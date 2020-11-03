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"أطبّاء العمومي" يُفرغون المستشفيات ويهدّدون باستقالات جماعية‬

"أطبّاء العمومي" يُفرغون المستشفيات ويهدّدون باستقالات جماعية‬
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 09:00

لم ينتظر الأطبّاء حتّى تهدأ "عاصفة كورونا" التي تضربُ البلاد في الآونة الأخيرة ليرفعوا مطالبهم للحكومة، بل أصرّوا على إفراغ المستشفيات العمومية عبر خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 4 و5 نونبر، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات وكل أشكال الحراسة والمداومة والاستشفاء الخاصة بوباء كوفيد19.

وتأتي الخطوة التّصعيدية للتّنديد بـ"التنكر" لملف الأطباء المطلبي، و"عدم تقدير مجهوداتهم وتضحياتهم حق قدرها، رغم قسوة ظروف الممارسة الطبية بمنظومة متهاوية بكل أنواع النواقص، إن من ناحية الموارد البشرية أو التجهيزات التقنية".

وسيخوضُ أطباء القطاع العام وقفة احتجاجية جهوية أمام المديرية الجهوية للصّحة بالغساني فاس، بالبذلة السوداء والشارة 509 كاملاً، "حداداً على المنظومة الصحية"، مع التّشديد على "استحضار ضوابط التباعد الاجتماعي، والوقاية الفردية"، وفقاً لما أكّدوه في بيان.

كما شدد الأطباء أنفسهم على أنهم سيعملون على استئناف كل الأشكال الاحتجاجية التي تم تعليقها سابقا، مع الاستعداد لخوض كل الإضرابات، وتصعيد الخطوات التي يدعو إليها المكتب الوطني، من وقفات ومسيرة احتجاجية وطنية بالرباط.

كما سيستأنف المعنيون "تقديم الاستقالات الجماعية والفردية، وجميع الأشكال النضالية النوعية طيلة الأشهر المقبلة، والمتمثلة في مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى من المعايير الطبية والإدارية"، مع "الاستمرار في إضراب الأختام الطبية، ومقاطعة التشريح الطبي، واستمرار مقاطعة القوافل الطبية، وجميع الأعمال الإدارية غير الطبية، والتقارير الدورية، وكذا سجلات المرتفقين".

ودعا الأطباء إلى التعبير بكثافة وبكافة الوسائل المشروعة عن "الاحتجاج والغضب والسخط وعدم الرضا"، لما يلاقيه ملفهم المطلبي "الوطني المشروع والعادل في شموليته، وعلى رأسه المؤشر 509 كاملاً، من تهميش وتسويف، بعد أن قطع أشواطاً جد متقدمة".

وأقدم 300 طبيب على تقديم استقالتهم من القطاع العام لدى وزارة الصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة في أبريل الماضي، بينما وضع 50 طبيباً استقالة جماعية لدى المديرية الجهوية للصحة بالجهة الشرقية في أكتوبر المنصرم، فضلا عن تقديم 30 طبيباً استقالتهم الجماعية في مدينة ورزازات في فترة سابقة.

وفي مقابل تلويح أطباء القطاع العام بالاستقالات الجماعية، بدعوى أن الأوضاع الحالية للمستشفيات العمومية غير مساعدة على العمل، ترفض وزارة الصحة هذه الاستقالات جملة وتفصيلا، معتبرة أنها غير قانونية، ومؤكدة استمرارية العمل داخل المستشفيات بخلاف ما يُشاع في وسائط التواصل الاجتماعي، مرجعة ذلك إلى كون "الاستقالات تندرج ضمن وسائل الاحتجاج فقط، ومن ثمة ليس لها أي سند قانوني أو أثر إداري".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - تحية للمخلصين الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 09:09
تحية للمخلصين من أبناء الوطن من الاطر الطبية رجال الأمن وكل الفئات التي تضحي في هذه الظروف الصعبة .
ما بحز في النفس هم المعلمون المتقاعسون خاصة المتعاقدون الذين يكرهون العمل ،على وزارة التعليم الحزم معهم بتفعيل الانقطاع عن العمل وتكثيف الاقتطاعات.
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2 - karim الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 09:11
الحديث عن موجة تانية من الفيروس واغلاق دول اوربية وتصريحات السياسيين بأنها ستكون مدمرة وقاتلة وفتاكة، كلها حرب نفسية لاعداد الناس للاقبال على اللقاح الغامض دون أدني مقاومة.

