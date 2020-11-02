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"كورونا" يواصل حصد أرواح المغاربة .. وفاة 64 شخصا في يوم

"كورونا" يواصل حصد أرواح المغاربة .. وفاة 64 شخصا في يوم
هسبريس من الرباط
الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:00

يواصل فيروس كورونا الفتك بالمزيد من الضحايا بالمغرب، إذ صرحت وزارة الصحة بوفاة 64 شخصا في 24 ساعة الماضية، مقابل تعافي 2788 حالة.

الحالات المؤكدة الجديدة تتركز في جهة البيضاء سطات بـ 864 حالة، منها 628 بالبيضاء، و75 بالنواصر، و64 بالجديدة، و42 بسطات، و27 بسيدي بنور، و15 ببرشيد، و6 بالمحمدية، و5 بمديونة، وحالتان ببن سليمان، وجهة الرباط سلا القنيطرة، حيث سجلت 675 حالة، منها 306 بالقنيطرة، و90 بالصخيرات تمارة، و83 بالرباط، و71 بسيدي قاسم، و55 بسلا، و52 بالخميسات، و18 بسيدي سليمان.

أما جهة الشرق فسجلت 261 حالة، منها 118 بوجدة أنجاد، و51 ببركان، و38 بجرسيف، و32 بتاوريرت، و18 بجرادة، وحالتان في كل من الناظور والدريوش، وحالة واحدة بفجيج.

وشهدت جهة طنجة تطوان الحسيمة 174 حالة، منها 43 بتطوان، و40 بالمضيق الفنيدق، و38 بطنجة أصيلة، و23 بالجسيمة، و11 بشفشاون، و10 بوزان، و9 بالعرائش.

جهة سوس ماسة أحصت 172 حالة، منها 60 بأكادير إدوتنان، و39 بتارودانت، و33 بإنزكان أيت ملول، و20 بتزنيت، و14 بطاطا، و6 بشتوكة أيت بها.

كما سجلت 125 حالة في جهة مراكش أسفي، منها 52 بمراكش، و19 بقلعة سراغنة، و16 بالرحامنة، و15 في كل من الصويرة وآسفي، و8 باليوسفية؛ وسجلت 98 حالة في جهة بني ملال خنيفرة، منها 69 ببني ملال، و22 بخريبكة، و4 بالفقيه بنصالح، و3 بخنيفرة.

وعرفت جهة فاس مكناس 64 حالة، منها 20 بتازة، و13 بفاس، و11 بمكناس، و9 ببولمان، و7 بصفرو، و4 حالات بالحاجب؛ في حين سجلت 56 حالة في جهة الداخلة وادي الذهب بوادي الذهب، و31 حالة في جهة درعة تافيلالت، منها 24 بتنغير، و7 بزاكورة؛ فيما سجلت 3 حالات في جهة العيون الساقية الحمراء بالعيون، وحالتان في جهة كلميم واد نون بكلميم.

الوفيات الـ 64 سجلت في كل من البيضاء بـ 10 وفيات، والناظور بـ5، و4 في كل من وجدة أنجاد وتطوان والرحامنة، ثم 3 حالات في كل من الحسيمة وتارودانت والصويرة وتازة وتنغير، وحالتي وفاة في كل من تاوريرت وأكادير إداوتنان وتارودانت وخريبكة وخنيفرة، وحالة واحدة في الرباط وسيدي قاسم والخميسات وبركان وجرسيف والدريوش والعرائش وتزنيت واشتوكة أيت بها ومراكش وفاس والعيون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - أحمد الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:06
يجب اغلاق الجامعات واعتماد التعليم عن بعد لانقاذ ما يمكن انقاده الارواح اهم
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12
2 - تقرير الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:09
هناك قاسم مشترك بين كل الوفيات في العالم كله، مثلا الولايات المتحدة الأمريكية في تقرير عن عدد الموتى بسبب كورونا قال البحث ان هناك عدد كبير من الموتى كان بسبب سكتات قلبية او دماغية ، لكن التقارير الطبية الرسمية تجعله بسبب كوفيد 19، نفس المشكل في المغرب عدد كبير من الاشخاص اكدوا ان ذويهم توفوا بسبب آخر غير كوفيد 19.
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12
3 - الجوكر الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:11
ابقا غير انهار اويتسالا هاد فيلم الرعب .طلبوا من الله ينجح اثرامب غدا .والا ستحل الكارثة على العالم.
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-18
4 - رشيد الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:13
الحجر الصحي الشامل ضرورة إنسانية ، وطنية و اقتصادية، لأن الإنسان هو المحرك الأول و الاخير للاقتصاد

