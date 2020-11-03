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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 4495 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4495 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 229565 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3158977 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 74 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 3900 حالة.
وتم التأكد من 2808 حالة شفاء إضافية لتبلغ الحصيلة الإجمالية للتعافي 189909.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (46)
لطفلك يارب
خلاص الوضع اصبح كارتي بكل معنى كلمة مع اسف لزم لوم حجر صحي في اقرب وقت
المهم المغريب زووين
الجزائر عدوة و تحسد المغريب
حدود المغريب الجنوبية مع ... ؟؟؟
الدبلوماسية المغربية تغلبت على البوليزاريو
المغريب يكره الامرات في النهار و ينام معها في الليل في نفس الفراش .
المغريب عندو قوة عسكرية قادرة على غزو إسبانيا و الجزائر في وقت واحد .
و لهدا في المغريب لا نهتم بالارقام الكرونا..
اتركونا في نشوتنا ..المغريب أحسن من سويسرا...
حقيقة الوضع لا يبشر بالخير وكارثي ويستدعي بذل جهد أكبر وتظافر الجهود وقبل كل شئ التضرع لله رب العالمين بالدعاء الخالص ليرفع عنا هذا الوباء فإن التعب أرهقنا ونفوسنا في الحضيض واختلط علينا الأمر ولم نعد نقوى على الاستمرار في هذا العالم المحبط
نسأل الله تعالى الشفاء للمرضى والرحمة للموتى
الحصيلة الوباءية لكورونا إلى غاية اليوم 2 نوفمبر 2020 تم تسجيل بإقليم تازة:
1639 من الإصابات
62 من الوفيات
اي ان نسبة الأماتة هو 3،78 وهو معدل مرتفع يفضح المنظومة الصحية بالإقليم
و الدليل أعداد الوفيات في ارتفاع في غياب الإنعاش و التكفل السر يع و التأخر في الكشف اللذي يفوق أسبوعا....غياب الأدوية في الصيدليات،
اظن ان التأخر في الحجر الصحي و كلفة الوباء ستكون له نتائج كارثية تفوق بكتير كلفة الاقتصاد لأن أرواح المغاربة ليس لها ثمن سواء كان الاقتصاد مهيكلا أو غير مهيكل.
الحجر الصحي ضرورة إنسانية و ووطنية و اقتصادية. لأن الإنسان هو المحرك الأول والأخير للاقتصاد.إن بعد العسر يسرا.
مادامت الدولة تجري التحليلات مجانا و تعالج مجانا فالوضعية الوبائية لن تتحسن
لان المغاربة شعب إتكالي و يحب المجانية
المغربي لا تنفع معه فكرة التوعية او الردع لكن يخاف من جيبه وماله
Alah irhmhoum
On va vers la catastrophe si le ROI ET LE GOUVERNENT NE SE DÉCIDENT PAS
IL FAUT FAIRE QLQ CHOSE
PAS D’HÔPITAUX PAS DE MÉDECINS
SONETTE D’ALARME
علينا جميعا - دون تردد -
" الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية"
لاكن اين هو التلقيح الذي اقام الدنيا ولم يقعدها في روسيا و اميريكا و الصين وغيرها من الدول ...متى سيكيون جاهزا... وهل له مناعة مستدامة او مؤقتة...
الله يرحم اللي ماتو ويشافي لي مراض ويحاسب لي كان السباب .
الطبقة الحاكمة لا يهمها كثرة الإصابات بالوباء أو كثرة الوفيات في صفوف طبقات الشعب الفقيرة و المتوسطة و الدي أصبح ياخد ابعادا خطيرة ما دامت هي في حماية تكاد كاملة منه ...
ان سياسة التعاطي مع كورونا سياسة طبقية بامتياز....
والهبوط منه سيكون في الغالب صعب جداً.
الناس مرضى و لم يجدوا حتى الفيتامين c المطلوب للعلاج. تدبير الجائحة في الشهور الأخيرة اتسم بغياب الكفاءة.
Et fin décembre nous aurons 100000 par jour
Le peuple khamege il ne fait qu’est dans sa tête
La situation est en contrôlable il faut laisser faire
Les personnes âgées vont mourir c’est tout