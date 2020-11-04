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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 5745 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 5745 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 235310 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3174743 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 82 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 3982 حالة.
وتم التأكد من 3977 حالة شفاء إضافية لتبلغ الحصيلة الإجمالية للتعافي 193886.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (116)
القضية حماضت .. ياقومنا استعدوا للحجر الصحي .
اكبر حصيلة.
دبا اشنو نديرو
الحكومة اصبحت الآن فقط عدادا الكترونيا يحصي الضحايا ...
اللهم الطف بنا
وبالتالي الدرويش كحالت عليه
للأسف نحن مستعمرة فرنسية و لا نملك قراراتنا الإستراتيجية و لابد أن نغلق كل شيئ مثلما فعلت فرنسا، فقط السلطة العليا في البلاد تنتظر بعض الوقت كي لا تكون المسرحية مفضوحة.
إستعدوا أيها المغاربة للحجر الصحي الكامل و أتمنى أنْ يكون توقعي خاطئا لأننا تعبنا من الإجراءات الصارمة التي تنهجها الدولة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه).
حجر شامل للمدن الموبؤة هو الحل.
ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا فيه.
اللهم اسقي عبادك و بهيمتك وأنشر رحمتك واحيي بلدك الميت.
ستفرج بإذن الله و سنخرج منها سالمين بإذن الله وستعود الأمور إلى ما هو أحسن و أفضل.
لا تخيفكم الأرقام المسجلة لكن لابد من الوقاية والنظافة والتعقيم والتباعد.
كلنا مغاربة تحت شعارنا الخالد الله الوطن الملك.
يجب على كل الشعب و التنظيمات والأحزاب السياسية ان تكشر عن انيابها لمواجهة هدا الاستهتار المخزني بأرواح المغاربة قبل فوات الأوان...
اللهم احفظنا من الأمراض ومن الأوبئة ومن كل سوء كما حفظت ذكرك الحكيم.
اللهم ارحم جهلنا وضعفنا وقلة حليتنا.
نرجو من الله العفو والعافية للجميع
Presque 6000 cas
La solution elle est connue avant que ça soit trop tard
On a pas de médecins
Pas d’hôpitaux
Personnel épuisé et je voit dans la rue des gens sans masque ou alors sous le menton
Merci hespress
ليس تشفيا
قبل منتصف الشهر سترون الأرقام تصل إلى 10000
إصابة و 100 وفاة وهذ كله من أوامر الصحة العالمية
ولا حول ولا قوة إلا بالله
وحسبنا اللّٰه ونعم الوكيل
والسلام على من إتبع الهدى
الله يلطف بينا
غير الكذوب
التباعد الاجتماعي و المعقمات و الصابون و غسل الفم بمعجون الاسنان جيدا لتعقيم الفم.
شرب الماء كثيرا و الفواكه المتوفرة على فيتامبن س مثل البرتقال و التفاح و العصير.
الاكل و الرياضة و الراحة لتقوية المناعة.
الباراسيطامول و الاسبرين في بداية الاحساس بأي حرارة جسم غير عادية.
وكلما اهتممت بجسمك كلما دافه عنك
يكون معدي 3 أيام قبل ظهور الأعراض و أسبوع بعد ظهور الأعراض. أي لمدة 10 أيام.
لا اله الا انت وحدك لاشريك لك لك الملك ولم الحمد وانا على كل شئ قدير
يعني من 40 مليون مغربي، هناك 10 مليون مصاب بكورونا .
الإلتزام راه ماخصوش يكون مطلب لكن خاصو يكون فريضة واجبة خاص عليها رقيب . الله فرض على عبادو فرائض و سنن و تكلف برقابة على كل من خل أو إلتزم بها و ترك حرية للناس لي بغا يلتزم يلتزم و لي بغى ما يلتزمش خلاه على راحتو حتال الأخرة و يتحاسب مع كلشي . الدولة وضعت فرائض و واجبات و تركت الناس تختار تلتازم و لا لا . إذن هنا فين كاين خلل مكاينش شي ألية فعالة لمراقبة و العقاب هذ شي لي خلى هذ الأزمة تفرقع و تنفاجر اليوم 5745 و غدا 10.000 و بعدو 100.000 و من بعدو مليون علاش لا . و حتى لي مرض و تشافى راه ما كين حتى شي ضمانة أنه مغاديش يتصاب مرة أخرى حت المناعة عمرها غير تلاث اشهر ة تسالي . تلقيح هو الحل لكن لازم من تشديد الإجراءات باش نوقفو هذ المصيبة الكحلة لي تبلينا بيها و لو بحجر صحي كامل هذشي راه ما بقاش معاه المزاح
واش اعباد الله ناس كيموتو موتة دال سيدي ربي ويجيو يقولو ليك هاك ربعين الف ريال وحنا نتكلفو بدفن المييت على اساس فيه كورونا
العفووووووو
حذار
اللهم إنا نسألك العفو والعافيه في الدنيا والاخره.
هل فعلا هاته الأرقام حقيقية أم هي فقط أرقام من وحي خيال الجهات المسؤولة عن الصحة لكي يبقى الدعم للوزارة و يبقى النهب من هاته الكعكة (الدعم)