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كُتّاب وآراء
"الأساتذة المتعاقدون" يواصلون "أسبوع الاحتجاج" ويتمسكون بالإدماج
يواصل الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خوض الأشكال الاحتجاجية التي سطّرتها تنسيقيتهم، والتي انطلقت يوم 3 نونبر الجاري وتستمر إلى غاية السابع منه، مع خوض إضراب وطني عن العمل طيلة الفترة المذكورة.
الأساتذة المنتمون إلى التنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بجهة الرباط-سلا-القنيطرة حجوا إلى أمام مقر المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بسلا، حيث خاضوا وقفة احتجاجية جددوا فيها تشبثهم بمطلب الإدماج في الوظيفة العمومية.
ورفع الأساتذة المحتجون، تحت مراقبة قوات الأمن، شعارات من قبيل "التعاقد في التعليم جريمة"، و"اشنو رافضين.. التعاقد.. واشنو باغيين .. الإدماج"، مجددين التأكيد على أنهم سيستمرون في خوض أشكالهم الاحتجاجية "وفاء للشهداء حتى إسقاط مخطط التعاقد".
خديجة البحري، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، قالت في تصريح لهسبريس إن احتجاج الأساتذة جاء "لأن الوزارة الوصية انتهجت سياسة الهروب إلى الأمام، من خلال المحاكمات الصورية للأستاذات والأساتذة، والترحيل التعسفي لبعضهم"، مضيفة: "هذا لن يزيدنا إلا صمودا".
واعتبرت المتحدة ذاتها أن مطلب الأساتذة المتعاقدين "مطلب شرعي واجتماعي محض، يقوم على مطالبتنا بتسوية وضعيتنا بإدماجنا في أسلاك الوظيفة العمومية"، وأردفت متسائلة: "كيف يعقل أن وضعيتنا الإدارية مجمّدة منذ خمس سنوات ولا نعرف هل نحن تابعون لوزارة التربية الوطنية أم للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؟".
وأضافت البحري أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لا حق لها في توظيف الأساتذة، معتبرة الأمر "خطيرا"، منددة بما سمّته "الاحتقار الوظيفي الأستاذ الذي يلقّن لأجيال الغد التي ستتحمل المسؤولية المبادئ والأخلاق"، كما نددت بحرمان الأساتذة من الحركة الانتقالية الوطنية.
ويأتي "أسبوع الاحتجاج" الذي يخوضه الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في وقت تتشبث فيه وزارة التربية الوطنية بتوظيف نساء ورجال التعليم عن طريق التعاقد مع الأكاديميات الجهوية.
وكانت الوزارة قد أعلنت، الشهر الماضي، عن فتح باب الترشح لاجتياز مباريات التعليم بالتعاقد، التي ستنظمها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خلال شهر نونبر الجاري.
عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، شدد على أن إدماج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية مطلب لا محيد عنه، "لضمان استقرارهم في العمل ولضمان وحدة الجسم التعليمي"، مضيفا أن هذه الشريحة من الأساتذة محرومة حتى من الحركة الانتقالية الوطنية، وهو ما خلق متابع لمئات الأسر"، على حد تعبيره.
وانتقد الإدريسي وزارة التربية الوطنية لعدم جلوسها إلى طاولة الحوار مع النقابات التعليمية، حيث كان مقررا أن تُجرى جلسة حوار يوم 24 فبراير الماضي، بحضور ممثلين عن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، لكن الوزارة أجّلت الاجتماع في آخر لحظة، وإلى حدود الساعة لم ينعقد بعد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
جربو يكون عندهم التعويضات و نتا لا - مديرية طرفاية
يدفعو للمباريات و نتا لا
عندهم الترقية و نتا لا
يدفعو للتبريز و التخطيط و التوجيه و التفتيش و نتا لا
و زيد و زيد .......
كلام فارغ
يتكلمون كما لو ان تلامذتهم اصبحوا علماء
عندنا محو الامية فحتى الدين وصلوا من المتمدرسين فبمجهوداتهم الخاصة و تضحيات اباءهم في المدارس الخصوصية
اش هاذ الشعار والله حتى عار يكون مستواكم الفكري هكذا !
الله يجازيهم بالخير يقدمون مجهودات مشكورين عليها...أبناء أصبحوا من المتفوقين بفضلهم
كيف فرض عليك التعاقد و أنتم من بين آلاف اجتازوا المباراة للحصول على وظيفة معلم بالتعاقد. و مباشرة بعد النجاح في اجتياز المباراة و تثبيت أقدامكم في الوظيفة تخرجون إلى الشارع للمطالبة بالترسيم. كان يجب ألا تقبلوا بالوظيفة من الوهلة الأولى.
القاعدة القانونية تقول « العقد شريعة المتعاقدين »
المهم أولاد الشعب هم من يضيعون
مثل هؤلاء ينبغي تغيير القوانين في مواجهتهم لحماية الملايين من التلاميذ الضائعين. فالصرامة والردع مع كل مضرب الحل الوحيد ضدهم.
فعلى الدولة أن لاتتنازل عن هيبتها
فلا حوار مع المتعاقدين
ولا إدماج
ولا تلبية لأي مطلب لهم
ومن أراد الاستمرار فله ذلك.ومن أراد الاستهتار بمصالح التلاميذ والدولة فالابواب أوسع منه.وهناك الالاف من يريد العمل بالتعاقد و بكل تفان في التعليم.
ينبغي الصرامة والردع وعدم التنازل عن قانون الدولة.
لم يراعوا المسؤولية التي على عاتقهم والتي تتطلب العمل لصالح تلاميذ أبرياء لا ناقة لهم ولا جمل فيما تدعون انها مشاكلهم.
لم يدفعوا ابدا على الرقي بالمستوى التعليمي لتلامذتهم بل ان هذا آخر ما يفكرون فيه. ما يهمهم هي مطالبه الخبزية.
لا يمكن لأي غيور على مهن التربية والتعليم ان يتفهم موقفهم فبالاحرى ان يساندهم.
والله لقد رأيت فيهم الوطنية وحب خدمة الوطن ورأيت أيضا مستوى تلاميذهم كيف تحول من الأسوء إلى الأحسن