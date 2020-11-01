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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 3460 إصابة و67 وفاة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 3460 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 222.544 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3.125.328 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 67 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 3762 حالة، بينما تم التأكد من 3038 حالة شفاء إضافية لتبلغ الحصيلة الإجمالية للتعافي 184.313.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
يجب التفكير في حلول بديلة واكثر نجاعة.
كما يقال نفس الطريق يوصلك لنفس الوجهة، فلو كان الحجر نافعا لاعطي اكله بعد ثلاثة اشهر من تطبيقه.
يجب الاهتمام بتطوير المنظومة الطبية والعلم.فالصين وروسيا التي استثمرت في العلوم بدأت الان بحصد المتائج وتلقيح شعوبها عوض حجرهم في المنازل
رغم أن الوباء أصبح يشكل خطرا كبيرا على الدول المتقدمة اللتي تتوفر على أنظمة صحية جد متطورة وعلى تكفل طبي جد سريع بالنسبة للحالات الحرجة. فإن جل هذه الدول اختارت الإغلاق و الحجر الصحي للحد من الانتشار السريع لهذا المرض، في حين في المغرب لا تزال الحكومة تكذب حتى فكرة الرجوع إلى الحجر الصحي وكأننا نتوفر على مؤسسات طبية و صحية تفوق الدول الأوروبية و الدليل أعداد الوفيات في ارتفاع في غياب الإنعاش و التكفل السر يع و التأخر في الكشف اللذي يفوق أسبوعا....غياب الأدوية في الصيدليات، التأخير الكبير اللقاح الأنفلونزا الموسمية وعدم وجوده...
اظن ان التأخر في الحجر الصحي و كلفة الوباء ستكون له نتائج كارثية تفوق بكتير كلفة الاقتصاد لأن أرواح المغاربة ليس لها ثمن سواء كان الاقتصاد مهيكلا أو غير مهيكل.
الحجر الصحي ضرورة إنسانية و ووطنية و اقتصادية. لأن الإنسان هو المحرك الأول والأخير للاقتصاد.
إن بعد العسر يسرا.
اللهم ولا تمكن المرض والبلاء منا ومن أهلنا، اللهم أرفعه عنا برحمة وعفواً منك يا عفو يا كريم.
الى جهات الامن سؤال هل الاجراءات الصحية وضعت الا من اجل اصحاب السيارات ؟؟؟؟