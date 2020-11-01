عالي الهمة يفقد خاله بإحدى مصحات مدينة مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

توفي أبوبكر نرجس، خال المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة وشقيق حميد نرجس الرئيس السابق لمجلس جهة مراكش أسفي، اليوم الأحد، بإحدى مصحات مدينة مراكش.

ووافت المنية نرجس، الذي شغل قيد حياته منصب باشا بإقليم شيشاوة، بعد معاناة طويلة من مرض عضال، ليتم تشييع جثمان الراحل بعد صلاة العصر إلى مقبرة "باب دكالة" بمراكش.

وتأتي وفاة نرجس بعدما وافت المنية ابنه يوسف خلال شهر يناير الماضي، وبهذه المناسبة الأليمة تقدم المسؤولون والمنتخبون ونشطاء المجتمع المدني بالرحامنة بأحر التعازي والمواساة إلى عائلة الراحل.