24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2007:4713:1616:0918:3519:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. تجاهل تدابير كورونا يغلق ثانوية "ديكارت" بالرباط (5.00)

  2. ترامب يندّد بظهور بطاقات انتخابية "مفاجئة ليلا" (5.00)

  3. المغرب يسجل 5745 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة (5.00)

  4. بايدن يقترب من رئاسة الولايات المتحدة .. وترامب يلجأ إلى القضاء (5.00)

  5. مجموعة الشعبي تفتتح مصنعا للورق بمدينة بركان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | انتقادات تلاحقُ إضراب "أساتذة التعاقد" .. هدرٌ للتعليم ومردود عقيم

انتقادات تلاحقُ إضراب "أساتذة التعاقد" .. هدرٌ للتعليم ومردود عقيم

انتقادات تلاحقُ إضراب "أساتذة التعاقد" .. هدرٌ للتعليم ومردود عقيم
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الخميس 05 نونبر 2020 - 01:00

إضرابٌ جديد بمطالبَ "قديمة" يخوضه "أساتذة التّعاقد" الذين يرفضون استمرار العمل بمبدأ العقدة، هذه المرّة حدّدوه في أسبوع كاملٍ سيكون فيه التّلاميذ في مواجهة حجرات "فارغة" بدون أطر تعليمية. ويأتي هذا في وقتٍ كان التّلاميذ في عطلة سابقة دامت أسبوعا.

وما كاد المشهد التّعليمي في المغرب يخرج من نقاش الصّيغة الملائمة لتدريس التّلاميذ واحتدام النّقاشات حول جدوى "التّعليم عن بعد"، حتّى طفا على السّطح مشكل الإضرابات المتتالية التي يخوضها المتعاقدون لإسقاط خطّة الوزارة المعنيّة، بينما يظلّ التّلميذ الحلقة الأضعف في هذه المعادلة.

ورغم سلسلة الحوارات الماراثونية بين المتنازعين فإن الوضع مازال ثابتا بين الوزارة والمتعاقدين؛ فيما يظل الهاجس الأكبر للمسؤولين هو استمرار التحاق الأفواج الجديدة بالاحتجاجات، ما يصعب مأمورية حل الملف، كما يوسع دائرة الرافضين.

وتخوض تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، منذ ما يقرب من أربع سنوات، احتجاجات قوية تطالب من خلالها بإدماج الأطر ضمن الوظيفة العمومية؛ لكن الوزارة المعنية تصر على أن نظام العقدة هو "خيار دولة" لا محيد عنه، وقد جاء من أجل تجويد المنظومة التعليمية.

ويرى كريم التّاج، الكاتب الوطني للشّبيبة المدرسية، أنّ "اختيار الأستاذة هذا التّوقيت من السّنة للدخول في إضراب عن العمل غير موفّق، على اعتبار اللّحظة الحسّاسة التي تعيشها بلادنا، وكذا تضرّر التلاميذ، الذين سيخلّف لهم هذا القرار تداعيات نفسية ستؤثّر في مردودهم".

وأوضح المتحدث في تصريح لهسبريس: "إنّنا أمام هدر للزّمن المدرسي"، مشيراً إلى أنّ "حجم الإضرابات خلال هذه السّنة كان ضئيلاً مقارنة بالسّنوات الفارطة، وذلك راجع إلى الوضعية الوبائية ومجموعة من القرارات التي تمّ اتخاذها، والتي يفضّل فيها تغليب المصلحة الوطنية".

كما لفت المتحدث إلى أنّ "قطاع التّعليم يضم 10 ملايين تلميذ وأكثر من 300 ألف إطار تعليمي، وهو ما يجعلنا أمام مجتمع مصغّر بمشاكله وتحدياته"، مبرزاً أن "الإضراب حقّ مشروع يكفله الدستور غير أنه يمثل مؤشرا سلبياً".

