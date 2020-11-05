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الرئيسية | مجتمع | "الأساتذة المتعاقدون" يواصلون "أسبوع الاحتجاج" ويتمسكون بالإدماج

"الأساتذة المتعاقدون" يواصلون "أسبوع الاحتجاج" ويتمسكون بالإدماج

"الأساتذة المتعاقدون" يواصلون "أسبوع الاحتجاج" ويتمسكون بالإدماج
هسبريس - محمد الراجي
الخميس 05 نونبر 2020 - 23:00

يواصل الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خوض الأشكال الاحتجاجية التي سطّرتها تنسيقيتهم، والتي انطلقت يوم 3 نونبر الجاري وتستمر إلى غاية السابع منه، مع خوض إضراب وطني عن العمل طيلة الفترة المذكورة.

الأساتذة المنتمون إلى التنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بجهة الرباط-سلا-القنيطرة حجوا إلى أمام مقر المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بسلا، حيث خاضوا وقفة احتجاجية جددوا فيها تشبثهم بمطلب الإدماج في الوظيفة العمومية.

ورفع الأساتذة المحتجون، تحت مراقبة قوات الأمن، شعارات من قبيل "التعاقد في التعليم جريمة"، و"اشنو رافضين.. التعاقد.. واشنو باغيين .. الإدماج"، مجددين التأكيد على أنهم سيستمرون في خوض أشكالهم الاحتجاجية "وفاء للشهداء حتى إسقاط مخطط التعاقد".

خديجة البحري، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، قالت في تصريح لهسبريس إن احتجاج الأساتذة جاء "لأن الوزارة الوصية انتهجت سياسة الهروب إلى الأمام، من خلال المحاكمات الصورية للأستاذات والأساتذة، والترحيل التعسفي لبعضهم"، مضيفة: "هذا لن يزيدنا إلا صمودا".

واعتبرت المتحدة ذاتها أن مطلب الأساتذة المتعاقدين "مطلب شرعي واجتماعي محض، يقوم على مطالبتنا بتسوية وضعيتنا بإدماجنا في أسلاك الوظيفة العمومية"، وأردفت متسائلة: "كيف يعقل أن وضعيتنا الإدارية مجمّدة منذ خمس سنوات ولا نعرف هل نحن تابعون لوزارة التربية الوطنية أم للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؟".

وأضافت البحري أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لا حق لها في توظيف الأساتذة، معتبرة الأمر "خطيرا"، منددة بما سمّته "الاحتقار الوظيفي الأستاذ الذي يلقّن لأجيال الغد التي ستتحمل المسؤولية المبادئ والأخلاق"، كما نددت بحرمان الأساتذة من الحركة الانتقالية الوطنية.

ويأتي "أسبوع الاحتجاج" الذي يخوضه الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في وقت تتشبث فيه وزارة التربية الوطنية بتوظيف نساء ورجال التعليم عن طريق التعاقد مع الأكاديميات الجهوية.

وكانت الوزارة قد أعلنت، الشهر الماضي، عن فتح باب الترشح لاجتياز مباريات التعليم بالتعاقد، التي ستنظمها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خلال شهر نونبر الجاري.

عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، شدد على أن إدماج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية مطلب لا محيد عنه، "لضمان استقرارهم في العمل ولضمان وحدة الجسم التعليمي"، مضيفا أن هذه الشريحة من الأساتذة محرومة حتى من الحركة الانتقالية الوطنية، وهو ما خلق متابع لمئات الأسر"، على حد تعبيره.

وانتقد الإدريسي وزارة التربية الوطنية لعدم جلوسها إلى طاولة الحوار مع النقابات التعليمية، حيث كان مقررا أن تُجرى جلسة حوار يوم 24 فبراير الماضي، بحضور ممثلين عن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، لكن الوزارة أجّلت الاجتماع في آخر لحظة، وإلى حدود الساعة لم ينعقد بعد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - سفيان الخميس 05 نونبر 2020 - 23:10
لابد من تلبية طلبهم، كيف يعقل أن يشتغل مربي الأجيال بكونطرا وننتظر منه أن يقدم الأفضل .. فاقد الكرامة لايعطي
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2 - طرفاوي الخميس 05 نونبر 2020 - 23:11
اللي كايقول المتعاقدين بحال المرسمين :
جربو يكون عندهم التعويضات و نتا لا - مديرية طرفاية
يدفعو للمباريات و نتا لا
عندهم الترقية و نتا لا
يدفعو للتبريز و التخطيط و التوجيه و التفتيش و نتا لا
و زيد و زيد .......
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3 - rachid الخميس 05 نونبر 2020 - 23:14
يجب الغاء شيء اسمه الوظيفة العمومية .عفا عنها الزمن .وتنتج الفشل والاتكالية والخمول .الموظفة والموظف المرسم لاينتج شيئا .فقط جل تفكيرهم وكلامهم هو عن الترقيات والسلالم
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4 - Jawad الخميس 05 نونبر 2020 - 23:15
سؤالي للاساتذة اين كانوا في فصل الصيف الراحة و الاستجمام ام ان النضال و التجمهر لا يجوز إلا في اوقات العمل و على حساب التلاميذ المغلوب على امرهم دعيناكم لله خرجتوا على التعليم و على اولادنا
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5 - فيقو الخميس 05 نونبر 2020 - 23:15
الادماج او الاستشهاد

