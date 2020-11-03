"مؤسسة محمد السادس" تدعم ولوج التعليم الأولي

هسبريس من الرباط

قالت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين إنها تستقبل، إلى غاية 30 نونبر الجاري، طلبات منخرطيها الراغبين في الاستفادة من منحة دعم ولوج أبنائهم إلى التعليم الأولي؛ وذلك بعد نجاح هذه الخدمة الاجتماعية منذ إطلاقها السنة الماضية وتمكنها من دعم 22.702 منخرط.

وأوضحت المؤسسة ذاتها، في بلاغ لها، أنها تقدم هذه المنحة للمنخرطين، آباء وأولياء أطفال مسجلين بالمستوى الأول أو الثاني من التعليم الأولي، وذلك بإحدى المدارس العمومية أو الخاصة المرخص لها من طرف وزارة التربية الوطنية، والمتوفرين على المعرف الوحيد للتلميذ (رمز مسار).

وأضاف البلاغ أن "منحة دعم التعليم الأولي شهدت، خلال إطلاقها سنة 2019، استحسانا وإقبالا مهما من طرف المنخرطين، الذين قدموا 23.139 طلب استفادة خلال السنة الأولى فقط، في حين مثلت الفتيات من مجموع المستفيدين نسبة بلغت 48%، مقابل52% من الأولاد".

وبخصوص التوزيع حسب المستوى الدراسي، تشير الإحصائيات إلى "تسجيل 47% من الأطفال المستفيدين في المستوى الأول (moyenne section)، بينما 53% منهم مسجلون في المستوى الثاني (grande section)؛ بينما جاءت على التوالي كل من جهات فاس- مكناس، الدار البيضاء- سطات، ومراكش- آسفي، في مقدمة ترتيب الجهات التي تضم أكبر عدد من المنخرطين المستفيدين من هذه الخدمة".

وورد ضمن بلاغ مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين أن "منحة التعليم الأولي تندرج في إطار مخطط عمل المؤسسة للعشرية 2018-2028، الذي يهدف إلى استدامة وتطوير الخدمات الاجتماعية لصالح أسرة التربية والتكوين".

ويأتي إحداث هذه المنحة، يضيف البلاغ، وفاءً من المؤسسة بالتزاماتها في إطار الاتفاقية الإطار الموقعة في يوليوز 2018، مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. وتقوم المؤسسة بموجب هذه الاتفاقية "بالمساهمة في تفعيل البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، من خلال تشجيع وتعزيز ولوج براعم أسرة التدريس إلى تعليم أولي يحترم شروط الجودة".