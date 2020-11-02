"كورونا" يواصل حصد أرواح المغاربة .. وفاة 64 شخصا في يوم

هسبريس من الرباط

يواصل فيروس كورونا الفتك بالمزيد من الضحايا بالمغرب، إذ صرحت وزارة الصحة بوفاة 64 شخصا في 24 ساعة الماضية، مقابل تعافي 2788 حالة.

الحالات المؤكدة الجديدة تتركز في جهة البيضاء سطات بـ 864 حالة، منها 628 بالبيضاء، و75 بالنواصر، و64 بالجديدة، و42 بسطات، و27 بسيدي بنور، و15 ببرشيد، و6 بالمحمدية، و5 بمديونة، وحالتان ببن سليمان، وجهة الرباط سلا القنيطرة، حيث سجلت 675 حالة، منها 306 بالقنيطرة، و90 بالصخيرات تمارة، و83 بالرباط، و71 بسيدي قاسم، و55 بسلا، و52 بالخميسات، و18 بسيدي سليمان.

أما جهة الشرق فسجلت 261 حالة، منها 118 بوجدة أنجاد، و51 ببركان، و38 بجرسيف، و32 بتاوريرت، و18 بجرادة، وحالتان في كل من الناظور والدريوش، وحالة واحدة بفجيج.

وشهدت جهة طنجة تطوان الحسيمة 174 حالة، منها 43 بتطوان، و40 بالمضيق الفنيدق، و38 بطنجة أصيلة، و23 بالجسيمة، و11 بشفشاون، و10 بوزان، و9 بالعرائش.

جهة سوس ماسة أحصت 172 حالة، منها 60 بأكادير إدوتنان، و39 بتارودانت، و33 بإنزكان أيت ملول، و20 بتزنيت، و14 بطاطا، و6 بشتوكة أيت بها.

كما سجلت 125 حالة في جهة مراكش أسفي، منها 52 بمراكش، و19 بقلعة سراغنة، و16 بالرحامنة، و15 في كل من الصويرة وآسفي، و8 باليوسفية؛ وسجلت 98 حالة في جهة بني ملال خنيفرة، منها 69 ببني ملال، و22 بخريبكة، و4 بالفقيه بنصالح، و3 بخنيفرة.

وعرفت جهة فاس مكناس 64 حالة، منها 20 بتازة، و13 بفاس، و11 بمكناس، و9 ببولمان، و7 بصفرو، و4 حالات بالحاجب؛ في حين سجلت 56 حالة في جهة الداخلة وادي الذهب بوادي الذهب، و31 حالة في جهة درعة تافيلالت، منها 24 بتنغير، و7 بزاكورة؛ فيما سجلت 3 حالات في جهة العيون الساقية الحمراء بالعيون، وحالتان في جهة كلميم واد نون بكلميم.

الوفيات الـ 64 سجلت في كل من البيضاء بـ 10 وفيات، والناظور بـ5، و4 في كل من وجدة أنجاد وتطوان والرحامنة، ثم 3 حالات في كل من الحسيمة وتارودانت والصويرة وتازة وتنغير، وحالتي وفاة في كل من تاوريرت وأكادير إداوتنان وتارودانت وخريبكة وخنيفرة، وحالة واحدة في الرباط وسيدي قاسم والخميسات وبركان وجرسيف والدريوش والعرائش وتزنيت واشتوكة أيت بها ومراكش وفاس والعيون.