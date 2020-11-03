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الرئيسية | مجتمع | العثماني يربط "الحجر الشامل" بخروج الوضع الوبائي عن السيطرة

العثماني يربط "الحجر الشامل" بخروج الوضع الوبائي عن السيطرة

العثماني يربط "الحجر الشامل" بخروج الوضع الوبائي عن السيطرة
هسبريس - محمد بلقاسم
الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:00

لم يستبعد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء في مجلس المستشارين، إمكانية عودة المغرب إلى فرض حجر صحي شامل في حال خروج الوضع الصحي عن السيطرة، ضمن حديثه في جلسة عمومية شهرية لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، في سياق مناقشة موضوع "السياسات الحكومية لمعالجة تحديات الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل تداعيات جائحة كورونا".

وأبدى العثماني اليوم الثلاثاء أمله في محاصرة الوباء بنفس الإجراءات، وخصوصا في عدد من المدن والجهات التي تسجل أرقاما كبيرة، خاصة التي تسجل تطورا مقلقا، مشددا على أنه "لا أحد يتمنى العودة إلى الحجر الصحي الشامل لما له من آثار سلبية اقتصادية واجتماعية ونفسية، ولكنه يظل خيارا قائما إذا خرج الوضع عن السيطرة لا قدر الله".

وفي هذا الصدد أورد العثماني أن عدم العودة إلى الحجر الشامل رهين بالالتزام الجماعي بتطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية، مشيرا إلى "اقتراب فصل البرد وما تصاحبه من أمراض موسمية تضعف المناعة وتشبه في أعراضها كوفيد 19، ما يجعله عاملا غير مساعد على تجاوز الأزمة".

وأبرز العثماني أن "أي تدهور في الوضع الصحي سيضطر المغرب إلى اتخاذ إجراءات أشد، ما سيلحق أضرارا اقتصادية واجتماعية إضافية"، لافتا إلى أن "أي معالجة للوضعية الاقتصادية تستلزم صحة وسلامة المواطنين، ما يطرح تحديات؛ وهي معادلة صعبة، ويمكن أن تكون سهلة إذا تجندنا جميعا".

وفي مقابل تأكيد العثماني أن المعركة مع الوباء ستستمر في المدى المتوسط، قال: "خلافا لما يدعيه البعض فإن الحكومة لم تدع يوما أن الخروج من الحجر الصحي يعني انتهاء الوباء"، مشددا على عدم التراخي والتهاون في التعاطي مع الفيروس.

كما أكد رئيس الحكومة أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة مكنت من تفادي عدد كبير من الإصابات الحرجة والوفيات، مشيرا إلى أنه "تمت محاصرة الوباء في عدد من المدن، مثل طنجة ومراكش، وإرغامه على التراجع ولو بشكل جزئي".

رئيس الحكومة أكد أيضا أن "المغرب اعتمد تصورا واضحا منذ بداية الجائحة، وهو تصور مغربي خالص يقوم على الإمكانيات الذاتية بمقاربة أثبتت نجاعتها"، مبرزا أن ما اعتمده البلد "مدعاة للفخر، إذ مكن من انطلاق الدراسة رغم الإكراهات التي فرضتها الجائحة".

كما شدد العثماني في هذا الصدد على أن جميع القرارات التي تم اتخاذها "سيادية وفق معطيات ذاتية عبر الهيئات المختصة"، مردفا بأن "القرارات لا تتخذ بعفوية أو سهولة، وهدفها الحد من تطور الوباء الذي يحصد المزيد من الأرواح".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (48)

