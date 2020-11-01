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كُتّاب وآراء
فتح بحث بشأن بلاغ كاذب حول الحجر الصحي
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أنه تم تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بفتح بحث حول ظروف وملابسات صدور وتداول بلاغ كاذب حول إعادة الحجر الصحي الشامل، لترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائج البحث.
ويأتي هذا القرار، وفق بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك، "على إثر تداول بلاغ كاذب يزعم عقد مجلس الحكومة لاجتماع يومه الأحد 1 نونبر 2020 خصصت أشغاله للمصادقة على إعادة الحجر الصحي الشامل بكافة ربوع المملكة لمواجهة جائحة كورونا، ابتداء من يوم الاثنين 2 نونبر 2020، وكذا بناء على البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة الذي كذبت بمقتضاه ما تضمنه البلاغ المزعوم".