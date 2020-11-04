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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 5745 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 5745 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 5745 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:10

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 5745 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 235310 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3174743 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 82 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 3982 حالة.

وتم التأكد من 3977 حالة شفاء إضافية لتبلغ الحصيلة الإجمالية للتعافي 193886.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (116)

1 - أبو بكر الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:17
اللهم اُلطف بنا في حكمك و قضائك.
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19
2 - hassan الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:18
على الحكومة أن تقول الحقيقة للشعب، فالوضعية غير متحكم فيها الآن كما يقال، فقد دخلنا مرحلة أخرى من الجائحة، فالموجة الثانية من كوفيد 19 أكثر وحشية وهائلة وستستمر لفترة أطول من الأولى، إنه الوباء الذي يقتل البشر ويقتل الاقتصاد و الحياة الاجتماعية. فالبلاد قد تدخل في مرحلة حجر صحي شامل بدون شك كإجراء احترازي للوقاية من الانتشار الواسع هذا المتوقع لجائحة كورونا، وذلك على غرار ما فعلته بعض الدول.
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13
3 - jamaleddine الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:18
إعادة الحجر الصحي أصبح ضرورة ملحة على الاقل 3 أسابيع
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20
4 - samir الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:18
سياسة رفع الارقام والتهويل من اجل ايجاد مبرر لفرض الحجر الصحي.
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9
5 - ورباااااااه الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:18
وصلنا لعتبة 6000 مصاب يوميا
القضية حماضت .. ياقومنا استعدوا للحجر الصحي .
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18
6 - حرتاءه الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:18
لا للحجر الصحي هناك قطاعات اقتصادية بدات تنتعش مؤخرا مافعله هو اجبارية الكمامة في كل المواقع والمحلات بدون استثناء وبناء مستشفييات ميدانية قريبة من الاحياء وتوفير الادوية اللازمة فهناك دول قامت بحجر صحي شامل وبعد رفعه انفجر الوباء كتونس والاردن يجب التعايش معه مع الحذر والله هو الشافي هو عارف الاسرار اما اللقاح فلم يعد يذكر .
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-7
7 - الحقبقة الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:19
من درس قليلا من علم الإحصاء وعلم الاحتمال في التعليم الثانوي يدرك أن عددالمصابين أكثر من ذلك بكثير وما يخفي ذلك هو أن هذا الفيروس لايترك أعراضا لدى كثير من الناس وتلك هي المصيبة حيث تنتقل العدوى بين الناس من حيث لا يشعرون
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19
8 - تضحية الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:19
لا سمحو ليا اليوم بزاف
اكبر حصيلة.
دبا اشنو نديرو
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10
9 - انتفاخ في الأرقام الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:19
ههههه غير جونا نيشان وقولو بغيتو تطبقو الحجر صحي لقوالب ديال والو
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-11
10 - Radi الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:20
يجب اغلاق الجامعات حالا الخسائر فادحة
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17
11 - tadlawi الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:20
المغرب فاش تايبغي إيدير شي بلان راه تايوجد ليه.الله إرحمنا
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0
12 - مروان الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:20
يجب تطبيق الحجر الصحي عاجلا وليس أجلا
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10
13 - amin الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:20
هذه الا قام غير صحيحة،الحقيقة صادمة
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7
14 - سكفاندري الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:20
الوضع تحت السيطرة ههه العثماني يعلمكم.
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6
15 - معلق الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:20
بديت كانشم ريحة الحجر الصحي، الله يحفظنا جميعا
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10
16 - مواطنة تحب بلدها الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:20
الوضع أصبح خطير الآن والحكومة تقول أن الوضع تحت السيطرة لطفك يا ربي
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5
17 - othmane الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:20
العثمانية البارح قال يمكن نرجعو لحجر الصحي دبا غادي إبدا إطلع فحالات باش إرجع الحجر حنى معدناش غادي إكمل علينا
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0
18 - Abdou RABAT far الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:20
الرجافالله و صافي اما الحكومة باعت للناس الوهم بالقرارات الارتجالية ديالها في تسيير جائحة كورونا وافكها دابا باكم وحلتيها....قاليك الوضع تحت السيطرة
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3
19 - salama الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:21
هاذ الشي خطير . الحجر الصحي شر لابد منه.ياربي تلطف بينا.
