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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 3460 إصابة و67 وفاة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 3460 إصابة و67 وفاة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 3460 إصابة و67 وفاة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الأحد 01 نونبر 2020 - 18:05

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 3460 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 222.544 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3.125.328 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 67 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 3762 حالة، بينما تم التأكد من 3038 حالة شفاء إضافية لتبلغ الحصيلة الإجمالية للتعافي 184.313.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - حرتاءه الأحد 01 نونبر 2020 - 18:14
موجة ثانية تضرب جل دول العالم ونحن امام مسؤولية للالتزام بقدر الامكان بارتداء الكمامة والتباعد لنحمي انفسنا والله كانت عندنا حالات في الشركة التي اعمل بها ولم تنتشر بسبب الالتزام فالدولة رفعت ايديها في ايجاد حلول فهي تفكر في الاقتصاد فقط ومناطق كالشرق بدات الوفيات ترتفع لانعدام المستشفيات ومراكز الانعاش فالاتي اصعب واخيرا نطلب من الله ان يبعد عنا كل مكروه ويشفي مرضانا ويرحم موتانا امين
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23
2 - ali الأحد 01 نونبر 2020 - 18:15
لا للحجر الصحي الشامل والمدمر للبلاد والعباد والذي سندفع ثمنه لسنوات طويلة.
يجب التفكير في حلول بديلة واكثر نجاعة.
كما يقال نفس الطريق يوصلك لنفس الوجهة، فلو كان الحجر نافعا لاعطي اكله بعد ثلاثة اشهر من تطبيقه.

يجب الاهتمام بتطوير المنظومة الطبية والعلم.فالصين وروسيا التي استثمرت في العلوم بدأت الان بحصد المتائج وتلقيح شعوبها عوض حجرهم في المنازل
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15
3 - Fouad الأحد 01 نونبر 2020 - 18:16
علاش فرحانين بالحلات المستبعدة زعما معمرهوم يتصابو وهديك تهيب الوزارة الفاشلة باش تهيب بقلة المستشفيات المجهزة لله ينعل لميحشم
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21
4 - سعيد الأحد 01 نونبر 2020 - 18:17
اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات أجمعين اللهم ارفع عنا هذا الوباء والطف بنا يارحيم التفاؤل والأمل مفتاح الفرج من الله تعالى
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21
5 - meknassiya الأحد 01 نونبر 2020 - 18:17
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض و لا في السماء و هو السميع العليم...اللهم يسر امورنا و فرج همومنا وارحم ضعفنا يالله يا الله يا الله
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24
6 - وجدي الأحد 01 نونبر 2020 - 18:17
الحكومة ستعيد الحجر الصحي وستقع الكارثة
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-1
7 - منعش سياحي الأحد 01 نونبر 2020 - 18:18
ادعوا الله ان ينجح اثرامب في الانتخابات الأمريكية حتى تزاح هته الغمة .
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-12
8 - محمد الأحد 01 نونبر 2020 - 18:18
وناري فرحونا غير شي نهار وخا تكدبوا علينا
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-4
9 - مواطن الأحد 01 نونبر 2020 - 18:19
الحجر على الابواب ......... كوبي كولي
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-1
10 - جلال الأحد 01 نونبر 2020 - 18:19
الله أكبر إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم إرفع عنا هذا الوباء علينا وعلى أجمعين العالمين
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3
11 - رشيد الأحد 01 نونبر 2020 - 18:19
الحجر الصحي الشامل ضرورة إنسانية ، وطنية و اقتصادية، لأن الإنسان هو المحرك الأول و الاخير للاقتصاد

