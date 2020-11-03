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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 4495 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 4495 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 4495 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 18:10

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4495 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 229565 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3158977 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 74 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 3900 حالة.

وتم التأكد من 2808 حالة شفاء إضافية لتبلغ الحصيلة الإجمالية للتعافي 189909.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - يونسيف الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 18:20
كورونا اثبثت قوة المجتمع المنطبط والراقي والذي يعمل بجدية وتركيز عالى واقصد ذات البشرة الصفراء الصين واليابان وكوريا الجنوبية التي يكاد الفيروس منعدم اما باقي المجتمعات يجولون في الشارع صباح مساء شغل او بدون شغل يحب الترف والتجمعات الفارغة واللهو ..فيروس لم يغير من سلوكنا الى الافضل الا ايام معدودة .. ففي وقت تعمل المنظومات الصحية برشاقة فتلك الدول فعندنا يقررون خوض اضرابا عاما في هاته الظروف العصيبة حذاري حذاري الى اين نحن ذاهبون
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10
2 - وجدي الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 18:22
الحمد الله اسي العثماني الوضع تحت السيطرة غي خطينا بالحجر
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2
3 - سكفاندري الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 18:23
إن الوضع تحت السيطرة يا مغاربة. لا تقلقوا و تفائلوا ههه. شكرا السي العثماني. من الذي يقرر في المغرب ؟
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5
4 - meknassiya الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 18:23
يارب الطلف بنا وارحم ضعفنا..الهي جودك و رضاك نرجو..اشف مرضانا و ارحم موتانا يا من قلت و قولك الحق..ادعوني استجب لكم..اللهم هذا الدعاء و منك الاجابة يا ارحم الراحمين..اميييين امييين اميييين
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10
5 - سعيد الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 18:23
الحصيلة مرتفعة جدا الوباء في انتشار نسأل الله أن يرفع عنا هذا الوباء التزموا بالحيطة والحذر والالتزام بقواعد النظافة اللهم ارحم الموتى واجعلهم من الشهداء
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6
6 - خديجة الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 18:23
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 74وفاة بزااااف
لطفلك يارب
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5
7 - Yassin XD الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 18:25
نطالب برجوع الحجر الصحي لمدة شهر مع تطبيق اقصى عقوبات على كل مخالف
خلاص الوضع اصبح كارتي بكل معنى كلمة مع اسف لزم لوم حجر صحي في اقرب وقت
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13
8 - Karim الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 18:27
Confinement semaine prochaine. Maintenant c'est sur.
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5
9 - علي الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 18:28
لقد قلنها اكثر من مرة :
المهم المغريب زووين
الجزائر عدوة و تحسد المغريب
حدود المغريب الجنوبية مع ... ؟؟؟
الدبلوماسية المغربية تغلبت على البوليزاريو
المغريب يكره الامرات في النهار و ينام معها في الليل في نفس الفراش .
المغريب عندو قوة عسكرية قادرة على غزو إسبانيا و الجزائر في وقت واحد .
و لهدا في المغريب لا نهتم بالارقام الكرونا..
اتركونا في نشوتنا ..المغريب أحسن من سويسرا...
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-15
10 - Mustapha الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 18:28
أتعبتنا هذه الأرقام كلما نقول غدا إنشاء الله سنسمع أخبارا جيدة وإذا بنا نتفاجأ بما هو أقبح
حقيقة الوضع لا يبشر بالخير وكارثي ويستدعي بذل جهد أكبر وتظافر الجهود وقبل كل شئ التضرع لله رب العالمين بالدعاء الخالص ليرفع عنا هذا الوباء فإن التعب أرهقنا ونفوسنا في الحضيض واختلط علينا الأمر ولم نعد نقوى على الاستمرار في هذا العالم المحبط
نسأل الله تعالى الشفاء للمرضى والرحمة للموتى
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3
11 - 4500 دفعة واحدة الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 18:28
مالعمل ؟؟؟؟؟ نسبة الوفيات في ارتفاع مهول ؛ العدد المحصل عليه هدا اليوم من كوفيد فهو مخيف،
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0
12 - المهدي الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 18:28
الاخوان الله يرحم الوالدين عندي سؤال واش تتعرفو شيواحد مرض بكورونا وتشافى اوعاود مرض بيها من بعد الشفاء ؟
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5
13 - ملاحظ الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 18:29
توقعو ال 5000 هذا الأسبوع إذا لم تلتزموا بالإجراءات الإحترازية.
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2
14 - Ayoub الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 18:29
لامفر من التقيد بالاجراءات الصحية المعمول بها ولا مفر ايضا من التعايش مع الفيروس....اماارقام الحالات فهي تتارجح بين الصعود والنزول اللهم ارفع عنا الوباء....
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3
15 - سفر الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 18:29
إلى متى نصل إلى هذه الأرقام المخيفة هل لأننا لم نلتزم بوصاية وزارة الصحة؟ أم هناك قصور والامبالات من الوزارة ؟أم أن الوباء خرج عن السيطرة بسبب هذه الأعداد الهائلة والمتزايدة من المصابين.
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0
16 - مواطنة في المغرب الحبيب الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 18:30
بدأ فيلم الرعب.
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-3
17 - اولاد افرج الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 18:30
فكها يامن وحلتيها ! يجب على الحكومة ان تتحلى بقليل من المسؤولية وتقدم استقالتها لانها كان بامكانها وضع حد للوباء ومحاصرته وذلك بعدم السماح باقامة شعيرة عيد الاضحى ..
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2
18 - موح الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 18:31
لا اله الا الله محمد رسول الله،اللهم ابعد عنا هاد الوباء كابتعاد الارض من السماء.
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5
19 - رشيد الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 18:32
بعض الأقاليم تسجل نسب وفيات تفوق المعدل الوطني، بإقليم تازة كمثال

