيات لأنه يسمح للأستاذ الجديد أن يجمع مبلغا محترما من المال قد يبلغ 60000 درهم إذا تأخر الراتب مدة سنة كاملة وهذا مايمنحه الفرصة لكي يقوم بشراء التلفاز والثلاجة و الفرن و ألة غسل الملابس و الحاسوب وغيرها من الألات المنزلية دون اللجوء إلى الإقتراض .
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-19
5 - ام تلميذة السبت 31 أكتوبر 2020 - 23:12
هؤلاء المتقاعسون المتعاقدون المفضيين يكرهون العمل .على الاكاديميات تفعيل الانقطاع عن العمل وتكثيف الاقتطاعات .الاقتطاعات هي التي أجبرت القطيع على العودة في السنة الماضية .نعم للاقتطاااعاااات.
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-33
6 - العقلاني المحق السبت 31 أكتوبر 2020 - 23:24
أصلا السادة الأساتذة ديما كيبكيو و يشكيو من كلشي بحالا غير هوما لي خدامين فهاد لبلاد. و هما نص العام غير عطل و زهو و يتخلصوا ب 5000درهم من البداية.
حشموا شوية الله يرحم الوالدين و قريو ولاد ناس و باراكا من المطالب خدمو شوية معقول.
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-12
7 - أستاذ ثانوي منذ 1986م السبت 31 أكتوبر 2020 - 23:26
تخرجت من كلية علوم التربية جامعة محمد الخامس
ولم ألج التعليم بالتوظيف المباشر
ولا بغيره كالادماج...
عملت بجد منذ سبتمبر...ولم أظفر بدرهم الا في شهر مارس
وهذا عادي جدا
وكنت مستعدا له
موظفو الكوكوت مينوت انقلب عندهم كل شيء
الراتب+الترقية+مختلف الامتيازات من أول يوم في العمل..؟؟؟
من الذي دفعك الى التعاقد؟
أليست يدك التي توقع بها وتبرمك بأنك لم تجد عن التعليم بديلا؟؟
هل تحول التعليم الى مهنة من لم يجد لنفسه مهنة؟؟
أنشروا تعليق أستاذ عمل 6 أشهر قبل الحصول على أول راتب
والحمد لله على كل حال
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-5
8 - ملاحظ السبت 31 أكتوبر 2020 - 23:34
اشتغلت بالتعليم سنة 2005. لم اتوصل بالرابيل حتى شهر دجنبر من السنة الدراسية الموالية. لكم ان تتخيلو مدى المعانات مع الكراء والاكل و اللباس و التنقل. سنة و نصف بدون قرش واحد. لا يحدث هذا الا في المغرب. و يريدون الجودة و التفاني في العمل. يزرعون فيك الاحباط منذ البداية. هذا هو نكران الذات بالمعنى العكسي.
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0
9 - الأستاذ سعيد السبت 31 أكتوبر 2020 - 23:37
في الميدان للسنة الثالثة وحتى الآن لم أتوصل بالتعويضات العائلية عن طفلتين اثنتين!!! كما لم اتوصل حتى الآن براتبي عن شهر أكتوبر!!!
أما التعويض عن الأمراض فتلك قصة أخرى.
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-1
10 - abdou السبت 31 أكتوبر 2020 - 23:39
على الأكاديميات أن يتحملوا مسؤوليتهم الأخلاقية ٱتجاه هذه الشريحة. من غير المقبول أن لا يتوصلوا بمستحقاتهم في الشهرين الأوليبن . لا مجال للماطلة بحيت التكنولوجيا تسهل كل شيء إلا أن المسؤولين لهم ٱراء لا تتماشى مع العصر وكذا متطلبات الناس
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