كلام فارغ
يتكلمون كما لو ان تلامذتهم اصبحوا علماء
عندنا محو الامية فحتى الدين وصلوا من المتمدرسين فبمجهوداتهم الخاصة و تضحيات اباءهم في المدارس الخصوصية
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6 - ملاحظ الخميس 05 نونبر 2020 - 23:17
الادماج او الاستشهاد
اش هاذ الشعار والله حتى عار يكون مستواكم الفكري هكذا !
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7 - خبير في الميدان الخميس 05 نونبر 2020 - 23:21
المتعاقدون لا يتوفرون على إجازات تنافسية تؤهلهم لاقتحام سوق الشغل وبعد أن أصبح التعليم مهنة من لا مهنة له و امتص عطالتهم لازالوا يعيشون العطالة الذهنية و الإدمان على التظاهر مما و رثوه في أيام البطالة و الغريب في الأمر أن زمرة منهم من محترفي الحلقيات و التيارات الطلابية من علماء الإنشاء و الكلام و أصحاب الشعب الميتة سريريا يفرضون رأيهم و يسوقون القطيع للقضاء على ما تبقى من جسم التعليم المتهالك
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8 - الحقيقة الخميس 05 نونبر 2020 - 23:21
اتمنا سحب كليمة الاستاد من المتعاقدون فالاستاد يحب مهنته وتلاميده اما هم يحبون المال وتجول في طرق الرباط والله مستواهم ضعيف جيدا
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9 - عبد الله الفاكي الخميس 05 نونبر 2020 - 23:21
انا كأب لطفلين مع حق هؤلاء الاساتذة...
الله يجازيهم بالخير يقدمون مجهودات مشكورين عليها...أبناء أصبحوا من المتفوقين بفضلهم
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10 - استاذ ممارس الخميس 05 نونبر 2020 - 23:23
لقد زرت مرات عديدة الصفحة الرسمية لهؤلاء واقل ما يمكن ان اقول عنهم انهم لا يستحقون حتى منصب استاذ مؤقت ماذا اقول لكم اخطاء لغوية وانتقادات لادغة في حق زملاءهم الذين احترموا بنود العقد تخوينات وتشدقات بالحرية والنصر والعز غريب امرهم حقا يختزلون المروءة والرجولة والاستاذية في خرجات صبيانية في الشراوع تهربا من القسم والمسؤولية ماذا اقول لكم لا شيئ غير والله لصورتوا شي حاجة من الوزارة
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11 - مواطن بروليتاري الخميس 05 نونبر 2020 - 23:24
ستجد من أبناء الشعب من ينتقد هذه الإضرابات التي يقوم بها الاساتذة المتعاقدين بمصطلحات تدل على جهله للقضية او حقدا على رجل التعليم بأنه هو سبب عدم حصوله على وظيفة في حين قظ تجد اخوه او ابن عائلته رجل تعليم ولكنه ضحية اعلام.ان التعاقد لا يخدم ابناء الشعب فلماذا الوظائف التي يشتغلوا فيها ابناء الطبقة البورجوازية لا تخضع للتعاقد.ما معنى هذه المهزلة اتجاه مهنة هي سبب ازدهار الدول
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12 - dankichot الخميس 05 نونبر 2020 - 23:25
يقول المثل المغربي (( غير اعطوني بيضة و لا آنطيح )) هدا هدا هو شعار أشباه المعلمين ، هاؤلاء لا يعرفون المعنى الحقيقي للاستشهاد فما بالك بتعليم الناشئة . لقد سبق لكم ان وقعتم عقدا فاين هي قيم المعلم و مبادئه و اخلاقه ،
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13 - Rachid الخميس 05 نونبر 2020 - 23:26
بصراحة هؤلاء الناقضين للعقد قد بالغوا كثيرا..و أولاد الشعب من يؤدي الثمن..أعتقد أنه قد حان الوقت للتعامل بحزم مع هاته الفئة التي لا تحضى بأي دعم شعبي...أقصد بالحزم الطرد و ليس التعامل الأمني
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14 - لم أعد مهتما الخميس 05 نونبر 2020 - 23:31