والسؤال المطروح كيف عرف هؤلاء ان كورونا له موجات متعددة أو موجة واحدة ؟؟ وكيف علموا ان الموجة التانية أشد فتكا وضراوة !!!!
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2
3 - ياس الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 09:14
لا عجب ما دام البرلماني يحصل 30000 درهم في الشهر بدون منفعة تعود على الوطن بينما الطبيب راتب هزيل لا يرقى إلا 10000 درهم ولا يرقى للخدمة التي يقدم للوطن
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4 - عبدالكريم الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 09:15
لماذا لا يتم تعويض هؤلاء الأطباء بأطباء من دولة أوروبا الشرقية ؟
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-10
5 - حسن الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 09:15
لا ولن أتعاطف مع الأطباء مهما اشتكوا. ماكسي لي دوزو علي وعلى الوالدة ديالي الله يرحمها ف السويسي لا يعلم به الا الله. تكبر وغرور وعدم الرضا بالناس. كأنهم فراعنة. حتى المرض ونوع المرض لايشرحونه. كيرون ف الورقة ويقول لك خذ هد الدوا....وماخفي أعظم. موعدنا يوم الحساب مع كل ظالم.
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6
6 - سعيد الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 09:16
الأجور غير عادلة في المغرب الاطباء يدرسون سنوات وسنوات والمتخصصون يكرسون مجهوداتهم للحصول على الدكتوراه واجورهم في الحضيض عكس بعض الموظفين الذي لا داع لذكر اسمهم مختصون في قمع الشعب ويحصول على أجور مضاعفة مقارنة بالاطباء
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7
7 - oggy الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 09:17
اظن انهم لم يستطيعوا التوفيق بين عياداتهم الخاصة والعمل العمومي هل نسيتم عندما نأتي الى المستشفى ولا نجد أحد وحثى ان وجدناكم نجدكم مجتمعين على النميمة وشرب الشاي وعدم الامبلات بالمرضى الا من رحم ربي منكم تجده يسعف بتفان و اخلاص فهنيئا لكم بما كنتم تفعلون
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8 - ام احمد الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 09:17
سيرو عالله ما أخد بسيف فبسيف يأخد صحيح تهمنا صحة مواطنين والكن هاد بلاد مكتراعيش مسؤوليها سمكين و عميين خاص لي شدهم من جهة لي كضرهم كفى انهم احتسبوا اساتذة الجدد في ميزانبة المعدات كأنهم سبورات او اقلام كفى ان اول تخرج لطبيب في اي مرقق صحي كيلقا قدامو غير المرضى و سناطة د قلب و اباري طونسيو ديما خاسرة كفى من هاد شي كفى اننا كنمشيو لسبيطرات راديو خاسر سكانير محروك و كترة اوراق و فطوكوبي و فأخير رونديفو على 6 اشهر
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9 - محمد الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 09:18
الجشع وحب المال والغنى هو السبب الرئيسي وليس حب الوطن والمواطنين . المسؤولين والأطباء كلهم سواء. وعدم خوف الله هو اكبر سبب في هذا
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10 - الرشيدية الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 09:18
منذ قدوم حكومة البؤس، وجميع ما تم تحقيقه من مكتسبات على مدى سنوات طويلة ضُرب على الحائط
الكل يعاني مت سياستهم اللامسؤولة وقراراتهم العشوائية نظرا لعدم كفاءتهم، فأكثر ما يجيدون هي الخطب وتنميقها
وها نحن نعاني على أمل أن تتوقف هذه المعاناة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ويرجع هؤلاء لمكانهم الطبيعي
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3
11 - Marroki الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 09:20
ها نحن نحصد اليوم انعكاسات السياسات الفاشلة في ميدان تكوين الأطباء في بلادنا والتي كانت وما تزال هدفه الوحيد هو غلق الباب أمام تخرج الأطباء والبقاء علي الخصاص الفادح في الأطر الطبية لضمان وضعية المونوبول monopole لكمشة من البزناسا وتمكينهم من رفع مستمر لمداخلهم عبر التضويرة le noir.