رغم أن الوباء أصبح يشكل خطرا كبيرا على الدول المتقدمة اللتي تتوفر على أنظمة صحية جد متطورة وعلى تكفل طبي جد سريع بالنسبة للحالات الحرجة. فإن جل هذه الدول اختارت الإغلاق و الحجر الصحي للحد من الانتشار السريع لهذا المرض، في حين في المغرب لا تزال الحكومة تكذب حتى فكرة الرجوع إلى الحجر الصحي وكأننا نتوفر على مؤسسات طبية و صحية تفوق الدول الأوروبية و الدليل أعداد الوفيات في ارتفاع في غياب الإنعاش و التكفل السر يع و التأخر في الكشف اللذي يفوق أسبوعا....غياب الأدوية في الصيدليات، التأخير الكبير اللقاح الأنفلونزا الموسمية وعدم وجوده...
اظن ان التأخر في الحجر الصحي و كلفة الوباء ستكون له نتائج كارثية تفوق بكتير كلفة الاقتصاد لأن أرواح المغاربة ليس لها ثمن سواء كان الاقتصاد مهيكلا أو غير مهيكل.
الحجر الصحي ضرورة إنسانية و ووطنية و اقتصادية. لأن الإنسان هو المحرك الأول والأخير للاقتصاد.
إن بعد العسر يسرا.
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-14
5 - المصطفى بوسلهام الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:14
الوعي بخطورة هذا الوباء اكثر صعوبةفي الأحياء الشعبية علينا مساعدة كل من يشكك في هذه الجائحة او يقلل من خطورتها
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10
6 - ام نعمة الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:17
الحجر هو الحل. مهما قالتةالدول الانجليزية والفرنسية على مناعة القطيع الا انها تراجعت. وفرضت الحجر الصحي.
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-12
7 - جواد الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:20
فهاد البلاد هاهوا انكولو نجا من كورونة اش غيدير ايعطيها الحشيش الشراب اولا ايحرك اويموت فلبحر هدي راها بلاد كحلة
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3
8 - Anas rabat الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:24
الله يهديكم إحصائيا كلها خاطئة مند بداية كورونا. و السلام
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10
9 - Tanja balia الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:30
رحم الله جميع الموتى وخاصة شهداء كوفبد 19 والهم ذويهم الصبر على فراقهم. الله وحده يعلم من كان السبب في زرع هذا الوباء الخبيث بين عباده. ان الله يمهل ولا يهمل.
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7
10 - sami الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:36
ارقام غير منطقية مثلا تطوان تسجل أكثر عدد الاصابات من طنجة أيعقل هذا على من تضحكون و ما هو الهدف من كل هذه الضجة اخافة الناس أو تجعلون السبب لي إرجاع الحجر الصحي ؟؟
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1
11 - مالدي حصل في القنيطرة؟؟؟؟؟؟ الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:45
حصيلة كوفيد ترتفع يوما عن يوم في القنيطرة؛ فهل هناك بؤر عائلية ام معملية؟ ؟؟
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0
12 - يتبع الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:50
نتمنى أن تكون الارقام صحيحة وهذا الانخفاض بدوره يكون صحيحا وان لا تكون مجرد هدوء الذي يسبق العاصفة
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0
13 - بن يوسف الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:51
اللهم covide 19 ولاpoche vide 20 ولا كاع تا 21
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-1
14 - سعيد الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:58
إلى 2 تقرير
الا تملون من تكرار هذه الترهات؟
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0
15 - key West الاثنين 02 نونبر 2020 - 20:13
au commentaire 3

celui qui a dit que la plupart des marocains ont des cailloux a la place du cerveau n, a pas mentie,
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