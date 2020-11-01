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الرئيسية | مجتمع | مصدر مسؤول: الحكومة لم تناقش إعادة تدابير الحجر الصحي بالمغرب

مصدر مسؤول: الحكومة لم تناقش إعادة تدابير الحجر الصحي بالمغرب

مصدر مسؤول: الحكومة لم تناقش إعادة تدابير الحجر الصحي بالمغرب
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأحد 01 نونبر 2020 - 12:00

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي إشاعات كثيرة تزعم اتخاذ المغرب لقرار عودة الحجر الصحي لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" في البلاد.

ووصلت حدة هذه الإشاعات إلى حد إقحام الملك محمد السادس في الموضوع؛ إذ تناقل مغاربة على منصات التواصل الاجتماعي، ليل السبت، "منشورا صحافيا" جاء فيه أن "الملك محمد السادس يعطي موافقته على فرض الحجر الصحي الشامل في المغرب".

ووسط تناسل الإشاعات حول هذا الأمر، نفى مصدر حكومي رفيع المستوى، اليوم الأحد، لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن تكون الحكومة قد ناقشت عودة فرض الحجر الصحي.

وأكد المسؤول الحكومي قائلاً في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية إن "الحكومة لم تناقش بعد هذا الأمر بتاتا".

إعادة فرض الحجر الصحي في هذه الظرفية الصعبة التي يمر منها الاقتصاد الوطني تتطلب مناقشة أعضاء الحكومة لهذا الموضوع من جميع جوانبه، لا سيما أن جل المؤشرات تفيد بأن الاقتصاد المغربي لا يمكن أن يتحمل عودة الحجر الصحي الشامل في البلاد.

وحسب معطيات سابقة لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، يكلف كل يوم من الحجر الصحي الاقتصاد المغربي خسارة مليار درهم؛ أي ما يعادل أكثر من مليون دولار أمريكي.

وحذرت المندوبية السامية للتخطيط في دراسة سابقة من أن الحجر الصحي الشامل على المدى الطويل يمكن أن يشل الاقتصاد الوطني، خصوصا أن آثار المرحلة الأولى للإغلاق التي استمرت 82 يوما "لا تزال ملموسة على مستوى النسيج الإنتاجي".

واقترحت المندوبية السامية للتخطيط في المقابل ما أسمته باستراتيجية "التوقف والانطلاق"، وذلك بفرض حجر صحي واسع لمدة يوم واحد في الأسبوع، لتفادي سيناريو وبائي قد يكون كارثيا مع نهاية السنة الجارية.

ويرى مراقبون أن المغرب ليس هو أوروبا ليتحمل تداعيات فرض حجر جديد قد يعصف بلقمة عيش ملايين الأسر المغربية، خصوصا أن القطاع غير المهيكل يمثل تقريباً 60 بالمائة، علما أن الوضعية المالية لخزينة الدولة لن تستطيع تحمل دعم مالي جديد لهذه الفئات في حالة فرض حجر صحي شامل، كما أن موارد صندوق جائحة "كوفيد 19" قد استنزفت كلها تقريبا.

