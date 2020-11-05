المغرب يسجل 5641 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

هسبريس من الرباط

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 5641 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 240951 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3189909 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 77 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 4059 حالة.

وتم التأكد من 3329 حالة شفاء إضافية لتبلغ الحصيلة الإجمالية للتعافي 197215.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.