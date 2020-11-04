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الرئيسية | مجتمع | أطباء القطاع العام يختارون "الحِداد" بسبب سوء أوضاع المستشفيات

أطباء القطاع العام يختارون "الحِداد" بسبب سوء أوضاع المستشفيات

أطباء القطاع العام يختارون "الحِداد" بسبب سوء أوضاع المستشفيات
هسبريس - أمال كنين
الأربعاء 04 نونبر 2020 - 19:30

خاض أطباء القطاع العام اليوم الأربعاء إضرابا وطنيا سيستمر حتى يوم غد الخميس في جميع مستشفيات المملكة، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات.

وبالتزامن مع الإضراب نظم الأطباء وقفات احتجاجية متفرقة أمام المديريات الجهوية للصحة، بالبذلة السوداء مع حمل الشارة 509complet، "احتجاجاً على ما آلت إليه أوضاع المنظومة الصحية بصفة عامة ووضعية الطبيب بصفة خاصة، مع مراعاة كل تدابير التباعد الاجتماعي"، على حد قولهم.

وقالت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إن الاحتجاجات تأتي "في ظل التجاهل الحكومي للمطالب العادلة والمشروعة للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان في القطاع العام".

وفي هذا الإطار قال أسامة لوكيلي، الكاتب الإقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالدار البيضاء، إن الوقفة تأتي "في ظل تلكؤ الحكومة التي تنكرت للتضحيات وللملف العادل للطبيب المغربي الذي طال لسنوات طوال".

وأوضح لوكيلي، في تصريح لهسبريس، أن الطبيب المغربي يدعو من خلال الاحتجاج إلى تجويد الخدمات وحماية المستشفى العمومي وتوفير وسائل الاستقبال وصيانة كرامة المريض، مردفا: "للأسف لأكثر من عشر سنوات مازالت دار لقمان على حالها.. نتساءل: إلى متى؟".

وذكر لوكيلي بالظروف التي يعيشها الطبيب المغربي في ظل انتشار كوفيد 19، مفيدا بأن الإصابات وصلت إلى 1600، كما توفي حوالي ثلاثون طبيبا، والحصيلة مرشحة للارتفاع، قائلا: "نعلم أن هناك خطر الإصابة، ونتساءل اليوم متى سيحين دورنا لأن الإصابة باتت حتمية؟".

من جانبه قال محمد لحلو، الطبيب بالقطاع العام: "تم توقيف النضال منذ مارس الماضي على أساس أن نخوض حربا ضد الوباء، ونحن نعمل بشكل مستمر لمحاربته".

وأضاف الطبيب ذاته في حديث مع هسبريس: "المنظومة الصحية لا بد لها من إصلاح مستعجل وأن ترصد لها ميزانية معقولة للنهوض بمستشفياتنا"، متابعا: "المواطن المغربي اليوم يعتقد أن الطبيب هو المسؤول عن هذا الوضع، إلا أنه مجرد وسيلة ولا دور له في هذا الوضع، الذي يسأل عنه المسؤول الحكومي".

وشدد الأطباء أنفسهم على أنهم سيعملون على استئناف كل الأشكال الاحتجاجية التي تم تعليقها سابقا، مع الاستعداد لخوض كل الإضرابات، وتصعيد الخطوات التي يدعو إليها المكتب الوطني، من وقفات ومسيرة احتجاجية وطنية بالرباط.

كما سيستأنف المعنيون "تقديم الاستقالات الجماعية والفردية، وجميع الأشكال النضالية النوعية طيلة الأشهر المقبلة، والمتمثلة في مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى من المعايير الطبية والإدارية"، مع "الاستمرار في إضراب الأختام الطبية، ومقاطعة التشريح الطبي، واستمرار مقاطعة القوافل الطبية، وجميع الأعمال الإدارية غير الطبية، والتقارير الدورية، وكذا سجلات المرتفقين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - لو كانت موازين الأربعاء 04 نونبر 2020 - 19:51
او ميزانية الوزراء والبرلمانيين او مساعدات الدول الافريقية لوجدوا لها الف حل ومنين تكون لمصلحة الشعب يقولوا ليك كاينا الازمة
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10
2 - amin الأربعاء 04 نونبر 2020 - 19:55
il est temps de faire appel à des chinois ou des africains pour nous soigner ces individus sont devenus très dangereux
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-15
3 - Yoyo الأربعاء 04 نونبر 2020 - 19:57
يجب اصلاح قطاع الصحة بأكمله،من توفير معدات ومراجعة القانون الاساسي للعاملين بالقطاع،كل ما كانت تتباهى به وزارة الصحة بداية الوباء اندتر،على الوزارة إعطاء توضيحات حول ما يروج من عدم توفير الادوية بوحدة،بني ملال،ومدن اخرى،وعدم توفر بعض الادوية والصيدليات والتي كان يشتريها من هو بحاجة إليها قبل ظهور ومفيد مثل فيتامين س مثلا
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11
4 - سعيد الأربعاء 04 نونبر 2020 - 19:58
انتم سبب معانات المواطنين معشر المرتشيين وسماسرة المصحات الخاصة جعلتم من المستشفيات العمومية إقطاعيات ترتعون فيها
لا سمحكم الله
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1
5 - مواطن الأربعاء 04 نونبر 2020 - 20:02
يستحقون تسوية ملفهم العالق و زيادة...
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3
6 - لطيفة الأربعاء 04 نونبر 2020 - 20:05
يجب اغلاق الجامعات حالا الخسائر فادحة
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-8
7 - المنير الأربعاء 04 نونبر 2020 - 20:07
ه‍اد البلاد السعيدة إلا مكادتش قطاع الصحة دياله‍ا فى ه‍اد الجائحة عمره‍ا ما غادي تكاد، فرعونا راسنا المغرب زين المغرب جنة وين راه ه‍اد الزين شي يموت فى البحر شي يموت بكورونا شي ناس فى الصحراء ديرين ما بغوا حسبوه‍ا زريبة كفاك سباتآ وإنه‍ض يا مغرب
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8
8 - lahbil الأربعاء 04 نونبر 2020 - 20:07
لدي شهادة طبية لطبيبة في العمومي وتعمل بمصحة خاصة سلمت الشهادة تصرح فيها بأن المريض لايشكو من أي مرض وهو في صحة جيدة في الوقت للمريض مصاب بشلل نصفي لأنهم رفظوا الإستشفاء بالمصحة التي تقظي بها بعظ الاوقات والشهادة موجودة فما العمل وشكرا
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-2
9 - ميلاد الأربعاء 04 نونبر 2020 - 20:10
إلى متى تبقى صحة المواطن والطبيب في ظل الجائحة في خطر من يتحمل المسؤولية غير الوزارة المعنية فالدولة التي لا تعنى بصحة المواطن وسلامته لا تسمى دولة فهي فوضى..
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1
10 - HASSAN الأربعاء 04 نونبر 2020 - 20:15
منذ القدم ولحد اليوم تعنت الوزارة الوصية هو ما يدفع الكفاءات والادمغة المغربية للهجرة الى الخارج
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4
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