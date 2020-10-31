"كوفيد-19" في جهات المملكة .. الخطر يلازم أكثر من 800 حالة

هسبريس من الرباط

سجلت وزارة الصحة بالمغرب، اليوم السبت، 3790 حالة جديدة مُصابة بفيروس كورونا المستجد في الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، فيما تُوفي 70 بسبب بهذا المرض وتعافى منه 3350 شخصاً.

وأفادت وزارة الصحة بأن عدد الحالات النشطة تناهز 34.114، منها 814 حالة خطرة أو حرجة، سجلت منها 37 حالة في الـ24 الأخيرة؛ فيما تصل الحالات تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي إلى 69.

وبخصوص نسب الفتك فهي مستقرة في حدود 1.7 في المائة، أما نسبة التعافي فهي حدود 82.7 في المائة، فيما يبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بـ"كوفيد-19" حوالي 35.3 في المائة.

وعلى مُستوى التوزيع الجهوي، مازالت جهة الدار البيضاء-سطات تحتل المرتبة الأولى وطنياً، إذ أحصت 1806 حالات جديدة، منها 1398 فقط في الدار البيضاء، و110 في المحمدية، و82 في النواصر، و62 في الجديدة، و44 في مديونة، و40 في سطات، و32 في بن سليمان، و25 في برشيد، و13 في سيدي بنور.

وتشهد جهة الرباط-سلا-القنيطرة ارتفاعاً في عدد الحالات الجديدة، ما جعلها تحتل المرتبة الثانية وطنياً بعدما أُصيب فيها 736 شخصاً بالفيروس، منهم 206 في القنيطرة، و169 في سلا، و151 في الصخيرات-تمارة، و80 في الرباط، و70 في الخميسات، و46 في سيدي سليمان، و14 في سيدي قاسم.

أما جهة الشرق فسجلت 428 حالة جديدة، منها 174 في وجدة-أنكاد، و120 في الناظور، و57 في بركان، و36 في تاوريرت، و32 في جرسيف، و6 في جرادة، و2 في الدريوش و1 في فكيك.

وفي جهة سوس ماسة، أحصت مصالح وزارة الصحة 195 حالة جديدة، منها 123 في أكادير إدا وتنان، و43 في إنزكان آيت ملول، و16 في تارودانت، و11 في تزنيت، و2 في شتوكة آيت باها.

وتم رصد 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، منها 79 في طنجة-أصيلة، و33 في تطوان، و30 في المضيق الفنيدق، و17 في الحسيمة، و12 في العرائش، و8 في وزان، و2 في الشاون.

وأصيب بجهة مراكش-آسفي 138 مواطناً بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، منهم 112 في مراكش، و7 في اليوسفية، و7 في شيشاوة، و5 في آسفي، و4 في الرحامنة، و3 في الحوز.

جهة فاس-مكناس سجلت 99 حالة جديدة، منها 31 في تازة، و19 في فاس، و17 في تاونات، و9 في مكناس، و8 في إفران، و7 في بولمان، و4 في صفرو، و3 في مولاي يعقوب، و1 في الحاجب.

أما في جهة بني ملال خنيفرة فتم رصد 96 حالة جديدة، منها 48 في بني ملال، و34 في خريبكة، و7 في خنيفرة، و4 في أزيلال، و3 في الفقيه بن صالح.

وفي جهة درعة تافيلالت، أُصيب 65 شخصاً بالفيروس، منهم 43 في تنغير، و16 في ميدلت، و6 في مدينة ورززات.

وفي جهة كلميم واد نون، تم إحصاء 29 حالة جديدة، منها 21 في كلميم، و6 في سيدي إفني، و1 في آسا الزاك، و1 في طانطان. أما جهة الداخلة فسجلت 17 إصابة جديدة في منطقة وادي الذهب.

وعلى مستوى الوفيات بسبب كورونا، تم إحصاء 13 حالة وفاة في الدار البيضاء لوحدها، وواحدة في كل من القنيطرة والصخيرات والخميسات، و5 في سلا، و6 في الناظور، و2 في وجدة أنكاد، و3 في كل من جرسيف وجرادة.

كما توفي 4 مصابين بالفيروس في الدريوش، و2 في فجيج، وأربعة في أكادير إدا وتنان، و3 في إنزكان آيت ملول، وواحد في كل من تارودانت وطنجة-أصيلة وتطوان والشاون؛ فيما توفي اثنان في المضيق الفنيدق.

وفارق الحياة 3 مصابين بالفيروس في مراكش، و2 في اليوسفية، وواحد في كل من قلعة السراغنة ومكناس وصفرو وخريبكة وأزيلال والفقيه بنصالح والعيون، و2 في كل من تازة وفاس.