1 - الحقيقة المعكوسة الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:06
واسي العثماني واش مفرسكش وراه خرج عن السيطرة كل يوم 3500 حالة 70وفات ومزال مخرجش علي سيطرة واش ماتشوفش تلفاز او اتسمع هي في راديو
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17
2 - سكفاندري الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:06
بالنسبة السي العثماني الوضع تحت السيطرة و شكرا على المرور.
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45
3 - مواطنة حرة الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:06
اوا راه بالسيف على الدولة تفرض الحجر من جديد حت الى متحكمو فالفيروس مكين حتى شي حل من غير نتخباو فديورنا حتى يحن الله.
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-46
4 - الحجر الصحي الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:07
أن مع الحجر الصحي الشامل لإيقاف انتشار العدوى
الشعب لا يرتدي كمامته
واحد يضعها حول يده التاني تحت أنفه فمن الأفضل لهم أن يجلسوا فمنازلهم
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-45
5 - كمال المنصوري الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:07
العثماني رجل لا حول له و لا قوة و لا يملك من أمره شيئ.
لديه أجيندا و أوامر بالهاتف عليه تنزيلها و لا يمكنه إتخاذ أي قرار دون موافقة المستشارين...
هو الأن في مهمة سبقه لها العشرات و سيأتي بعده العشرات و كلهم لا حول لهم و لا قوة.
غدي يدوزو السربيس ديالهم و يشدو زبالة ديال الفلوس و المسرحية تستمر
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74
6 - رشيد الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:08
هل هناك معطيات تحدد ان الوضع اصبح خارج عن السيطرة ؟
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28
7 - مراد الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:10
سي العثماني بارك من الهروب الى الامام و قل اني انتظر التعليمات .
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58
8 - عبد الهادي الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:11
عودة الحجر الكامل سيكون بمثابة انتحار اقتصادي و اجتماعي و نفسي.
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28
9 - بوحى صباح الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:12
يعني بلا ماتمحنو راصكم وتعتاقلو لي قالوها على مواقع التواصل الاجتماعي لي قلتو بلاغ كاذب
هاهو أصبح خبر حقيقي....
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22
10 - الصراحة راحة الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:13
الصراحة راحة.لو جع الحجر الصحي الشامل ما استفدت لا الحكومة ولا المواطنين لماذا. لأن المواطنين لا يطبقون التعليمات سواء بحجر صحي أو بعدمه .من الاحسن عدم الرجوع للحجر الصحي الشامل.
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-18
11 - الصورة الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:13
كأن الوضع الوبائي لم يخرج عن السيطرة بعد.
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20
12 - لاللحجر الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:14
نحن لسنا بدول الاتحاد الاوربي ولى أمريكا نحن دولة وحيدة ولاصناعية الكل متوقف لانريد العودة للحجر . حقيقة لازم الكل ياخد لاحتياط والتعايش معه ولاكن وقف العجلة أسوء من 19
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13
13 - Aziz الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:14
يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ارفع عنا الوباء و البلاء و اكرمنا بعفوك يا كريم
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38
14 - الحَجْر و الحَجَر الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:15
الحجر الشامل اصبح ورقة رابحة للتهديد باعتباره امرا يجعل المواطن في حيرة و خوف، فيصبح المواطن البسيط بين مطرقة الوباء و سندان الجوع.
اذا كانت الدولة ستتجه الى فرض حجر شامل فعليها ان توفر المؤن اللازمة لكل الاسر ذات الدخل المحدود و عدم تسديد القروض ... على الدولة ان تحارب الجوع باعتباره رهينا بالقضاء على الوباء
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22
15 - عبد المنعم الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:15
الامر المقلق ان كل شخص يمرض يذهب للمستشفى يلصقون فيه انه حامل للفيروس واغلب الاموات يلصقون لهم ان موتهم بالفيروس هنا نطرح اكثر من علامة استفهام والغريب بالامر ان بعض العاملين بالمستشفيات يصرحون لاصظقاءهم هذا الامر الخطير الان الشخص حتى ولو حامل للفيروس يخاف ان يذهب للمسشفى للكشف
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9
