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كُتّاب وآراء
العثماني يربط "الحجر الشامل" بخروج الوضع الوبائي عن السيطرة
لم يستبعد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء في مجلس المستشارين، إمكانية عودة المغرب إلى فرض حجر صحي شامل في حال خروج الوضع الصحي عن السيطرة، ضمن حديثه في جلسة عمومية شهرية لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، في سياق مناقشة موضوع "السياسات الحكومية لمعالجة تحديات الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل تداعيات جائحة كورونا".
وأبدى العثماني اليوم الثلاثاء أمله في محاصرة الوباء بنفس الإجراءات، وخصوصا في عدد من المدن والجهات التي تسجل أرقاما كبيرة، خاصة التي تسجل تطورا مقلقا، مشددا على أنه "لا أحد يتمنى العودة إلى الحجر الصحي الشامل لما له من آثار سلبية اقتصادية واجتماعية ونفسية، ولكنه يظل خيارا قائما إذا خرج الوضع عن السيطرة لا قدر الله".
وفي هذا الصدد أورد العثماني أن عدم العودة إلى الحجر الشامل رهين بالالتزام الجماعي بتطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية، مشيرا إلى "اقتراب فصل البرد وما تصاحبه من أمراض موسمية تضعف المناعة وتشبه في أعراضها كوفيد 19، ما يجعله عاملا غير مساعد على تجاوز الأزمة".
وأبرز العثماني أن "أي تدهور في الوضع الصحي سيضطر المغرب إلى اتخاذ إجراءات أشد، ما سيلحق أضرارا اقتصادية واجتماعية إضافية"، لافتا إلى أن "أي معالجة للوضعية الاقتصادية تستلزم صحة وسلامة المواطنين، ما يطرح تحديات؛ وهي معادلة صعبة، ويمكن أن تكون سهلة إذا تجندنا جميعا".
وفي مقابل تأكيد العثماني أن المعركة مع الوباء ستستمر في المدى المتوسط، قال: "خلافا لما يدعيه البعض فإن الحكومة لم تدع يوما أن الخروج من الحجر الصحي يعني انتهاء الوباء"، مشددا على عدم التراخي والتهاون في التعاطي مع الفيروس.
كما أكد رئيس الحكومة أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة مكنت من تفادي عدد كبير من الإصابات الحرجة والوفيات، مشيرا إلى أنه "تمت محاصرة الوباء في عدد من المدن، مثل طنجة ومراكش، وإرغامه على التراجع ولو بشكل جزئي".
رئيس الحكومة أكد أيضا أن "المغرب اعتمد تصورا واضحا منذ بداية الجائحة، وهو تصور مغربي خالص يقوم على الإمكانيات الذاتية بمقاربة أثبتت نجاعتها"، مبرزا أن ما اعتمده البلد "مدعاة للفخر، إذ مكن من انطلاق الدراسة رغم الإكراهات التي فرضتها الجائحة".
كما شدد العثماني في هذا الصدد على أن جميع القرارات التي تم اتخاذها "سيادية وفق معطيات ذاتية عبر الهيئات المختصة"، مردفا بأن "القرارات لا تتخذ بعفوية أو سهولة، وهدفها الحد من تطور الوباء الذي يحصد المزيد من الأرواح".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (48)
الشعب لا يرتدي كمامته
واحد يضعها حول يده التاني تحت أنفه فمن الأفضل لهم أن يجلسوا فمنازلهم
لديه أجيندا و أوامر بالهاتف عليه تنزيلها و لا يمكنه إتخاذ أي قرار دون موافقة المستشارين...
هو الأن في مهمة سبقه لها العشرات و سيأتي بعده العشرات و كلهم لا حول لهم و لا قوة.
غدي يدوزو السربيس ديالهم و يشدو زبالة ديال الفلوس و المسرحية تستمر
هاهو أصبح خبر حقيقي....
اذا كانت الدولة ستتجه الى فرض حجر شامل فعليها ان توفر المؤن اللازمة لكل الاسر ذات الدخل المحدود و عدم تسديد القروض ... على الدولة ان تحارب الجوع باعتباره رهينا بالقضاء على الوباء
رب ارفع عنا هذا الوباء بقدرتك يا عزيز لإجبار
رب انزل علينا الغيث برحمتك يارحمان
رب أحفظ بلدنا وجميع جنود الخفاء يارب العالمين
رب انا نجعلك في نحور الأعداء ونعوذ بك من شرورهم
غي ديك الفضيحة ديال الزحام والسيارات في تيشكة تبين القرارات واش عفوية ولا لا ؟؟
الأمر ليس بيد لا سي العثماني و لا غيرو اساسا ما عارفينوش حتى معاش تيتعاملو.
الإجراءات الحكومية و نقاط المراقبة و تعقيد الادارات لا يزيد الأمر الا ازدحاما و اكتضاضا و وباءا.
خليوا الناس تتحمل مسؤوليتها اللي بغا يحافظ على صحتو وصحة اولادو راه غادي ياخد التدابير و الاحتياطات الازمة اساسا الدولة لا تفعل شيئا للمواطن المغربي هدا تغريمه و ألوانه بالضرائب.