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8
20 - يوسف الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:21
سلم يا رب سلم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أرى حجراً صحياً في الأفق، اللهم ألطف بعبادك
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8
21 - عصام الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:21
المرجو من الجهات المختصة التدخل وفي أقرب الآجال.الوضع مخيف ومرعب.
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7
22 - غاضب من الوضعية الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:21
الحل هو الحجر الصحي و مرحبا بالديسلايكات . لا تباعد لا كمامة لان المغاربة كامونيين
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13
23 - adamafi الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:21
الحجر الصحي أصبح لازم و واضح وضوح الشمس لذلك كل من رأى هاد التعليق لا تفعل
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3
24 - بوحى صباح الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:21
زعمة واخة كيوصيونا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.قالها دكتور الفايد من أول ضهور ل100حالة غادي نوصلو ل5000حالة وبقاو كيتنمرو عليه الإغلاق ينادي من جديد الخوت.
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1
25 - خالد الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:21
اللهم ارفع عنا هدا الوباء يارب العالمين انت القادر على كل شيء نحن عبادك الضعفاء
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7
26 - مواطن من المغرب الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:21
اليوم أرقام قياسية في الاصابات والموتى والحالات الحرجة وبلا شك هذا تمهيد لأمر ما من طرف الدولة العميقة ينتظر الشعب وخصوصا ولاية الدارالبيضاء
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2
27 - الهواري الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:21
ما يؤلم النفس ان الحكومة و المسؤولين و الخبراء يعرفون تمام المعرفة الوضع الكارثي الذي سيؤول اليه الوضع الوبائي في المغرب ...و يلحون على التعايش مع الموت و المرض دون بدل مجهودات عميقة و تدخلات صارمة للحد من انتشار الوباء .....
الحكومة اصبحت الآن فقط عدادا الكترونيا يحصي الضحايا ...
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3
28 - أمر عادي الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:22
اغلب المغاربة بل و سكان العالم سيصابون بكورونا ( كما هو الحال بالنسبة للانفلونزا)...منهم من لن تظهر عليه أعراض و منهم من ستصيبه أعراض خفيفة و اخرون أعراض قوية.....هذا هو الواقع الذي لا مفر منه.
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0
29 - فاسي مغترب الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:22
نسبة الفقر والأمية والبطالة الطلاق و الإجرام ...، إذن عادي تطلع حتى نسبة المرضى لأننا شعب بلا ضمير "لا أعمم" ، بقاو فيا غير لي ماتو، الله يرحمهم
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30 - Mohamed الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:22
نسأل الله السلامة لست أفهم لماذا يرتفع عدد المتعافون كلما ارتفع عدد المصابون؟
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3
31 - سامي الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:22
هذه ليست موجة بل تسونامي أخشى أن ياتي يوما تذكر فيه الحالات الغير المصابة في 24ساعة
اللهم الطف بنا
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32 - تمهيدا لغلق جديد الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:22
زيادة الاعداد تمهيدا لغلق جديد
وبالتالي الدرويش كحالت عليه
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0
33 - كمال المنصوري الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:22
لعل تضخيم الأرقام الهدف منه إيجاد السبب للإغلاق الشامل.
للأسف نحن مستعمرة فرنسية و لا نملك قراراتنا الإستراتيجية و لابد أن نغلق كل شيئ مثلما فعلت فرنسا، فقط السلطة العليا في البلاد تنتظر بعض الوقت كي لا تكون المسرحية مفضوحة.
إستعدوا أيها المغاربة للحجر الصحي الكامل و أتمنى أنْ يكون توقعي خاطئا لأننا تعبنا من الإجراءات الصارمة التي تنهجها الدولة
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34 - محمدين الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:23
الوضع أصبح لا يبشر بأي خير.. لطفك يا رب
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4
35 - الحقيقة المكوسة الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:23
بصفة كمواطن مغربي اطلب فتح تحقيق في عدد الوفايات المرتفع نحن نسمع انا الناس تعيش إلاهمال وسط المشتشفي في غياب الاطباء هناك بعض الممرضين فقط . ويشتكون من كثرت الجوع والغريب انا الأطباء يشتكون من التعب فمن نصدق
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1
36 - Habib الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:23
لأول مرة المغرب يتجاوز عتبة 5000 حالة!! ، هذا ان دل على شيء فإنما يدل على أن المغرب في طريقه لتتبع طريق ماما فرنسا ، بدون شك الأوضاع سوف تكون سيئة لأن ظروف العيش في فرنسا ليست هي المغرب ، ماذا عسانا نفعل سوى أن ندعو الله أو نحقن بحقنات لا نعرف أضراراها على الصحة ، أو أثارها الجانبية المهم الله يحفظ
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2
37 - جميل الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:23
عدم التزام الحكومة بأوامر رسول الله هو السبب.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه).