16 - karim الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:15
ا نت السبب كرئيس حكومة في خروج الوضع الوبائي عن السيطرة بعدما سمحت بالاحتفالات العيد الاضحى وفتح جميع الاسواق القروية والحضرية الااسبوعية للبيع الاكباش والابقار العيد, انت كرئيس حكومة لم تحترم حالة الطوارئ في المغرب والحجر الصحي الشامل لمدة 3 اشهر من مارس الى يونيو كانه شيئ لم يكون ,
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5
17 - فارس بلا جواد الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:15
تخربيق البارح كان تيقول سنحسب الناس الي تتهضر على عودة الحجر وها هو اليوم تيقول غادي ممكن نرجعوه تتحس بلي عندنا رئيس حكومة لا يفقه من أمر الحكم شيء
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8
18 - مغربية الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:15
الامر لله بارك من الحجر . الناس تاخد الاحتياط و صافي . اش غادي ياكلو الحجر بارك اش واقع لينا
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6
19 - حميد الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:16
لي بان لي هاد الساعة بأن نتوما لي خرجتو تحت السيطرة. الحمد لله ما بقاتش كورونا... تقريبا 50 وفاة في اليوم والى كانو أرباب أسرة... نخليك تحسب فالشهر شحال من أسرة فقدات شي حد عزيز... الله يرحمنا
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5
20 - ابو حفصة الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:17
مند أن بدأت الدول الاوربية فى تطبيق الحجر الشامل وخاصة فرنسا عرفنا بلى جاي فطريق غى جاي على رجليه قريب يوصل نتمني خيرا إن شاء الله
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14
21 - عبد الرحمان الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:18
على الدولة ان تتحمل أيضا مسؤوليتها بتوعية الناس بالإجراءات الصحية و الاحترازية وفينفس الوقت تشديد المراقبة في الشارع العام لالزام المتهورين بحمل الكمامة والتباعد والا فالزجز والغرامات وان تطلب الأمر تدخل الجيش لان ما ملاحظه هو تراخي السلطات العمومية في تطبيق القوانين حتى إذا بلغ السيل الزبى وارتفعت الحالات نلجأ إلى تطبيق القانون طبقوا القانون قبل وقوع الكارثة وليس بعدها
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-4
22 - Mohamedf الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:19
إ ن ما تقوله الحكومة عن حقيقة انتشار كورونا هي حقائق وإحصاءات كادبة ، اولا عدم تطبيق الكشف السريع و المجاني لجميع الراغبين، وتانيا ليس لدينا بنية تحتية فعالة،والانتشار يفوق تلاتة أضعاف المصرح به،وكدلك الوفيات لكن كالعادة التعتيم والمراوغة، فتصريحات بعض المواطنين تعلن أن الحالة الوباءية جد منتشرة،صرحوا بالحقيقة لأن الشعب المغربي يعرف جيدا أن إمكانية المغرب متواضعة، وليس عيبا لم يكن المغرب ينتضر هاته الجاىءحة،لكن على المسؤولين أن يكونا صريحين مع مواطنهم في السراء وفي الضراء. في هاته الحالة سيكون الشعب متماسكا و متعاطفا مع حكامه.وشكرا.
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2
23 - Chirine الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:19
وماذا عن الاطقم الطبية بعدما نقصتوا ليهوم من الاجور وتحرم من العطل راه كيخص تزيروا المواطن باش يدير الكمامة على الوجه ماشي تحت الدقن وترقبوا وساءل النقل عامرة عن اخرها وكذالك الاسواق
رب ارفع عنا هذا الوباء بقدرتك يا عزيز لإجبار
رب انزل علينا الغيث برحمتك يارحمان
رب أحفظ بلدنا وجميع جنود الخفاء يارب العالمين
رب انا نجعلك في نحور الأعداء ونعوذ بك من شرورهم
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4
24 - المتناقض الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:19
ياك بالامس قلت مكاين لا حجر لا هم يحزنون واليوم كتقل مسألة الحجر واردة اوا كنو غير قادرين عليه من جميع الجوانب وديروه حتى من غدا،ماشي الحجر على الفقراء والطبقة الغنية تنعم بخيرات البلاد تصول وتجول اينما شاءت.
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7
25 - غاظب الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:20
رآه الوضع خرج على السيطرة الله يهديك
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1
26 - متتبع الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:20
أتمنى أن لن نعود إلى الحجر الصحي الشامل، نظرا لاثاره السلبية على جميع المستويات، ونتعاون جميعا كل من موقعه على تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة خصوصا أن فصل الشتاء يقترب حيث ستتعقد الأمور.
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-7
27 - كولومبو الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:21
