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كُتّاب وآراء
وزارة الصحة تعتمد التعويض عن "لقاح الأنفلونزا"
قالت وزارة الصحة إنها قرّرت، في إطار الإستراتيجية الخاصة بالتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية 2020-2021، اعتماد لقاح ضد الأنفلونزا الموسمية يحمي من 4 سلالات من الأنفلونزا، وذلك من أجل ضمان حماية أوسع من هذا الفيروس.
وأشارت الوزارة، في بلاغ لها، إلى أن الإجراء يأتي "في إطار التدابير الاستعجالية المتخذة لمواجهة الوضعية الصحية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا منذ شهر مارس الماضي، جراء انتشار وباء كوفيد 19، وتزامنا مع موسم البرد وانتشار فيروس الأنفلونزا الموسمي".
وأضاف المصدر ذاته أنه "بالنظر إلى المهام المنوطة بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي، ولاسيما تلك المرتبطة بالتأطير التقني لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تم إدراج اللقاح رباعي الأمصال ضد الأنفلونزا الموسمية ضمن دليل الأدوية المعوض عنها، وذلك بعد عرضه على اللجان المختصة في هذا الشأن".
وأوضحت وزارة الصحة أن هذا الإجراء سيمكن من تيسير ولوج مؤمني ومستفيدي نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إلى هذا اللقاح، والمساهمة في الحد من انتشار الأنفلونزا الموسمية.