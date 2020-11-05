المندوب السامي للتخطيط سليم من فيروس كورونا‎

هسبريس من الرباط

أنهت المندوبية السامية للتخطيط إلى علم موظفيها وشركائها أنه، بعدما تأكدت إصابة سائق المندوب السامي للتخطيط بفيروس كوفيد-19، إثر إجرائه اختبار "PCR"، يوم الثلاثاء 3 نونبر 2020، "أجرى المندوب السامي أحمد الحليمي علمي وأفراد عائلته في اليوم ذاته الاختبار نفسه، طبقا للتدابير والإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات، ما أفضى إلى نتائج سلبية، مع التزام هؤلاء بالحجر خلال الفترة التي يقتضيها البروتوكول الرسمي للسلطات الصحية الوطنية".

وأوضح بلاغ صادر عن مديرية الموارد البشرية بالمندوبية أن المندوب السامي للتخطيط "يواصل تدبير أنشطة المندوبية السامية بشكل عادي، عن بعد، باستخدام أدوات العمل عن بعد، ومن خلال عقد اجتماعات عبر الفيديو، ولو كان ذلك محبطا لمن تعودوا محاولة المس بسمعة وإشعاع المؤسسة"، حسب التعبير الوارد.