الحصيلة الوباءية لكورونا إلى غاية اليوم 2 نوفمبر 2020 تم تسجيل بإقليم تازة:

1639 من الإصابات

62 من الوفيات

اي ان نسبة الأماتة هو 3،78 وهو معدل مرتفع يفضح المنظومة الصحية بالإقليم

و الدليل أعداد الوفيات في ارتفاع في غياب الإنعاش و التكفل السر يع و التأخر في الكشف اللذي يفوق أسبوعا....غياب الأدوية في الصيدليات،
اظن ان التأخر في الحجر الصحي و كلفة الوباء ستكون له نتائج كارثية تفوق بكتير كلفة الاقتصاد لأن أرواح المغاربة ليس لها ثمن سواء كان الاقتصاد مهيكلا أو غير مهيكل.
الحجر الصحي ضرورة إنسانية و ووطنية و اقتصادية. لأن الإنسان هو المحرك الأول والأخير للاقتصاد.إن بعد العسر يسرا.
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20 - فارس الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 18:32
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لطفك يا الله
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3
21 - سعيد الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 18:33
كتبت في هذه الجريدة عدة مرات
مادامت الدولة تجري التحليلات مجانا و تعالج مجانا فالوضعية الوبائية لن تتحسن
لان المغاربة شعب إتكالي و يحب المجانية
المغربي لا تنفع معه فكرة التوعية او الردع لكن يخاف من جيبه وماله
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-3
22 - المقاول الذاتي الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 18:33
أول ملاحظة هو تسجيل رقم 4495 واغلبها بمدينة الدارالبيضاء بالتالي يجب تشديد الإجراءات الوقائية على جهة الدارالبيضاء الكبرى قصد السيطرة على الوضع وبالتالي تجنب إنتشار الفيروس الى جهات أخرى من المملكة
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1
23 - Sam espagna الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 18:34
قلناها من قبل وقالها كثير من الناس لكن نظامنا عاصي ولا يستمع للناس ..استعدوا بعد اسبوع لعشرات الآلاف يوميا لا محالة ونرجوا الله ان تمر بخير على المواطنين أن شاء الله
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0
24 - Docteur الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 18:35
74 morts!!!
Alah irhmhoum
On va vers la catastrophe si le ROI ET LE GOUVERNENT NE SE DÉCIDENT PAS
IL FAUT FAIRE QLQ CHOSE
PAS D’HÔPITAUX PAS DE MÉDECINS
SONETTE D’ALARME
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2
25 - youness الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 18:37
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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0
26 - الجلوي من تيزنيت الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 18:37
بسم الله الذي لايضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ،وهو السميه العليم
علينا جميعا - دون تردد -
" الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية"
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3
27 - عمر الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 18:37
دائما يوم الثلاثاء تكون الحالات كثيرة لان يوم الأحد في اغلب الاحيان المريض لا يزور الطبيب. لان حالات الثلاثاء هي نتائج تحاليل الإتنين و في بعض الأحيان تحاليل الأحد.الدليل على دالك هو البارحة عدد الحالات قليلة.
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28 - طبيب الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 18:37
نسبة التحاليل الإجابية بلغت 21،5% و هذا رقم مقلق للغاية. هذا يعني أن العدد الحقيقي للإصابات أكثر من الرقم المعلن أضعافا مضاعفة
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1
29 - أمين لحريزي الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 18:38
هادشي غادي وكايتعسّل ..!!!! بالسيف .. بنادم ما راضيش يدير لكمامة ..!!! وإذا سألتيه يقولك " ما نديرهاش .. كتخنقني "..!!!! سبحان الله ..!!! إيوا دابا مللي تلويها معاك كورونا عاد غادي تتخنق بالمعقول .. وتخنق معاك حتى عائلتك وصحابك ..!!! الله يهدي الجميع وصافي .
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3
30 - عبد الرحيم الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 18:41
الله اشافي جميع المرضى ويرحم جميع الموتى ونطلب من الله عز وجل ان يرفع هذا الوباء عن البشرية جمعاء