وشدّد التاج على أنّ "الحكومة مطالبة بفتح الحوار مع الأطر التعليمية من أجل تجويد العرض المدرسيّ"، مبرزاً أنه "لا يجب هدر الزمن المدرسي لأن الأمر يتعلق بقطاع حسّاس وحيوي لا يقبل المزايدات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - خدوج الخميس 05 نونبر 2020 - 01:12
بصراحة وزارة التعليم هي الوزارة التي تمعن في إهانة أطرها خاصة الأساتذة بخلق مشاكل وتأزيم وضعياتهم ، والتعاقد هو شجرة تخفي غابة من مشاكل تبعد الأستاذ عن أداء رسالته النبيلة وتشوش على أدائه المهني والوزارة لم تعتبر من كم طلبات التقاعد النسبي التي تعالجها كل عام ، مهنة التدريس أصبحت في المغرب مهنة لا تطاق ، مهنة المشاكل ومهنة من لا مهنة له ، وبدل التحامل على الأستاذ وتبخيس أدائه لابد من تحميل المسؤولية لطرفها الأول وهو الحكومة ، لا يمكن لمدرس أن يعمل وهو لا يشعر بالأمان والاستقرار المهنيين والاجتماعيين ، لماذا لم تسر العقدة إلا على مهنة التدريس ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
2 - مسمرير تنغير الخميس 05 نونبر 2020 - 01:14
حشمنا وحشمتو الوقت وضيعتو التلامد لا مستوى عند الاستاد المتعاقد ولا التلامد كيكملو ااسوايع تيعجبهوم غير الاضراب والنعاس عاديتو التلامد شعاركم النعاس والخلاص والاضراب والتلامد يضيعو اش داكوم لشي تعليم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - مغربي الخميس 05 نونبر 2020 - 01:14
رغم مشروعية المطالب.صراحة توقيت الإضراب في غير محله . (التعليم بالتناوب . الاضراب) التلميذ هو المستهدف . كأب اومن بمشروعية مطالب الأساتذة ولكن صراحة توقيت الإضراب ليس في محله وهذا الرأي يتقاسمه معي جل الابآء بمعنى عطف شريحة مهمة من المغاربة مع قضية الادماج سيتحول الى سخط
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
4 - عادل الخميس 05 نونبر 2020 - 01:15
كارثة المتعاقدين يستعملون التلاميذ كهينة لتحقيق مطالبهم رغم ان القانون واضح وقعتم على العقد اذا يجب احترامه ومن لم يرد العمل فالما و الشطابا و يجب على الدولة الزيادة اكثر في الاقتطاعات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
5 - صريح الخميس 05 نونبر 2020 - 01:17
ياهلا من حكومة حمقاء عوضا من دعم التعليم و تقويته يحطمونه و يدعمون البرلمانيين الطامعين في نهب ثروات البلاد و أمواله!!!! من أنتم؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
6 - نور الدين الخميس 05 نونبر 2020 - 01:18
من نهار الأول وافقو على التعاقد ودبا غيرو رايهم..هادو آخر همهم النهوض بمستوى التعليم بالبلاد.. باغين يترسمو ويشبعو امتيازات....
رغم هزالة المردود ولا من حسيب ولا رقيب والخاسر الأكبر مجال التعليم بالبلاد وتفريخ اجيال ذات مستوى تعليمي متدني ومنحط وتزكية تخلف الأمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
7 - مواطن بدون عنوان الخميس 05 نونبر 2020 - 01:19
إن كان عند هؤلاء ذرة من الوطنية فعوض ان يكون ذاك الإضراب أثناء ايام الدراسة. لماذا لا يجعلوه كل أحد على طول السنة وربما تكون فيه بركة.. وسنرى ان شاءالله عندما تعيد الدولة الدراسة عن بعد هل سيخرجون للاضراب ام لا...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
8 - جواد الخميس 05 نونبر 2020 - 01:20
وماذا قدمت هذه الشبيبة المدرسية للمدرسة العمومية لم اسمع بها الا حين امروا بقلب المعطيات .خلاصة القول الاساتذة المتعاقدون على حق واغلبهم من الطبقات الشعبية دفاعكم هو دفاع عن الوظيفةو المدرسة العموميتين، لو كنا في دولة تحترم الانسان لما شغل حامل شهادة الماستر بالعقدة. اين استشراق المستقبل وأمل في تحسين الوضع الاجتماعي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
9 - محمد الخميس 05 نونبر 2020 - 01:21
إذا كنا استفدنا شي حاجة فهاد 2020, فضرورة الاهتمام بالصحة و التعليم .. الصحة و التعليم..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
10 - Marokkii الخميس 05 نونبر 2020 - 01:21
ياودي التعليم من اواخر التسعينات نهار كان قسم الخامس الابتدائي (الشهادة) والاجرة ضعيفة بزاف كان مستوى طالع لاسوايع إضافية ولا والو اما الان الاجر مرتفع مع امتيازات التغطية الصحية متوفرة الانترنت منخفظ القطار اثمنة منخفظ والساعات الإضافية مع دلك التعليم ناقص بدون اداء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
11 - كاتبون الخميس 05 نونبر 2020 - 01:22
هذا هو المراد من الإضراب..الإستفزاز لكي يطفو الملف للسطح.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
12 - مواطن الخميس 05 نونبر 2020 - 01:23
مستوى المتعاقدين ضعيف جدا خاصة الافواج الاولى ، بالله عليكم كيف لاستاذ لا يعرف التمييز بين مفهوم العدد العشري والكسري في الابتدائي ان يدرس ابناءنا وحجته عندما واجهته بالامر بعد عدة اخطاء في دفتر ابني ان تخصصه هو الاجتماعيات وانه ضعيف في الرياضيات ....هذه طامة كبرى ، راقبوا ما يتعلم ابناؤكم حتى لا تندموا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
13 - استاذ الخميس 05 نونبر 2020 - 01:23
و كيف يقوم الاستاذ بالتدريس و نفسيته مهتزة من وضعيته ، التعاقد لا علاقة فالتعليم ،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
14 - متضرر الخميس 05 نونبر 2020 - 01:27
اغلبية الاباء الدين حولوا ابناءهم ممن الخصوصي الى العمومي ندموا عن دلك فعلى الاقل الخصوصي فيه تعليم في المستوى اما العمومي فبعض الاساتدة بدون تعميم يعطون الفروض للتلاميد لينجزونها في منازلهم بدون شرح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
15 - مدبوح الخميس 05 نونبر 2020 - 01:31
لا تعودو إلى المدارس في مرة حتى تحقيق جميع المطالب مع الانقطاع من أجوركم ... حمدو الله هناك من لم يجد ولو رغيف خبز ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
16 - Hilal الخميس 05 نونبر 2020 - 01:31
من حقهم المطالبة بحقهم لأن الدولة تريد فقط استغلالهم و سد الخصاص بهم دون ات تضمن لهم حقوقهم كاملة ...و لمن يقول انه ماداموا قبلوا التعاقد فعليهم أن يقبلوا بوضعيتهم اقول ان المضطر لا حرج عليه..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
المجموع: 16 | عرض: 1 - 16

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.