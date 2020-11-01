24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:17
|07:44
|13:16
|16:12
|18:39
|19:55
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- 245 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
- الجزائر تناور "قرار الصحراء" وترفض تحمل مسؤولية استمرار النزاع
- استمرار العنف في إسبانيا بسبب "إجراءات كورونا"
- قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بـ"كيبيك" الكندية
- 434 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران
العالم يبحث عن مقاييس جديدة لتقييم أداء الاقتصادات بعد الجائحة (5.00)
معهد لأئمة المساجد يُدرس "الإسلام الفرنسي" وسط أجواء علمانية (5.00)
الدار البيضاء تقترب من العودة إلى تطبيق "الحجر الصحي الشامل" (5.00)
- جاك لانغ يبرئ ماكرون من معاداة الإسلام وينادي بإيقاف "المقاطعة" - (149)
- الدار البيضاء تقترب من العودة إلى تطبيق "الحجر الصحي الشامل" - (124)
- رصيف الصحافة: توقعات فلكية تحذر سياسيين من "سنة سوداء مقبلة" - (90)
- الجزائر تناور "قرار الصحراء" وترفض تحمل مسؤولية استمرار النزاع - (79)
- مصدر مسؤول: الحكومة لم تناقش إعادة تدابير الحجر الصحي بالمغرب - (79)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
عالي الهمة يفقد خاله بإحدى مصحات مدينة مراكش
توفي أبوبكر نرجس، خال المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة وشقيق حميد نرجس الرئيس السابق لمجلس جهة مراكش أسفي، اليوم الأحد، بإحدى مصحات مدينة مراكش.
ووافت المنية نرجس، الذي شغل قيد حياته منصب باشا بإقليم شيشاوة، بعد معاناة طويلة من مرض عضال، ليتم تشييع جثمان الراحل بعد صلاة العصر إلى مقبرة "باب دكالة" بمراكش.
وتأتي وفاة نرجس بعدما وافت المنية ابنه يوسف خلال شهر يناير الماضي، وبهذه المناسبة الأليمة تقدم المسؤولون والمنتخبون ونشطاء المجتمع المدني بالرحامنة بأحر التعازي والمواساة إلى عائلة الراحل.