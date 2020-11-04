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الرئيسية | مجتمع | لفتيت: الجائحة أعيت المواطنين .. وتدابير الدولة "ليست عشوائية"

لفتيت: الجائحة أعيت المواطنين .. وتدابير الدولة "ليست عشوائية"

لفتيت: الجائحة أعيت المواطنين .. وتدابير الدولة "ليست عشوائية"
هسبريس - محمد بلقاسم
الأربعاء 04 نونبر 2020 - 17:30

قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، إن "المغرب يواجه جائحة كورونا التي امتدت لمدة ثمانية أشهر في معركة صعبة، موردا أن الحالة التي نحن فيها اليوم صعبة جدا"، ومشيرا إلى أن "المملكة لم تصل إلى مرحلة خسارة المعركة، ولكنها في ظروف عصيبة، وهو ما تعرفه العديد من الدول".

لفتيت، الذي كان يتحدث في لجنة الداخلية والسكنى والتعمير وسياسة المدينة، ضمن المناقشة العامة للميزانية الفرعية للقطاع الحكومي الذي يشرف عليه، نفى أن يكون المغرب يعيش نوعا من التخبط في مواجهة الجائحة، بالقول: "كان هناك نوع من التفاعل بسرعة وليس هناك تخبط، لأننا لم نكن مستعدين للجائحة، ولم تمر علينا مثلها من قبل"، مضيفا بخصوص القرارات الحكومية، ومنها التعاطي مع أسفار عيد الأضحى: "في هذه المناسبة كنا أمام خيارين، الأول يقول بإلغاء الاحتفال، والثاني هو الحد من السفر، لذلك جاء القرار في اللحظات الأخيرة لوقف أكبر عدد من الرحلات".

وفي هذا الصدد أكد وزير الداخلية أن "الهدف ليس وضع عراقيل ضد المواطنين"، مخاطبا متهمي الحكومة بالعشوائية بالقول: "أريد دولة واحدة اتخذت إجراءات قبلية وذهبت بعيدا في مواجهة وباء متغير"، مضيفا: "لا توجد ارتجالية، وتسيير الجائحة يتم بجنود الخفاء الذين يشتغلون 24 ساعة في اليوم".

وأبدى لفتيت أسفه لغياب تعاون المواطنين في البيضاء والجهة والشرقية في مواجهة الجائحة، موردا أنه أمر مطروح في العالم كله، لأن التعب تسلل للمواطنين "والناس عيات"، وزاد: "رغم أن هذا ليس تبريرا لأن الاحتياط مطلوب من الجميع لمواجهة الفيروس"، مطالبا بالمزيد من الجهد لأن الحلول الموجودة قليلة جدا، وتتلخص في الاحتياط.

وزير الداخلية عاد للتأكيد على أنه لا أحد في الوزارة التي يشرف عليها ينتقص من عمل المنتخبين، مبرزا أن "زمن الجائحة ليس للاجتماعات، بل للعمل الميداني لمواجهة الوباء"، وأردف: "التواصل مع المنتخبين كان دائما، وهو ما خلق نوعا من التكامل.. والإشكالات الخاصة لا يمكن أن تعمم على المغرب".