وكانت فرنسا أعلنت قبل أيام العودة إلى تطبيق الحجر الصحي على مستوى البلاد اعتبارا من يوم الجمعة الماضي حتى الأول من دجنبر على الأقل. وعلى خلاف الحجر الصحي السابق، قال الرئيس الفرنسي إن المدارس ستبقى مفتوحة أمام التلاميذ، ولكن المطاعم والحانات و"المتاجر غير الرئيسية" ستغلق أبوابها.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، أمس السبت، إعادة فرض الحجر الصحي في بريطانيا لمدة أربعة أسابيع، لاحتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد. كما أكد تمديد دعم الحكومة للأجور، وأعرب عن أمله بأن علاجا أو لقاحا سيؤدي إلى إنهاء الأزمة الناجمة عن الوباء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - غاتكون الأحد 01 نونبر 2020 - 12:08
و المدارس خاصهم يتسدو.... وووو
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-5
2 - متابعة الأحد 01 نونبر 2020 - 12:08
حكومة تنفي صباح الاحد و تفرض منتصف ليل اليوم نفسه
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17
3 - الفاروق الأحد 01 نونبر 2020 - 12:09
بلا متجسوا نبض الشعب راه ديروا الحجر غدي تجبدوا عليكم مصيبة مغديش تسالي
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26
4 - ayoubhanink الأحد 01 نونبر 2020 - 12:10
واش الحجر الصحي ايكون ولا كما يكون ؟ شي جواب
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1
5 - لطيف الأحد 01 نونبر 2020 - 12:11
الحل لتجنب الكارثة هو العودة للحجر الصحي الشامل لشهر على الاقل
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-25
6 - مواطن غيور الأحد 01 نونبر 2020 - 12:11
هل يموت المواطن ولا يموت الاقتصاد
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5
7 - الدليمي الأحد 01 نونبر 2020 - 12:12
هاااااااا المغرب دولة على قد حالها ما غديش يقدر على الحجر الصحي صعيب بزاااااااااف اللهما كيما كانت دارت تركيا ف الحجر الصحي الاول يوماين ف الاسبوع السبت و الاحد ف كل أسبوع ها الاصابات نقصات الي باغي الحجر الصحي يجبد لملاير او يعطيها لشعب 5000 درهم لكل أسرة او لكل مقاول صغيرة باش يعاونو راسهم شويا
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7
8 - شخص مر من هنا الأحد 01 نونبر 2020 - 12:12
المشكل الوحيد اللي مازال فالمغرب هو مشكل الدار البيضاء .اما باقي المناطق فالارقام عادية .ثانيا طلبوا من الله ينجح اثرامب راه الى انجح بعد غد هاد المشكل غادي ينتاهي هاد الشهر لان اللقاح والدواء اتوصلوا ليه كيتسناو غير الانتخابات تتاسالى.
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-3
9 - كريم الأحد 01 نونبر 2020 - 12:13
هذا خبر جميل.
فعلى السلطات المغربية ادراك ان العودة للحجر الصحي سيدمر الاقتصاد والمجتمع لسنوات طويلة.
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5
10 - ولد الشعب الأحد 01 نونبر 2020 - 12:14
اكبر كارثة ستحل على البلاد هي الحجر الصحي الشامل
هذه المرة سينتشر الكريساج والقتل و السرقة
الا الارزاق
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9
11 - ملاحظ الأحد 01 نونبر 2020 - 12:16
يجب فرض حجر صحي شامل في ال12 الجهة وتخصيص 800 درهم كمساعدة اجتماعية لكل عائلة مدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد. كذلك خفض أجور المتعاقدين من 5500 درهم في الشهر إلى 2500 درهم طيلة الموسم الدراسي الحالي. التقشف ضروري للخروج من الأزمة
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-11
12 - ملاحظ الأحد 01 نونبر 2020 - 12:17
التزام الجميع بتدابير الوقاية من فيروس كورونا وبشكل صارم وارادي كفيل بالحد من اتشار هذا الوباء الفتاك و يغنينا عن تكاليف الحجر الصحي التي لا يمكن للاقتصاد الوطني ان يتحملها على الاطلاق
لكن المشكل هل درجة وعينا تسمح بذلك ?
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0
13 - مواطن من الدارالبيضاء الأحد 01 نونبر 2020 - 12:17
