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"الصحة" تحثّ على "تلقيح الأنفلونزا" بالأمازيغية

"الصحة" تحثّ على "تلقيح الأنفلونزا" بالأمازيغية
ياسين أوشن
الأربعاء 04 نونبر 2020 - 06:53

بعد إطلاقها وصلة إشهارية بالعامية المغربية (الدارجة)، خاطبت وزارة الصحة المغاربة، أيضا، باللغة الأمازيغية، لحثهم على "التلقيح ضد لاكريب".

وتحت شعار: "ماشي كُلشي عندو مناعة قوية.. نديرو التلقيح ضد لاكريب باش نحميو نفوسنا وحبابنا"، دعت الوزارة، عبر فيديو من 40 ثانية، إلى التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية، حماية للنفس وكذا للغير، نظرا إلى ضرورته لدى العديد ممن الفئات؛ من قبيل مهنيي الصحة، والنساء الحوامل، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، والمسنين الأكبر من 65 سنة، والأطفال من 6 أشهر إلى 5 سنوات.

ولم تفوّت وزارة الصحة الفرصة دون أن توصي بالحرص على ارتداء الكمامات، وتغطية الأنف أثناء العطس أو السعال، واستعمال المنديل الورقي، وغسل اليدين باستمرار، واحترام مسافة الأمان.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة المعنية أعلنت، حسب بلاغ لها، الاثنين، انطلاق الحملة الوطنية للوقاية من الأنفلونزا، التي ستستمر وفق تطور الوضع الوبائي.

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