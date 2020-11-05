24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2007:4713:1616:0918:3519:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. وفاة ناشط "تصدم" حقوقيين في الجنوب الشرقي (5.00)

  2. الحالات الحرجة ترفع أسِرّة الإنعاش في المشفى الميداني بالبيضاء (5.00)

  3. مجموعة الشعبي تفتتح مصنعا للورق بمدينة بركان (5.00)

  4. فرونسواز.. لا أريد أن أحبك من الآن؟ (5.00)

  5. مغاربة العالم يصمدون أمام كورونا بإرسال ملايير الدراهم إلى المملكة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | المندوب السامي للتخطيط سليم من فيروس كورونا‎

المندوب السامي للتخطيط سليم من فيروس كورونا‎

المندوب السامي للتخطيط سليم من فيروس كورونا‎
هسبريس من الرباط
الخميس 05 نونبر 2020 - 21:40

أنهت المندوبية السامية للتخطيط إلى علم موظفيها وشركائها أنه، بعدما تأكدت إصابة سائق المندوب السامي للتخطيط بفيروس كوفيد-19، إثر إجرائه اختبار "PCR"، يوم الثلاثاء 3 نونبر 2020، "أجرى المندوب السامي أحمد الحليمي علمي وأفراد عائلته في اليوم ذاته الاختبار نفسه، طبقا للتدابير والإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات، ما أفضى إلى نتائج سلبية، مع التزام هؤلاء بالحجر خلال الفترة التي يقتضيها البروتوكول الرسمي للسلطات الصحية الوطنية".

وأوضح بلاغ صادر عن مديرية الموارد البشرية بالمندوبية أن المندوب السامي للتخطيط "يواصل تدبير أنشطة المندوبية السامية بشكل عادي، عن بعد، باستخدام أدوات العمل عن بعد، ومن خلال عقد اجتماعات عبر الفيديو، ولو كان ذلك محبطا لمن تعودوا محاولة المس بسمعة وإشعاع المؤسسة"، حسب التعبير الوارد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.