ردا على رئيس الحكومة المغربية في مداخلاته امام مجلس المستشارين حول امكانية رجوع المملكة الي حالة الحجر الصحي في حالة خروج الأوضاع عن السيطرة و جوابا على اجوبته من هذا المنبر و اقول له لا داعي للخوف على المغاربة فما دموعكم الا دموع التماسيح و الي متى كانت تهمكم مصلحة المواطنين ؟واعلم سيدي الرئيس ان المغاربة لهم رب يحميهم و تطبعوا مع الفقر و العطش و الجوع و الازمات عبر الزمن و اليوم نحيا في ثورة العلم و التكنولوجيا فماذا قدمتم للمواطنين هل ادخلتم السعادة على البطون الجائعة ؟هل ازرتم العاطلين و المطرودين من العمل ؟هل انتبهتم جيدا الي النقص المهول و المتسارع في تعداد ساكنة المغرب ؟هل فكرتم في الهجرة الجماعية لأبناء و بنات المغرب نحو الخارج؟........اتروكونا بسلام نواجه مصيرنا اما كورونا فاخر فخ نفكر فيه.
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28 - كاظم الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:21
قرارات المكر والخداع !!! اليوم يعطينا موثقا وفي ظرف 24 ساعة ينقد العهد. وفوق هذا وذاك يصرح بأن القرارات سيادية ؟؟؟؟؟ يالسي العثماني إنك لا تخاطب النعاج ، حاول ولو مرة أن تقدر المغاربة ،لأنك تتكلم مع مغاربة الڤيسبوك والتويتر واليوتوب. الناس عاقت ...ولايخفى عليها لا ااكبيرة ولا الصغيرة.
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1
29 - Mariam الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:21
كفى من جس نبض المواطن المغربي وقلقلة السوق والتقليد الاعمى للمستعمر الفرنسي 95 % من المغاربة ضد عودة الحجر الصحي او سياسة ارجاع الدجاج للخم نحن نعلم أنكم تفبركون خططا في الخفاء لكن انظرو الى حال المغاربة البعض اصبح يبتاع ملابسه الخاصة وأثاته وجل الباعة متذمرون من قرارات الاغلاق انظرو الى حال أصحاب القاعات الرياضية والحمامات بالدار البيضاء مرهقون بالقروض وأغلبهم أصبح يزاول مهنة السعاية .
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2
30 - ربيع الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:22
أنا بعدا كيبان ليا كازا أصبحت مثل فئران التجارب،أعباد الله كازا راها عمرات أو مازال كيتفرجوا فيها،أنا كنت تنقول بلي هذ الوباء غير كذوب أو ماكاينش هذ الأعداد كاملة ديال المصابين ولكن الوباء بدا كيصيب أشخاص من العائلة ديالي يوم بعد يوم،واخا واخدين قمة الإحتياطات،المهم الله يشافي الجميع ويرحم الموتى أجمعين.
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31 - طالبة الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:23
اتمنى أن يزول المرض إن شاء الله
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3
32 - حزينة فاقدة الامل الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:23
ماقدو فيل زادوه فيلا ....دير الحجر دير عكاشة انت ادرى ....الفقر من جهة ..الوجهيات من جهة ...باك صاحبي من جهة لا فلوس لا فرص شغل ....عاد غنتسوقو الحجر ولا الصخر ...سيييييير على الله يوم القيامة ناخذ حقي من كل واحد ومرة أخرى الله ينتقم من اللي كان السبب فى انتشار كورونا
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0
33 - عابر سبيل الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:24
الحجر الصحي مسألة وقت حتى لا يقال ان هناك تبعية لفرنسا . و لقد ألمح سي العثماني الى ماما فرنسا بقولها ان القرارات سيادية و لا نتبع فيها اي احد و هذا مجرد كذب في كذب . مع السلام نلتقي بعد الجر ان شاء الرحمن .
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34 - برافو سسي العثماني الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:24
برافو سي العثماني القرارات لي كتاخدو ماشي عفوية عندك الصح
غي ديك الفضيحة ديال الزحام والسيارات في تيشكة تبين القرارات واش عفوية ولا لا ؟؟
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-1
35 - يونس الحارثي الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:25
جيب ديالنا خوا مقدرنش علا الحجر الصحي الشامل كون متأكد سيد الرئيس غادي توقع الفتنة حنا لي كنشوفو الأحياء الشعبية أش كيتقال وأش كيوقع الله يدير الخير لبلادنا
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36 - قل اليهم اس العتماني الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:26
غير اعطيونا باش نعيشوا وديروا الحجر حتى العام الجاي ماش مشكل والا قسموا معنا داك المنضا ونديروا التكافل الاجتماعي
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37 - Marocain الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:31
أمريكا وكندا مدروش الحجر الشامل مع تقدم دولهم
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38 - navire الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:33