حجر شامل للمدن الموبؤة هو الحل.
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3
38 - بيضاوي الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:23
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب العرش العظيم.
ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا فيه.
اللهم اسقي عبادك و بهيمتك وأنشر رحمتك واحيي بلدك الميت.
ستفرج بإذن الله و سنخرج منها سالمين بإذن الله وستعود الأمور إلى ما هو أحسن و أفضل.
لا تخيفكم الأرقام المسجلة لكن لابد من الوقاية والنظافة والتعقيم والتباعد.
كلنا مغاربة تحت شعارنا الخالد الله الوطن الملك.
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3
39 - طبيب الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:24
26,7% من التحاليل اليوم ايجابية، وهذا رقم مرتفع للغاية. لا احترام للتباعد ، النتيجة عشرات الآلاف من الحالات الإيجابية يوميا أغلبها ليس معلوما
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40 - بودواهي الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:24
الوضعية الوباءية في البلد أصبحت تكتسي و تعرف منحى خطيرا و خطير جدا و الكدومة الظلامية الرجعية و كانها ليست هنا اطلاقا...
يجب على كل الشعب و التنظيمات والأحزاب السياسية ان تكشر عن انيابها لمواجهة هدا الاستهتار المخزني بأرواح المغاربة قبل فوات الأوان...
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41 - التازي الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:24
حصيلة ثقيلة على القلب أسأل الله العظيم المعفاة لي و للشعب
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3
42 - جواد بلا فارس الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:24
اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وأنزل علينا السكينة والشفاء.
اللهم احفظنا من الأمراض ومن الأوبئة ومن كل سوء كما حفظت ذكرك الحكيم.
اللهم ارحم جهلنا وضعفنا وقلة حليتنا.
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43 - رشيد الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:24
من 15 الف تحليلة سلبية توجد اكثر من 5 الف ايجابية بدون تعليق .........
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44 - Rhali الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:25
لا حول ولا قوة الا بالله لطفك يا رب
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45 - benabad الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:25
لطفك ياربي .رجاء الالتزام اكثر بالوساءل الإحترازية والتعايش مع الوباء بانتظار الفرج.
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46 - مراد الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:25
ما لحظته هو عند ارتفاع حالات شفاء = ارتفاع حالات بوزيتيف
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47 - Abdo Ma الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:25
مرحلة صعبة يجب اتحاد قرارات حازمة للحد من العواقب الوخيمة لاقدر الله.
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48 - salahimane الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:26
ههه....قالها عمي العثماني...( اذا خرجت الامور عن السيطرة سنضطر للعودة للحجر) بعد ان تم تكذيب ما تم تداوله مؤخرا...اذن اعطونا ما سنأكل اثناء الحجر و طبقوه الى متى اردتم....
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49 - j.ahmed الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:26
اللهم ارفع عنا البلاء و اشفي جميع مرضى المسلمين
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50 - عادل الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:26
فشل الدولة في احتواء انتشار الفيروس سيرو شوفو مرجان زحام لي فيه يوميا الفاهم افهم
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51 - الضحك على الذقون الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:27
و رئيس الحكومة يقول الوضعية الوبائية تحت السيطرة...الضحك على الذقون
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52 - Lahrizia الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:27
يا ربي السلامة هادشي مبغاش ينقص
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53 - محمد مداني الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:27
أين هم أصحاب القرار من وزراء وأحزاب والمتبجحين أمام الكاميرات ،أين المفر المستشفيات مكتظة بالمرضى والمختبرات مزدحمة والتحاليل باهضة الثمن، والضعيف بدأ ينظر الى المقبرة عاجلا غير آجل.