رغم أن الوباء أصبح يشكل خطرا كبيرا على الدول المتقدمة اللتي تتوفر على أنظمة صحية جد متطورة وعلى تكفل طبي جد سريع بالنسبة للحالات الحرجة. فإن جل هذه الدول اختارت الإغلاق و الحجر الصحي للحد من الانتشار السريع لهذا المرض، في حين في المغرب لا تزال الحكومة تكذب حتى فكرة الرجوع إلى الحجر الصحي وكأننا نتوفر على مؤسسات طبية و صحية تفوق الدول الأوروبية و الدليل أعداد الوفيات في ارتفاع في غياب الإنعاش و التكفل السر يع و التأخر في الكشف اللذي يفوق أسبوعا....غياب الأدوية في الصيدليات، التأخير الكبير اللقاح الأنفلونزا الموسمية وعدم وجوده...
اظن ان التأخر في الحجر الصحي و كلفة الوباء ستكون له نتائج كارثية تفوق بكتير كلفة الاقتصاد لأن أرواح المغاربة ليس لها ثمن سواء كان الاقتصاد مهيكلا أو غير مهيكل.
الحجر الصحي ضرورة إنسانية و ووطنية و اقتصادية. لأن الإنسان هو المحرك الأول والأخير للاقتصاد.
إن بعد العسر يسرا.
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-3
12 - عبد الرحيم الأحد 01 نونبر 2020 - 18:19
يا رحيم يا رحمان يا رب كل شئ ورب الأرباب أرحمنا، واغفر لنا وأرفع عنا البلاء والوباء، اللهم أننا أضعف من أن نتحمل فقدان عزيز لدينا فلا تفجعنا اللهم في أحبابنا.
اللهم ولا تمكن المرض والبلاء منا ومن أهلنا، اللهم أرفعه عنا برحمة وعفواً منك يا عفو يا كريم.
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6
13 - ملاحظ الأحد 01 نونبر 2020 - 18:20
فئة في المجتمع لا تبالي، في الاسواق العشواىية و عدم احترام الاجراءات الصحية و غياب الامن و السلطة

الى جهات الامن سؤال هل الاجراءات الصحية وضعت الا من اجل اصحاب السيارات ؟؟؟؟
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0
14 - Radi الأحد 01 نونبر 2020 - 18:20
الحل هو العودة للحجر الصحي وتجنب الخسائر في الارواح
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-2
15 - متتبع الأحد 01 نونبر 2020 - 18:20
كورونا انتشر وما هو الا قدر فلا مفر منه الا بالحذر, اغلقت المساجد و الحدود ولكن لم تغلق عين الساجد وربنا لن ينسى عبده الوذوذ, ازداد الفقراء وتناسى الكثير ان الله فرض الزكاة على الاغنياء واوصى باليتامى والمساكين وابن السبيل فلا تقهر ولا تنهر ولكن لن ينالوا الا شفقة من قليل. ليس هناك دواء للداء الا الثوبة والاستغفاروالدعاء لرب الارض والسماء. فاللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا واهدنا وتوفانا وانت راضي عنا أمين يا رب العالمين.
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2
16 - عبدالحي الأحد 01 نونبر 2020 - 18:22
كل خمس تحليلات تعطي واحدة إيجابية ،يعني أن ماخفي أعظم.
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4
17 - مواطن مغربي الأحد 01 نونبر 2020 - 18:23
الخميس والجمعة والسبت والأحد ايام عطلة لذلك كانت تلك الأرقام التي أعلن عنها أقل من سابقيها
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2
18 - معلق الأحد 01 نونبر 2020 - 18:23
المهم لا للعودة إلى الحجر الصحي نفضل الإصابة بكورونا على أن يطبق علينا حجر صحي قاتل لا يجب التفكير بتاتا في هذا الإتجاه دعونا نتعايش مع الفيروس أخويا يلا كنتو خايفين من المستشفيات يعمرو حنا أسيدي منمشيوش لهاد المستشفيات نموتو فالدار على خاطرنا أصلا غتقتلنا غي الفقصة قبل كورونا ربي لي عالم بالحالة الله يدير شي تاويل ديال الخير والسلام
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-1
19 - المنيعي الأحد 01 نونبر 2020 - 18:26
اللهم اشف جميع المسلمين، اخواني المغاربة مزيدا من الإجراءات الاحترازية وتوخي الحذر من هذا الفيروس المدمر والفاتك فقد عانى مجتمعنا اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا خلال هذه الفترة القاسية لذا المرجو الوعي بالخطورة التي ستداهمنا وكذا قساوة الظرفية مستقبلا ان نحن لم نحتذر
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3
20 - طالب الأحد 01 نونبر 2020 - 18:28
نعم لمناعة القطيع، سويسرا خير دليل.
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1
21 - روين محمد امين الأحد 01 نونبر 2020 - 18:29
لا بديل للحجر الصحي او حجر المدن التي تسجل اكبر عدد من الحالات
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0
22 - اللهم ارحم موتانا الأحد 01 نونبر 2020 - 18:30
عدد الموتى بسبب كوفيد في المغرب أصبح مقلقا، نطلب الله سبحانه تعالى أن يتغمد جميع الموتى برحمته وان يسكنهم فسيح جناته.
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0
23 - مواطن مغربي الأحد 01 نونبر 2020 - 18:30
الحل الوحيد للحد من انتشار الفيروس هو اغلاق المرافق العمومية من بينها المطاعم و المقاهي و ايضا المدارس و حظر التجوال من السابعة مساء الى السادسة صباحا و الالتزام بالتدابير الصحية....
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