لاكن اين هو التلقيح الذي اقام الدنيا ولم يقعدها في روسيا و اميريكا و الصين وغيرها من الدول ...متى سيكيون جاهزا... وهل له مناعة مستدامة او مؤقتة...
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31 - الوفيات الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 18:42
الوفيات في تزايد اظن الادوية التجريبية من تقتل ليس كرونا والله اعلم مادا يجري وراء الحيطان الله ارحمهم.كل اللوم على الشباب من يقتلون الشيوخ بحمل الفيروس إليهم
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32 - Karim الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 18:44
الجزائر كانت تسبق المغرب في سلم الترتيب الان اصبح المغرب متقدما كثيرا في سلم الاحصائيات
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33 - abdelouahedkrimi الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 18:45
هذا يعني نحن على وشك حجر صحي شامل والله أعلم
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34 - قنيطري الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 18:46
غا وجدو راسكم للحجر النفسي.. هادو تلاعبات بالأرقام تزامنا مع الحجر لي دارتو خرنسا بففففف الله يمهل ولا يهمل
الله يرحم اللي ماتو ويشافي لي مراض ويحاسب لي كان السباب .
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35 - اللهم الطف بنا الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 18:46
اللهم انا نسالك رفع الوباء و التعجبل بالشفاء و ارحم بفضلك الاموات...
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36 - طارق الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 18:46
الوضع خطير يا اخوان . اثبت العلماء أن فيتامين د يساعد في تقوية المناعة ضد فيروس كورونا. كما أن الأسبرين يمكن أن يساعد في تفادي الوفاة من كوفيد 19 لانه يمنع تخثر الدم لكن لا ينصح به للأشخاص الذين يعانون من النزف و امراض الكبد و لا يجب إعطاؤه للاطفال. الزعتر و التمر و الرمان لا يعالج كورونا و هذه اشاعات و معلومات خاطئة . الوقاية هي أنجح طريقة لمنع الإصابة. هل تعلم أنه حتى بعد شفاء المريض، فالفيروس له تأثير دائم على وظائف الدماغ و القلب و الرئتين و الكبد على المدى البعيد. الوقاية خير من العلاج حتى و إن تم أن شاء الله و الله يحفظ الجميع بعد الأخذ بالأسباب طبعا.
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37 - بودواهي الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 18:47
المغرب يسير نحو الهاوية و حكومة العثماني الظلامية الرجعية و كانها ليست هنا ....؟
الطبقة الحاكمة لا يهمها كثرة الإصابات بالوباء أو كثرة الوفيات في صفوف طبقات الشعب الفقيرة و المتوسطة و الدي أصبح ياخد ابعادا خطيرة ما دامت هي في حماية تكاد كاملة منه ...
ان سياسة التعاطي مع كورونا سياسة طبقية بامتياز....
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38 - تغمدهم الله بواسع رحمته الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 18:48
74 حالات وفاة جديدة.....رقم كبيير..... جعلهم الله من الشهداء و ألهم دويهم الصبر والسلوان
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39 - الموغريب الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 18:48
حان وقت الصعود في سلم الاصابات.
والهبوط منه سيكون في الغالب صعب جداً.
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40 - امين اسبانيا الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 18:50