علي الدولة أن تقوي العرض الطبي بالسماح للاطباء الأجانب بالمزاولة في المغرب وفتح الابواب امام الراغبين في الالتحاق بكليات الطب ابتداء من 12 بمعدل في الباك
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12 - فاطمة الزهراء الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 09:21
غالله يستر وصافي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونو على الاثم والعدوان
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13 - سنة الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 09:22
راهم العام كل والمستشفي فارغ يشتغلون ساعة في اليوم ويتجهون نحوا مصحات خاصة أنا شخصيا فين مانمشي شي سبطار ايقلي العساس راهم مجوش
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14 - مهاجر الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 09:26
عندهم الحق. كيفاش واحد قرأ حتى عيا و يجي واحد ماقاري والو ولا برلماني ولا مسؤول كيتخلص احسن منو
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15 - شيماء الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 09:28
وعلاش دابا الطبيب الى مابقاش باغي يخذم مع الدولة غادي تجروه من ودنيه ايوا اسيدي تخايل راسك كدوز امتحان ومعطاوك لا ستيلو لا ورقة باش غاتتخدم الفاهم الطبيب هاهو وباش يخدم ماكينش وباغينو يدير خدمتو ايوا العجب هدا
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16 - المختار الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 09:28
اين هو القسم أيها الطبيب لي باغي يداوي غير راسو
هل انت موظف وتتلقى أجرة ؟وهل كونتك الدولة من ضرائب هؤلاء الذين تتنمر عليهم.؟؟
يجب أن تعرف أنك لا تحيي الموتى ولن تنجي أحدا من الموت وإنما تخفف أو تزيل الألم وليس وحدك بل بمساعدة
الصيدلي يعني الدواء الذي لاتصنعه انت.والآلات التي لا تصنعها انت.والمختبرات الخ .......
إذن انت فقط حلقة صغيرة لا تعطي لنفسك أكثر مما تستحق.
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17 - rodeo الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 09:29
لكم الحق في ذلك لأن المواطن إن رأى منظومة صحية متهالكة يلوم الطبيب و الممرض و في حين سبب الفشل هو وزارة تعتقد أن الإصلاح سيأتي عن طريق الترهيب ووو...... نفس الشيء بالنسبة للتعليم فقد أفسدت الوزارة هذا القطاع بمخططات فاشلة و لا تنهي مخطط حتى تأتينا بآخر و تترك لب المشكل ونفس طريقة معالجة الملف الترهيب..... الخ
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18 - ⛦ اسماعيل مول التعليق ⛦ الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 09:30
شكر كبير لاطباء القطاع العام على مجهوداتهم الجبارة رغم حدودية الامكانات ونطلبو منهم يزيدو يصبرو شوية حتى يدوز هادشي ويكون خير.
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19 - مواطن عادي الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 09:31
مطالب الطاقم الصحي مشروع و من حقهم مادامت الدولة لا تكثرث بصحة المواطنين. الاطباء مطلبهم هو توفير الإمكانيات اللوجستية و المعدات في أقسام المستشفيات حتى يتمكنوا من تقديم خدمات تليق بإنسانية المواطن، كما لهم الحق بالمطالبة بالزيادة في أجورهم و تعويضهم عن الأخطار المهنية التي يواجهونها كل يوم. في حين نجد الدولة تضخ ميزانيات مهولة في قطاعات أخرى إستغنى أصحابها و هم جالسون خلف مكاتبهم المكيفة و يعملون بمعدل ساعة واحدة في اليوم.
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20 - mourad الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 09:32
مستشفى الادريسي او سبيطار الغابة يعاني من كثرة الاناس المصابين بكورونا و الاطباء في الواجهة مع المواطنين و عائلاتهم المتضررين من هذا الوباء
و الطاقم الطبي يعاني من قلة الأجهزة الطبية و أجهزة التنفس الاطباء يعانون و المرضى يعانون و الوزارة لا تفعل اي شيء لحل هذه المشاكل التي تتراكم يو م بعد يوم
اين هي الحكومة و اين هي شعاراتها الكاذبة المواطن يموت من قلة الأجهزة و الطاقم الطبي يعاني مع المواطن المتضرر
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