نرجو من الله العفو والعافية للجميع
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54 - Docteur الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:28
82 morts
Presque 6000 cas
La solution elle est connue avant que ça soit trop tard
On a pas de médecins
Pas d’hôpitaux
Personnel épuisé et je voit dans la rue des gens sans masque ou alors sous le menton
Merci hespress
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55 - فارس بلا جواد الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:28
ياربي السلامة الحكومة غادي تداخلنا على حجر صحي بزز وصافي
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56 - معاتب الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:28
السلام على من إتبع الهدى
ليس تشفيا
قبل منتصف الشهر سترون الأرقام تصل إلى 10000
إصابة و 100 وفاة وهذ كله من أوامر الصحة العالمية
ولا حول ولا قوة إلا بالله
وحسبنا اللّٰه ونعم الوكيل
والسلام على من إتبع الهدى
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57 - بوعو الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:29
رحم الله من مات و يجعل البركة في الباقي.
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58 - مجرد رأي الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:29
إن العدد أكثر من دالك لان هناك فئة من المواطنين لا تظهر عليها أعراض وهناك فئة لم تعمل التحليل وتأخذ الأدوية من الصيدليات.والاكيد إن الحالات سترتفع وتتضاعف طيلة شهر نونبر ودجنبر تزامنا مع البرد والزكام الموسمي ومن المستحيل السيطرة والحد من إنتشار الفيروس وسيصل إلي اغلبية البيوت ولن ينفع معها لا الحجر الصحي ولا حالة الطوارئ. نسال الله ان يرفع الوباء ويقنا شر الداء.
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59 - kamal الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:29
المدارس أقولها و أعيدها، عدة ساعات في قاعة درس واحدة، لا مفر من زيادة الحالات
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60 - BRAVEHEART الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:29
سبعون سنة مرت على الإستقلال...و مازال المغرب بدون مستشفيات يوجد فقط مراحيض مخلفات الإستعمار الفرنسي ..70 سنة مرت على الإستقلال و مازال الشعب المغربي يعيش على الخبز و الشاي و السكر...ضاع العمر ياولدي ..وضاعت الأجيال القادمة .....شكرا هسبريس قلم الشعب
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61 - mostafarajraj الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:30
ماذا تنتظرون ياحكومة بليكي ألم يحن الوقت بعد
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62 - متعجب الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:30
شكون راه مصدق هاد الأرقام (على ما يبدو الحجر الشامل في الواجهة)
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63 - عبد الله الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:30
زيادة نسبة الوفيات بسبب الإهمال في المستشفيات..لا أكل صحي ولا أوكسجين ولا نظافة ولا..ولا..ولا...لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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64 - الطنز البنفسجي الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:30
متوقع.. ومتوقع ترتفع الحصيلة اليوميةأكثر بعد اسابيع.
الله يلطف بينا
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65 - نادر التعليق الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:31
الحجر الصحي ينادي ... الشعب فيق راها الازمة هدي...
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66 - hichamovitch الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:31
حجر صحي في الطريق..... هاد شي غادي وتيزيد.... الله يحد الباس
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67 - nouro الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:31
لا أحد يكترث لهذه الارقام الغريبة التي اخرجت من 15 الف تحليلة فقط.....!!!!!!
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68 - سعيد الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:31
المنحى التصاعدي جدا لعدد الإصابات يؤكد على أن الحجر الصحي أصبح قريبا، نتمنى من الله العلي القدير أن يرفع عنا هذا الوباء قريبا.
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69 - meknassiya الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:31
يا رب نسلك اللطف و العافية...نحن عبادك الضعفاء نقف ببابك فلا تردنا خاءبين يارب يا الهي و اله كل شيء..ارحم ضعقنا..انزل علينا الدواء وارحم موتانا اجمعين...الهنا و سيدنا نتضرع اليك اجب دعوتنا برحمتك يا ارحم الراحمين...
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70 - انا حاصل الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:31
والله ماكانحشموا. الحل مجاني ويتجلى في متر واحد وكمامة موضوعة بطريقة سليمة وجغمة ديال الماء والصابون. أعباد الاه راه الحل فاااااابور فين الراس اللي يفهم. لاحول زلا قوة الا بالله العلي العظيم. حصلت معاكم.
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71 - بااااز الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:32
كيفاش عرفتو الشفاء التام و ديال هاد العدد!!! و هوما اصلا في ديورهم و حتى حد مكيسول فيهم
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72 - استفهام الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:32
اللهم الطف بعبادك على ما يبدو شهر الأرقام القياسية فلتتحمل الحكومة مسؤوليتها التاريخية
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73 - احمد الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:32
هدشي كيزيد يعني مكين لا مراقبة لا والو
غير الكذوب
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74 - Adil الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:32
الكمامة للفم و الانف لانه مع الرياح يمكن تنقل الفيروس في الجو.