على الدولة أن تعطي مهلة للحجر الصحي قبل تنفيذه لكي يستعد الناس على الاقل ما يسدون به رمقهم و عند الاعلان عنه يجب تطبيقه بطريقة جد مشددة و تمنع الناس من التسكع في الازقة لكي لا تطول مدة الحجر ،لان الامر اصبح لا مفر منه لو امتلأت اسرة الانعاش سوف نرى الموتى في الشوارع و ستكون فضيحة للمغرب بكل المقاييس
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41 - أيمن الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 18:52
كيف تم التأكد من شفاء 2808 حالة و 60% من المرضى الذين يعالجون في المنازل لا يخضعون لاختبار الشفاء لا pcr و لا سيرولوجي و يتسلمون شهادة الشفاء دون إجراء أي اختبار من المستوصف الصحي القريب من مقر سكناهم بعد مرور 14 يوم من تأكد الإصابة و التي غالبا ما تكون في المختبرات الخاصة.
الناس مرضى و لم يجدوا حتى الفيتامين c المطلوب للعلاج. تدبير الجائحة في الشهور الأخيرة اتسم بغياب الكفاءة.
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1
42 - Kar الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 18:52
La semaine prochaine nous aurons 10000 par jour
Et fin décembre nous aurons 100000 par jour
Le peuple khamege il ne fait qu’est dans sa tête
La situation est en contrôlable il faut laisser faire
Les personnes âgées vont mourir c’est tout
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43 - كورونا الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 18:52
صافي فهمنا الإغلاق لا محالة...
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0
44 - Bouritaa hocyane. Rabat الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 18:54
يجب الحيطه والحدر كمامه غسل اليدين تعقيم ومراقب شركات المستورد لسلع الخارجيه كذالك يجب إجبار حفلات وطرامياي عل خفض عدد ركاب ال نصف... طكشس صغير حمولته 1 او 2.مثل طكشس كبير 4 لان الوضع كارثي تضرر عامل الفلاح المياوم طالب معاشو كذالك تجار ولحرف ولمهن الجره اد فكرت حكومة لبجدا أعادت الحجر تباها لي ماماهم فرنسا حت من يبلبلون ويردون أعادت الحجر فاجرتهم وتعويضاتهم ولبريمات وربيلاتهم مضمونه ولو تحجرو حت 3سنوات رسالتي لمسيو رئيس لمتخومه فرنسا او إيطاليا او أسبانيا اذا حجرو مواطنيهم راه وجدو حوالي 150مليار ارو نعس في دارك ومعيشتك مضمونه ام هنا ف المغرب .. والله حت. لفقر ولي اله وجوع ولهدر مدرسي سيفرخ لن فاسذات ومجرمات ومجرمبن ورابح التكبر هم لوطفين أسرة تعليم لبرلمان لو را وأتباعهم حبه ولبارود من ضهر طبقه لكادجه لي كتخلص... ضرائب جلسات تأمين مضاعف في عز ازمه يمر منها ألم اذن لمغربي عفو بسطا الزين يعطو لدوله ولايستفدر من أي شي لان تعليم افلس وتخوصص صحه كذالك ليميتافد هم رميد وحزب لبجدي ونقابات ولعشيقات ديالهم صحاب لمناصب وتعبنات زبونيه ومالكي لماذونيات ضغط عل لمكتري حلاوه وسومه كرائيه 2000در
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45 - عبد العالي الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 18:56
نسأل الله السلامة والعافية اللهم ارفع عنا هاذا البلاء
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46 - مواطنة متفائلة الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 18:58
اللهم لطفك ورحمتك كل ما اشتدت فرجت
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