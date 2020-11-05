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كُتّاب وآراء
مطالب بتحسين "طب المستعجلات" في المغرب
طالبت الجمعية المغربية لطب المستعجلات بتحسين ممارسة هذا النوع الطبي بالمغرب وشروط عمل المتدخلين فيه، معتبرة أن خدمات المستعجلات تعاني من العديد من نقاط الضعف، سواء على المستوى الهندسي أو الهيكلي أو التنظيمي، وكذلك على مستوى الموارد البشرية المؤهلة.
وشددت الجمعية، في كتابها الأبيض الصادر عقب مجلسها الأكاديمي المنعقد في 15 يونيو الماضي، على كون عدة بلدان متقدمة اختارت تطوير طب المستعجلات كتخصص في حد ذاته، ما جعلها تقدم مستوى عاليا من الخبرة لإدارة الحالات الطبية الحرجة والأزمات الصحية في أي زمان ومكان.
واعتبر التنظيم ذاته أنه رغم مخطط إنعاش القطاع الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2016 فـإن "النتائج تظل متذبذبة"، مسجلا أن المشكلة الرئيسية للقطاع تتمثل في تعدد المتدخلين العموميين والخواص، مع نقص في وضوح الرؤيا على المديين المتوسط والبعيد، ومشيرا إلى أن وزارة الصحة إن كانت وفرت العديد من الآليات اللوجستيكية فـإن "العامل البشري يظل غائبا عن سياسات إعادة الهيكلة في هذا المجال الحيوي".
وطالبت الجمعية ذاتها بضرورة التعجيل بإجراء إصلاح عميق في نظام الرعاية في الأقسام الخاصة بالمستعجلات، وإعطاء كل فرد إمكانيات القيام بديمومة العلاجات ذات جودة، موضحة أن العامل البشري (أطباء المستعجلات والممرضون والمساعدون الطبيون في المجال) يجب أن يظل في صلب الاهتمامات في أي مشروع إصلاحي يهم طب المستعجلات، عبر تمكين المعنيين من التكوين الأكاديمي الملائم ومن الأدوات اللازمة لممارسة اختصاصاتهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
قصة واقعية حقيقية رواها لنا مؤخرا المناضل طواجني من قلب أكادير لمأساة عائلة مع الطب و التطبيب.
اختصرها لكم، رب الأسرة توفي بعد معاناة مع الفشل الكلوي و قلة دات اليد، حبث لم يستفد من حصص الدياليز تصفية الدم، و قبل وفاته خرجت ابنته القاصر و زوجته للمجهول و للدعارة لتوفير المال للدياليز!؟؟؟؟؟
مادا تريدون من دولة لا تعتبر التطبيب حق دستوري، و تعتبر المواطن قطيع من الغنم؟
لا حول و لا قوة إلا بالله.
وبصفة عامة الكل عليه تحمل المسؤولية وتحركه غيرة على القطاع لان الصحة لا ثمن لها