التباعد الاجتماعي و المعقمات و الصابون و غسل الفم بمعجون الاسنان جيدا لتعقيم الفم.
شرب الماء كثيرا و الفواكه المتوفرة على فيتامبن س مثل البرتقال و التفاح و العصير.
الاكل و الرياضة و الراحة لتقوية المناعة.
الباراسيطامول و الاسبرين في بداية الاحساس بأي حرارة جسم غير عادية.
وكلما اهتممت بجسمك كلما دافه عنك
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75 - أبو سعد الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:32
رقمان قياسيان جديدان من حيث عدد المصابين ومن حيث الوفيات. اللهم الطف بنا. كثيرون هم الناس المتهورون الذين لا يريدون ارتداء الكمامات ولا يحترمون قواعد التباعد و لا يهتمون باتخاذ الإجراءات الاحترازية و يتزاحمون في الأسواق و المحلات و وسائل النقل . شعب متخلف يعمل دون دراية على انتشار الوباء و الهلاك لأنه يستهتر بكل الإرشادات والنصائح الطبية.
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76 - متتبع الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:33
ارقام مفزعة يبدو اننا دخلنا الموجة الثانية بامتياز
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77 - كلمة حق الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:33
Enfin nous avons battu le record
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78 - O.m. الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:34
هدا الفيروس عنده 7 نوعيات الإصابة تختلف من شخص لآخر. هناك من يفقد الدوق و الشم و هناك من يأتيه تعب شديد و هناك من تأتيه حمى و ألم رأس و هناك من يجف حلقه مع الكحبة و هناك من تأتيه صرايصرة و هناك من تأتيه أعراض الزكام و هناك من يأتيه ضيق التنفس.
يكون معدي 3 أيام قبل ظهور الأعراض و أسبوع بعد ظهور الأعراض. أي لمدة 10 أيام.
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79 - أكدالي الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:34
نسير بثبات إلى الحجر الصحي...في الرباط مثلا الترامواي مكتظ بأكثر من 75 بالمائة من السعة اللازمة كما تقول السيدة في المحطات و كمامات الركاب تحت الأنف أو الفم و الكلام كثير عبر المحمول و التباعد غير وارد و المراقبون غير مكترثين فكيف نمنع انتشار الفيروس؟
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80 - بزيز الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:34
واعباد الله الحل هو الحجر الصحي الشامل واحد الشهر على الأقل. حيت بنادم مابغاش يحشم.
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81 - إغموووووور الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:35
يااااااارب سلم نسأل الله السلامة يارب لا حول لنا ولاقوة ارفع عنا هاد الوباء
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82 - سناء الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:35
يارب رحمنا برحمتك وزيح هاد الوباء علينا
لا اله الا انت وحدك لاشريك لك لك الملك ولم الحمد وانا على كل شئ قدير
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83 - ayoubchihab الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:36
الحجر الصحي ينادي الله ارفع عنا هادا الوباء
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84 - نيشان الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:36
25% من التحاليل نتيجتها إيجابية.. رقم مهول !!
يعني من 40 مليون مغربي، هناك 10 مليون مصاب بكورونا .
