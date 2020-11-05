24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:20
|07:47
|13:16
|16:09
|18:35
|19:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حجم التداول ينعش معاملات بورصة الدار البيضاء
- محمد مشبال .. مستثمر يؤمن بالاجتهاد والصدفة بين أوروبا وإفريقيا
- مشبال .. الصدف والاستثمار
- "فيتش" تغير التصنيف الائتماني لثلاثة أبناك مغربية
- احتجاج عمال للنقل الحضري
الحالات الحرجة ترفع أسِرّة الإنعاش في المشفى الميداني بالبيضاء (5.00)
مغاربة العالم يصمدون أمام كورونا بإرسال ملايير الدراهم إلى المملكة (5.00)
- الزمالك يقسو على الرجاء ويتأهل إلى نهائي "عصبة أبطال إفريقيا" - (158)
- انتقادات تلاحقُ إضراب "أساتذة التعاقد" .. هدرٌ للتعليم ومردود عقيم - (80)
- هل تعيد انتخابات 2021 "زعامات شعبوية" إلى الواجهة الحزبية؟ - (71)
- السلطات الأمنية تفرق احتجاجات "الأساتذة المتعاقدين" بمدن المملكة - (70)
- مغاربة العالم يصمدون أمام كورونا بإرسال ملايير الدراهم إلى المملكة - (67)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 5641 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 5641 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 240951 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3189909 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 77 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 4059 حالة.
وتم التأكد من 3329 حالة شفاء إضافية لتبلغ الحصيلة الإجمالية للتعافي 197215.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.