الصورة خير نموذج على اللامبالاة التي يتسم بها الأمن داخل الدارالبيضاء. تلك الصورة تتكرر في كل شوارع العاصمة الاقتصادية. يمر موكب من ثلاثة مدرعات محروسة برجال الأمن والقوات المساعدة وجماهير المواطنين تقف أمامهم بدون كمامات.. اذن فما دور تلك الدورية ان لم يكن لتطبيق إجراءات حالة الطوارئ..
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1
14 - الحجر الأحد 01 نونبر 2020 - 12:20
الحجر الصحي لازم من فضلك من فضلك من فضلك
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0
15 - مواطن من المغرب الأحد 01 نونبر 2020 - 12:23
للأمانة ومن غير أن نحجب الشمس بالغربال فالملك هو الذي بترأس ملف كورونا بالمغرب كما هو الرئيس في فرنسا والمستشارة في ألمانيا والملك في الأردن. إذن فأي قرار سيصدر بهذا الشأن سيكون من توقيعه..
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2
16 - التحقير الأحد 01 نونبر 2020 - 12:23
المسؤول رفيع المستوى كما كتب فالمقال ؟؟؟؟كيقول بلي الحكومة مازال مانقشات الحجر الصحي هههههه ناقشوه فالصباح وطبقوه فالمساء الدول كتوجد لي اصلا ظروفها كتسمح بعودة الحجر وحنا الله اكون فالعون سيدنا فالخطاب المسبق قال ايلى الوضع كيحثم علينا عودة الحجر الشامل ممكن نديروه واخا الاقتصاد ديالنا والوضعية الاجتماعية متضررة للاسف
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2
17 - شعب الأحد 01 نونبر 2020 - 12:25
الحكومة في كوكب آخر غير كوكب الأرض
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0
18 - jamal الأحد 01 نونبر 2020 - 12:26
عودة الححر الشامل خطوة غير موفقة ، الحل هو تخصيص جزء من الميزانية المتوقع خسارتها في توعية الناس و تشديد اجرائات السلامة ...
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0
19 - Fares الأحد 01 نونبر 2020 - 12:26
Sortez ses chars à guergaret c'est pas aux villes dans les villes sont calment on dirait qu'il y a une guerre civile la vraie guerre Est dans le Sahara comme guergaret qui est occupée par le polisario publier
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0
20 - جمال الأحد 01 نونبر 2020 - 12:26
ويرى مراقبون أن المغرب ليس هو أوروبا ليتحمل تداعيات فرض حجر جديد قد يعصف بلقمة عيش ملايين الأسر المغربية، خصوصا أن القطاع غير المهيكل يمثل تقريباً 60 بالمائة، علما أن الوضعية المالية لخزينة الدولة لن تستطيع تحمل دعم مالي جديد لهذه الفئات في حالة فرض حجر صحي شامل، كما أن موارد صندوق جائحة "كوفيد 19" قد استنزفت كلها تقريبا.
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0
21 - كلام معقول الأحد 01 نونبر 2020 - 12:28
آللهم إنا نعوذ بك من البرص و الجنون و الجدام و من سيء الأسقام. يمكرون و يمكر الله و الله خير الماكرين
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22 - mahboub الأحد 01 نونبر 2020 - 12:30
لا يمكن المقارنة بين اوربا وافريقيا في تطبيق الحجر الصحي فاربعين الف حالة يوميا في فرنسا فليس 3400حالة في المغرب والاقتصاد القوي ليس هو الهش زد على هدا جل المغاربة طبقة هشة اتضح دلك في دعم ستت ملاين
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23 - مواطن مثقف الأحد 01 نونبر 2020 - 12:30
الحكومة عندها واحد السياسة ديال كتطلق الاشاعة وكتاكدها من بعد بينما ولفها الشعب، والحجر الصحي راجع 100% !
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24 - مول داكشي الأحد 01 نونبر 2020 - 12:31
و هل الحجر صحي كتفرضوا الحكومة ههه
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25 - مواطنة الأحد 01 نونبر 2020 - 12:32
المسؤول يناقش فقط الأمور الخاصة به كالدفاع على تقاعدهم و تعويضاتهم أما ما يخص الشعب.......
لنا الله و لا ننتظر حلولكم الترقيعية.
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