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85 - naruto kun الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:37
مكاين باس بحال 5745 بحال 57 الله يرزق غير الصحة و السلامة . غير المرض يفوتني و يفوت أسرتي و فين ما بغا يجي يجي . ماشي أنا لي فرضت هذ شي لكن ناس لي بغات هذ الشي . يا نلتازمو كاملين ولا تخرب على كولشي
الإلتزام راه ماخصوش يكون مطلب لكن خاصو يكون فريضة واجبة خاص عليها رقيب . الله فرض على عبادو فرائض و سنن و تكلف برقابة على كل من خل أو إلتزم بها و ترك حرية للناس لي بغا يلتزم يلتزم و لي بغى ما يلتزمش خلاه على راحتو حتال الأخرة و يتحاسب مع كلشي . الدولة وضعت فرائض و واجبات و تركت الناس تختار تلتازم و لا لا . إذن هنا فين كاين خلل مكاينش شي ألية فعالة لمراقبة و العقاب هذ شي لي خلى هذ الأزمة تفرقع و تنفاجر اليوم 5745 و غدا 10.000 و بعدو 100.000 و من بعدو مليون علاش لا . و حتى لي مرض و تشافى راه ما كين حتى شي ضمانة أنه مغاديش يتصاب مرة أخرى حت المناعة عمرها غير تلاث اشهر ة تسالي . تلقيح هو الحل لكن لازم من تشديد الإجراءات باش نوقفو هذ المصيبة الكحلة لي تبلينا بيها و لو بحجر صحي كامل هذشي راه ما بقاش معاه المزاح
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86 - التاغي الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:37
قبل التفكير في حجر صحي شامل سيكبد البلاد و العباد خسائر فادحة،، يجب تشديييييد المراقبة، خاصة في الأسواق
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87 - يوسف الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:37
لا اله الا انت سيجانك انا كنا من الظالمين
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88 - توضيح الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:38
إذن دولتنا تبحث عن الأرقام الخيالية بعزيمة قوية جدا فل نطبق الإغلاق الكامل و بدون مبررات إحصائية من فضلكم. فقط إعلموا أن المجتمع يحتضر وأن الناس طردت من وظيفتها من أبسط موظف إلى الطيار. إذن ابحثوا عن حلول عميقة و منطقية عوض الإغلاق الكلي.
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89 - ممتبعة الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:38
اللهم ارفع عنا هذا الوباء و أنزل علينا الدواء فإنه لا حول و لا قوة لنا إلا بالله .عجز الطبيب و قلت حيلة الحبيب(الآباء _الأبناء).لطفك يا الله .
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90 - Yassin XD الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:41
نطالب بعودة الحجر الصحي فورا الوضع اصبح كارتي البلاد تتجه للمجهول
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91 - معلق الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:42
الله اكبر اش هاد الارقام لغدا اوتتزاد أعياد الله سدو المدن الموبوؤة
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92 - انور الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:42
استعدوا لنزلة كورونا ببراسيطامول، و عصير الليمون، و زيت الزيتون، و الثوم، ولا تتسرعوا في الذهاب إلى المستشفى إلا عند الضرورة القصوى، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، واحفظنا وأهلنا واحبابنا واخواننا
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93 - انوار الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:42
نحلف بربي لخلقني هاد لأرقام فيها تلاعب....
واش اعباد الله ناس كيموتو موتة دال سيدي ربي ويجيو يقولو ليك هاك ربعين الف ريال وحنا نتكلفو بدفن المييت على اساس فيه كورونا
العفووووووو
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94 - Amine fes الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:43
نجحنا بشهادة العالم نجحنا بشهادة التاريخ ههههههه تصريح سنة 2020 بامتياز
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95 - وجدي الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:44
سيعود الحجر حتما ............
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96 - visiteur الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:44
والله مافهمت شي حاجه والعتماني واش الوضع تحت السيطرة ولا فوقها
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97 - الدكالي الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:44
لو قارنا مع دول من حجم المغرب عدد السكان و الإقتصاد وووو نجد أن الوباء ينشر عندنا أكثر منهم لماذا ؟؟؟ الوعي شعب 70% من الأميين و 80% يجهلون ثقافة هويتهم و 90% عاجزين فهم نظام توقيت الصيفي و توقيت الشتوي و 100% يتكلمون يوميا عن السحر و أغلبيتهم يظنون أن الجن يسكن الإنس " الإنس أصبح شقة مفروشة " نحن شعب متخلف نكره مجانيا نعنف البشر و الحيوانات و النبات حتى إقفال النوافذ نستعمل العنف و القوة نحن شعب متخلف نرمي فشلنا على الآخر في السياقة و الشغل والبيت وحتى السحر والجن لم ينجون من تخلفنا نحن شعب متخلف أنا متخلف
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98 - نصيحه الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:44
المرجو أن يتخذ كل منا إلا حتياطات اللازمة لأن منظومتنا الصحيه لن تستحمل طويلا ف معالجة المرضى مكلفة جدا والوباء فتاك والخطاب الرسمي ليس للاستهلاك فعندما يكون أحد اقاربنا مريض بكوفيد وتصبح حالته الصحية حرجه فيصعب أن تجد له مكانا للعلاج . نسأل الله العافية وتغمد الله الموتى بواسع رحمته
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99 - some one الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:44
تبارك الله على الدولة و الاجراءات دياولها لي كان عندها الفضل باش حاصرنا الوباء لي كان كنسجلو 1000 اصابة ولينا دابا 5700 ف النهار، الحكومة كاتفلا على الشعب ب هذك لغة الخشب ديال والو، تتبع المخالطين و كثرة الهضرة لي ماكيطبقو منها والو، انا دابا كنعرف شي 5 عائلات كانو فيهم شي وحدين مرضوا ب كورونا واخا هاكاك ما داروش تحاليل للافراد الاخرين واخا كانو مخالطين و ساكنين ف دار وحدة، و كايقولو باغين احاصروا الوباء،الكدوب ديال والو، باغين احاصروا الشعب و يتفلاو عليه و اشفروه فرزقو و حقو الله ياخذ فيهم الحق، و لكن الخطأ من حتا حنا لي جالسين كنتفرجو فيهم كيديو لينا ف حقنا و ما كانقولو والو. لا حول و لا قوة الا بالله
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100 - ملاحظ الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:45
ترقبو ال 6000 و 7000 في اليوم في هذا الشهر، و استعدوا لفراق أحبابكم.