تضحكني دائما تلك الجملة « الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد » .
كيف فرض عليك التعاقد و أنتم من بين آلاف اجتازوا المباراة للحصول على وظيفة معلم بالتعاقد. و مباشرة بعد النجاح في اجتياز المباراة و تثبيت أقدامكم في الوظيفة تخرجون إلى الشارع للمطالبة بالترسيم. كان يجب ألا تقبلوا بالوظيفة من الوهلة الأولى.
القاعدة القانونية تقول « العقد شريعة المتعاقدين »
المهم أولاد الشعب هم من يضيعون
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15 - عتيق من صفرو الخميس 05 نونبر 2020 - 23:33
رضوا بالتوظيف بالتعاقد والآن أرادوا تغييره على هواهم بالادماج.
مثل هؤلاء ينبغي تغيير القوانين في مواجهتهم لحماية الملايين من التلاميذ الضائعين. فالصرامة والردع مع كل مضرب الحل الوحيد ضدهم.
فعلى الدولة أن لاتتنازل عن هيبتها
فلا حوار مع المتعاقدين
ولا إدماج
ولا تلبية لأي مطلب لهم
ومن أراد الاستمرار فله ذلك.ومن أراد الاستهتار بمصالح التلاميذ والدولة فالابواب أوسع منه.وهناك الالاف من يريد العمل بالتعاقد و بكل تفان في التعليم.
ينبغي الصرامة والردع وعدم التنازل عن قانون الدولة.
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16 - med nador الخميس 05 نونبر 2020 - 23:39
لي يحيرك فلمغاربة ناس كلات المال العام المواطن عايش مكرفص وساكت لكن نهار يخرج شي حد يغوت على حقو عاد المواطن يبدا ينتاقد لا عجب الله مسلط علينا غير الشفارة حيث نستاهلو
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17 - متتبع الخميس 05 نونبر 2020 - 23:40
لم يفرض عليهم التعاقد كما يدعون.
لم يراعوا المسؤولية التي على عاتقهم والتي تتطلب العمل لصالح تلاميذ أبرياء لا ناقة لهم ولا جمل فيما تدعون انها مشاكلهم.
لم يدفعوا ابدا على الرقي بالمستوى التعليمي لتلامذتهم بل ان هذا آخر ما يفكرون فيه. ما يهمهم هي مطالبه الخبزية.
لا يمكن لأي غيور على مهن التربية والتعليم ان يتفهم موقفهم فبالاحرى ان يساندهم.
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18 - مصطفى الوجدي الخميس 05 نونبر 2020 - 23:43
منذ متى كانت الدول العظمى ترتقي برفع يدها عن منظومة التعليم ؟ لقد جنى حزب العدالة والتنمية الويلات للمغرب ولم نرى منه إلا الهلاك والدمار ، فوت قطاع التعليم للشركات واللوبيات وهاهم يتغنون ويتبجحون بتوظيف 85000 متعاقد ، الذين يتواجدون الان في الشوارع معرضين للتصفيات الجسدية والاعتقالات ...كيف سنربي هذا الجيل ونفسيتنا محطمة ؟ كيف سنجتهد ونبلغ الرسالة ووضعيتنا مجهولة لا نحن مرسمون ولا حق لنا في التقاعد ، أظن أن الدولة لن تجد لهذا الملف حلا مما يجعل الزمن المدرسي يضيع لسنون طويلة ويجعل الاستاذ مستمرا في إضرابه إلى أجل غير مسمى...وكلنا عليك الله يا حكومة الذل والعار
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19 - مواطن الخميس 05 نونبر 2020 - 23:47
كمواطن مغربي أدعو الملك ورئيس الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع هؤلاء الأستاذة وادماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية مع منحهم امتيازات إضافية على بقية الموظفين حتى يتمكنوا من أداء مهمتهم بنجاح ومساعدة أبناء الشعب على التقدم إلى الأمام...
والله لقد رأيت فيهم الوطنية وحب خدمة الوطن ورأيت أيضا مستوى تلاميذهم كيف تحول من الأسوء إلى الأحسن
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