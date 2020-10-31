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Covid Hespress
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المغرب يسجل 3790 إصابة و70 وفاة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 3790 إصابة و70 وفاة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
السبت 31 أكتوبر 2020 - 18:00

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 3790 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 219.084 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3.107.566 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 70 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 3695 حالة، بينما تم التأكد من 3350 حالة شفاء إضافية لتبلغ الحصيلة الإجمالية للتعافي 181.275.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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