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101 - مراقب الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:47
كلشي بالمقلوب فهاد لبلاد حتى نتاشر الوباء عاد نقصنا من عدد التحاليل لي فالمجموع 21الف وخرج منها تقريبا 6 الاف حالة راه خاص تزيدو عدد التحاليل وتفتحوها في وجه العموم باش نوقفو النزيف ماشي نقصو التحاليل
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102 - مواطن الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:47
انا شد التصريح بعدد المتعافين، هدا ما يجعل المواطن لم تهمه التعليمات الصحية ما دام يقول في باله أن المصابين يتعافوا من هدا المرض. على الدولة أن تصرح بعدد المصابين والمتوفين فقط والا فالمستقبل سيكون أخطر الله يحفض
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103 - طارق الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:47
باينة هذا هو هدفهم من الوصول إلى الرقم 5000 ؛الثورة على الأبواب
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104 - doc الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:48
من المرتقب ان تنزل الارقام في الأيام القادمة بسبب الإضراب في المختبرات العمومية، لكن ماهو اتي سيكون جد عسير ...
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105 - محسن الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:50
الحجر الصحي نهار 10 في الشهر، استعدو
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106 - فاتح الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:50
الموجة الثانية ضربة كل العالم وستكون اقوى من الاولى يجب حجر صحي مدة ثلاثة اشهر واغلاق كل المحلات وتباعد وغسل الايدي والارجل وتعقيم كل الماطرات والموانئ
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107 - لعروبي الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:51
اعلنوا ما شئتم من الارقام و لا تفكروا في الحجر الصحي لان الاخير سيكون بمثابة النقطة التي تفيض الكأس
حذار
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108 - متفائل الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:52
رقم مقلق جدا خصوصا معدل الوفيات لايجب أن نمر عليه مرور الكرام.
اللهم إنا نسألك العفو والعافيه في الدنيا والاخره.
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109 - مواطنة الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:52
يا لطيف الطف يا لطيف الطف يا لطيف الطف بينا وارحمنا
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110 - ازم عبد الهادي الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:52
لم تعد كورونا تخيف المغاربة.ما يخيفونا هو الجوع و الفقر و البطالة
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111 - هgana الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:53
الحصيلة مرتفعة جدا الوباء في انتشار نسأل الله أن يرفع عنا هذا الوباء التزموا بالحيطة والحذر والالتزام بقواعد النظافة اللهم ارحم الموتى واجعلهم من الشهداء
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112 - rida الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:53
افينكم اصحاب مباغينش الحجر الصحي. المغرب ينتظره أيام سوداء
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113 - كوروناااا الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:53
السؤال الآن ..
هل فعلا هاته الأرقام حقيقية أم هي فقط أرقام من وحي خيال الجهات المسؤولة عن الصحة لكي يبقى الدعم للوزارة و يبقى النهب من هاته الكعكة (الدعم)
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114 - محمد الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:54
رقم قياسي جديد من حيت الاصابات والوفيات الله يستر ويحد الباس
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115 - الحجر الصحي قادم الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:54
حصيلة كارثية بمعنى الكلمة، اللهم ارفع عنا هذا الوباء
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116 - Marocaine الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:55
بهذه الأرقام التي تجاوزت الأرقام العالمية.ماذا ننتظر على اتخاذ قرار الحجر الصحي الشامل وخاصة بالنسبة للمدارس.
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