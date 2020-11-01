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فتح بحث بشأن بلاغ كاذب حول الحجر الصحي‎

فتح بحث بشأن بلاغ كاذب حول الحجر الصحي‎
هسبريس من الرباط
الأحد 01 نونبر 2020 - 18:55

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أنه تم تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بفتح بحث حول ظروف وملابسات صدور وتداول بلاغ كاذب حول إعادة الحجر الصحي الشامل، لترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائج البحث.

ويأتي هذا القرار، وفق بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك، "على إثر تداول بلاغ كاذب يزعم عقد مجلس الحكومة لاجتماع يومه الأحد 1 نونبر 2020 خصصت أشغاله للمصادقة على إعادة الحجر الصحي الشامل بكافة ربوع المملكة لمواجهة جائحة كورونا، ابتداء من يوم الاثنين 2 نونبر 2020، وكذا بناء على البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة الذي كذبت بمقتضاه ما تضمنه البلاغ المزعوم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - زناتي الأحد 01 نونبر 2020 - 19:09
أقصى العقوبات لمروج هاته الأخبار المزيفة
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7
2 - مواطن الأحد 01 نونبر 2020 - 19:11
شي ناس كايخدمو السبت والأحد غي فالوقت اللي كاترشقليهوم، سيروا بحثوا فقضايا الفساد ونهب المال العام يكون أحسن.
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3 - فارس بلا جواد الأحد 01 نونبر 2020 - 19:11
استغرب لماذا وكيل الملك ميفتيح تحقيق أيضا مع شباط ياك كان متبع في قضايا عديدة و بزاف من شباط عندنا في البلاد وتا واحد مقد يهضر معهم واش تتجو غير على الفيسبوكيين وعلاش منيب قالت مكايناش كورونا اصلا ومفتحتوش تحقيق معها و السيدة نهار قلت بحالها نوضتو القيامة اش هذا الكيال بمكيالين
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9
4 - وطني الأحد 01 نونبر 2020 - 19:11
ليس لي ما قول في هدا المعضوع سوى للدين يخرجوا باخبار كادبة اتقوا الله فهناك فءة من المواطنين فقدوا مناصب شغلهم بسبب الجاءحة و هم يعانونفلا تزيدهم هموم هم فغنا عنها.
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6
5 - مواطن من المغرب الأحد 01 نونبر 2020 - 19:21
على الدولة ان تعيد النظر في عطلة نهاية الأسبوع. لان كل المصالح الأمنية تكاد تكون شبه معطلة يومي السبت والأحد والأعياد . لذلك تفرغ الساحة لمثل هذه البلاغات التي تقول الوزارة بأنها كاذبة
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6 - صحافة الطاحونة الأحد 01 نونبر 2020 - 19:24
بعض الصحافة المغربية مثل بغل الطاحونة ، إذا أهملتها استدارت لأكل الحبوب وإذا صددتها لم تقم بالدوران كما يجب..نحن في زمن عقاب لعهد ادريس البصري، لاعتقاد الناس ان المؤسسات امور زايدة وكل واحد يعتبر نفسه افهم من المتخصص... عرفت هذا لما بدات الصحافة تقول مثلا وزارة العلمي وحكومة العثماني مثل شركة البذور ودار زيدوح وعحلة الحافلة ، بدل حكومة المغرب ووزارة التجارة والصناعة.. والسيد رئيس الحكومة..كما نرى البعض يصرخ لعدم إشراك الحكومة له في اتخاذ القرار ..هذا هو عدم تسمية الاشياء باسمائها ووضع النقط تخت الحروف بدل وضعها فوق الحروف والتقوي الجاهل بمنافسة المسؤول حتى على قراراته المتخذه ، بل والتسابق معه في إبداء الراي واتخاذ القرار مثل ما حصل حاليا..
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7 - ={{أَبُو إِسْحَاق اَلوَسَطي}}= الأحد 01 نونبر 2020 - 19:27
أعتقد أن الكاريكاتير فيه إساءة للاشخاص... الحجر لا يكون في الغيران بل في البيوت، الموجو إصلاح الخطأ
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