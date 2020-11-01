24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1707:4413:1616:1218:3919:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. العالم يبحث عن مقاييس جديدة لتقييم أداء الاقتصادات بعد الجائحة (5.00)

  2. معهد لأئمة المساجد يُدرس "الإسلام الفرنسي" وسط أجواء علمانية (5.00)

  3. ماكرون والانتخابات (5.00)

  4. الدار البيضاء تقترب من العودة إلى تطبيق "الحجر الصحي الشامل" (5.00)

  5. بؤس العقل الديني من إساءة المقدس إلى تقديس الإساءة ‮ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | عالي الهمة يفقد خاله بإحدى مصحات مدينة مراكش

عالي الهمة يفقد خاله بإحدى مصحات مدينة مراكش

عالي الهمة يفقد خاله بإحدى مصحات مدينة مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 01 نونبر 2020 - 16:33

توفي أبوبكر نرجس، خال المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة وشقيق حميد نرجس الرئيس السابق لمجلس جهة مراكش أسفي، اليوم الأحد، بإحدى مصحات مدينة مراكش.

ووافت المنية نرجس، الذي شغل قيد حياته منصب باشا بإقليم شيشاوة، بعد معاناة طويلة من مرض عضال، ليتم تشييع جثمان الراحل بعد صلاة العصر إلى مقبرة "باب دكالة" بمراكش.

وتأتي وفاة نرجس بعدما وافت المنية ابنه يوسف خلال شهر يناير الماضي، وبهذه المناسبة الأليمة تقدم المسؤولون والمنتخبون ونشطاء المجتمع المدني بالرحامنة بأحر التعازي والمواساة إلى عائلة الراحل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مغربي من الصحراء المغربية الأحد 01 نونبر 2020 - 16:45
رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ،و انا لله وانا اليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
2 - FENANE الأحد 01 نونبر 2020 - 16:47
كل نفس ذائقه الموت اللهم ألهم أهله وذويه واقرباءه الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل «إنا لله وإنا إليه راجعون»
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
3 - ابن المملكة المغربية الشريفة الأحد 01 نونبر 2020 - 16:54
إنا لله وإنا إليه راجعون ، رحم الله خالكم وتقبله مع الشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
4 - متابع الأحد 01 نونبر 2020 - 17:01
رحمه الله واسكنه فسيح جناته. انا لله وانا اليه راجعون. اللهم ارزق اهله الصبر .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.