كما قال لفتيت: "لا أحد يستطيع تغييب المنتخبين لأن الدستور والقانون واضحين. هذا الكلام أتعبنا طيلة الأشهر السبعة"، مبرزا أن "ترشيد النفقات الذي طالب به وزير الداخلية جاء بناء على قانون المالية التعديلي وتم تنزيله عبر دورية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - Mounir الأربعاء 04 نونبر 2020 - 17:42
الحكومة لم تفشل في طنجة اللتي عانت ساكنتها من حرمان الشواطئ والمنتزهات والسفر لحد الان منذ 7اشهر ,لكنها فشلت في الدار الببضاء فشلا دريعا في اقصر مدة للحجر.
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2 - سعيد الأربعاء 04 نونبر 2020 - 17:45
العمل الميداني لغدير هو تمشي عمالات تشوف من حال طلبات مواطنين و الموظفين الصغار لحابسينهم رؤساء مصالح ديالك.عيب لعار طلبات ديال ناس تتسنو اعوام باش تم تسوية ملفات طلبات ديالهم.تعاقب رؤساء مصالح لمعرقلين دوك ملفات بالانتضار.
اما الجاءحة السكك التعسف اتعرض ليه مواطن من طرف عدد من رجال السلطة.خدت ولا حرج.كلشي تيلوح مسؤولية على مواطن.
مواطن جيبو تهلك .زايدينها بغىرمات على كمامة .طلب سلامة.
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3 - بنت الرباط الأربعاء 04 نونبر 2020 - 17:47
من لايشكر الناس لا يشكر الله. الجميع تضرروا كل من موقعه و على قدره وهي جائحة يعاني منها الجميع. نحن في قطاع الصحة تهلكنا والله العظيم منذ مارس ولا ننتظر الشكر من أحد ...اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا وارفع عنا هذا الوباء عاجلا غير اجل واهدي الجميع للمزيد من الالتزام والمسؤولية
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4 - فارس بلا جواد الأربعاء 04 نونبر 2020 - 17:51
تدبير الدولة كانت في البداية مزيانة ومغديش نكرو مجهودات د السلطات في بداية الازمة ولكن من بعد راه واحد تيشرق واحد تيغرب المغاربة طلبين حاجة واحدة ديرو حجر ولكن عطر ليهم لي يكلو ويشربون وديرو ليهم إعفاء من الكرا و الضرائب ماشي تكونو انتوما وكورونا عليهم
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5 - مغربي من جبال الشرق الأربعاء 04 نونبر 2020 - 17:53
الجائحة أعيت المواطنين، كما أعيت الدولة بكل تأكيد. لكن ما أرهق المواطنين أكثر هو تهافت المخزن على الحجر، ذلك أن فترة الحجر الشامل كانت شاملة وطويلة وحافلة بالتخويف والترعيب، وأعمال القمع والتشريع المتهافت على حجز المواطنين لأقل سبب. لكن السيد الوزير يتكلم وكأن الدولة لم تخطئ (وهي لا يمكنها أن تخطئ). مدة الحجر القاسي الذي فرض على المغاربة كان قاسيا وبدون مبرر في المستوى لأن الجائحة كانت بالوحدات وكانت في بدايتها، فلم كل ذلك الإغلاق ولم إغلاق المدارس في وقت مبرك مع أن التلاميذ كانوا سيربحون أسابيع من الدراسة وتحضير الامتحانات وتحضير الدراسة عن بعد ... وهل كان من الضروري أن نجرب الجائحة لكي نتعل/؟ كلا فهناك شيء اسمه العلم واحتمالات العلم، وكان واضحا أن الفروس في بداياته وكان من الممكن ترك مهن معينة تشتغل وكان ممكن مراقبة المصانع التي تم تركها في كامل الحرية مما أدى إلى انتشار المرض. كذلك عيد الأضحى كان واضحا وكان من اللازم الحسم لأن تلك الأسواق كما نعرفها لا يمكنها إلا أن تشكل مجالات خصبة لانتشار الفروس وانتقاله مع الناس وحوائجهم وعصيهم وعجلاتهم وفلوسهم وخرفانهم ،، بديهي.
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6 - محمدين الأربعاء 04 نونبر 2020 - 17:58
قراراتكم الغير حكيمة والعشوائية وتخبطكم هو الذي أعيى المواطن وأوصله إلى السكتة القلبية هذا دون حسيب ولا رقيب
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7 - yasser الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:02
الدولة كانت غادية في تحسن اكثر من رائع خلال فترة الحجر الصحي لي عرفو المغرب هادي سبعة اشهر و الدليل هو النسبة لي كانت كتزاد كل نهار تقدر تكون كثيرة و لكن مغديش تفوت هد الوثيرة، و الحل الوحيد لي تقد الدولة ديرو هو اعادة تطبيق الحجر الصحي بحال بزاف ديال الدول لي تمكنات من التغلب على الوباء ولا غير تنقص منو شويا بصح صعيب هد القرار لكن هدا هو الحل لي تبقا من اجل السيطرة او التغلب ولو غير شويا على هاد الوباء
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