من هنا يوماين غاتسمععلى لسان العثماني ان الوضع خرج عن السيطرة واليوم لي بعدو الحجر الصحي الشامل ههه وزير الصحة يقول الوضع خرج عن السيطرة..وهذا يقول اذا خرج عن السيطرة ههه والشعب ايحمقوه هذا المساخيط..تيبغي يبن بلي الحكومة عندها استقلالية على فرههه
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39 - ذ.هشام الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:34
الوباء في المغرب ليس أكثر استفحالا من ما هو عليه في العالم كله حيث الوباء اكثر حدة ووانتشارا.
الأمر ليس بيد لا سي العثماني و لا غيرو اساسا ما عارفينوش حتى معاش تيتعاملو.
الإجراءات الحكومية و نقاط المراقبة و تعقيد الادارات لا يزيد الأمر الا ازدحاما و اكتضاضا و وباءا.
خليوا الناس تتحمل مسؤوليتها اللي بغا يحافظ على صحتو وصحة اولادو راه غادي ياخد التدابير و الاحتياطات الازمة اساسا الدولة لا تفعل شيئا للمواطن المغربي هدا تغريمه و ألوانه بالضرائب.
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40 - jamal الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:35
pas de fumèe sans feu...............
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41 - Walid الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:36
وسي العتماني يك لي فيه كورونا داير الحجر في دارو في كين مشكيل أو المستشفيات تشد غير الإحالات الحريجة أو نشوف فين غث خرج
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42 - FENANE الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:36
نحترم السيد الرئيس على هذه التصريحات ونأكد دعمنا الاستمرار على هذا الوضع كيفما كانت نتائجه الإيجابية او السلبية لقد تأقلمنا مع هذا الوباء و الوضع الصحي كان مقلقا في بداية الأمر لان الوباء كان غريبا علينا واعطيناه ثقلا و حملا اصبح مجرد خيال , الحمد لله الحالات السلبية اكثر اضعاف من الاجابية وهذا راجع إلى فطنة ورزانة الاطقم الطبية لا مخافة على المصير فالنصر قادم انشاء للقضاء على هذا الوباء الذي حير العالم وعلاجه بسيط جدا الا وهو الوقاية خير من العلاج.
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43 - الحقيقة الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:37
اول حاجة خاص نفهموا شنو سبب لي كيموتو بيه ناس واش بروطوكول الدوائي واش العدد لي كيعطيو سبب ديالو كلو من كورونا واش م كيحسبوش ناس لي كيموتو ب امراض اخرى لحماق هدا ، تاني حاجة وا لحكومة ر بديتو كتجهلونا صراحة ناس ف اوروبا لا دارو حجر شامل را موجدين ل ناس باش يصرفو بركة من ضحك عزاوة ر كتقلبو على شي روينة نيت نيت ، شعب مكالمي حاليا و صابر ب والو كتزيدو فيه را غير كتزربو عليكم اهوال يوم القيامة ر ما بقا ما يتشاف جل انواع الفساد كنعيشوها ايوا غير وجدوا شي حسنات قبل ما تندمو دنيا ر فايتة و الحمد لله.
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44 - الحقيقة المرة الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:41
اليوم التجات للتبضع في إحدى الأسواق للخضر بمدينة سلا؛فلا اخفي عنكم لا أحد يرتدي الكمامة ورايت بعيني امرأتان تتعانقا في أداء التحية والسلام، انها الطامة الكبرى ؛السؤال فهل سنرجع إلى الحجر الصحي؟ ام سيبقى الوضع كما عليه ؟
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45 - حسن الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:41
الذين يدعون الى الحجر له مصلحة شخصية فيه وانانيون .الحجر اسوء من الوباء اتقو الله في الغلابة والمساكين المياومين وكفاكم تخويفا وترعيبا للناس .التزموا بالاحترازات واتركوا الاقتصاد يتنفس
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46 - جمال الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:42
الحل الامثل هو الرجوع الى الحجر الشامل فالاغلبية لا تحترم الاجراءات لا كمامات لا تباعد والمشكل لا يقبلون بالحجر الصحي اوا احتارمو الاجراءات !!!ولا اشنو نمشيو فيها كاملين راه اليوم في كل 21000 تحليلة تنلقاو 4000اصابة الاطر الطبية راهم تقهرو المستشفيات في حالة يرثى لها كفانا استهتارا الا ما بغيتوش الحجر ديرو الكمامة والتباعد ماشي ماتدير والو وماتبغيش الحجر الناس راه كايموتو كل نهار وعاءلات مضيومة في فقدان احبتها عاءلة فقدت الاب والام والابن في اسبوع واحد الله يرحمهوم عافاكم قليل من الجدية راه القضية خايبة وبزاف
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47 - كازاوي مر منهنا الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:42
أدن أن الحجر الشامل هو الحل أو اللقاح
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48 - واقعي الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:42
راحنا من شحال هادي كنساينو قرار الحجر؛ خاصك غير شوية الجرأة باش تقولها؛ منبغيوكش غير تبع فقرارك لهاديك فرنسا
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