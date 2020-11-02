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المغرب يسجل 2526 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 2526 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الاثنين 02 نونبر 2020 - 18:05

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 2526 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 225070 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3142601 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 64 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 3826 حالة.

وتم التأكد من 2788 حالة شفاء إضافية لتبلغ الحصيلة الإجمالية للتعافي 187101.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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