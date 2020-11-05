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فيدرالية نسائية تدين جريمة ذبح أمٍّ لطفلين بتيفلت

فيدرالية نسائية تدين جريمة ذبح أمٍّ لطفلين بتيفلت
ياسين أوشن
الخميس 05 نونبر 2020 - 04:50

أدان المكتب الجهوي لفيدرالية رابطة حقوق النساء لجهة الرباط سلا القنيطرة، بشدة، "جريمة ذبح زوج لزوجته في مدينة تيفلت"، مستنكرا أيضا "ارتفاع ظاهرة العنف بشكل خطير ضد النساء في الآونة الأخيرة، التي تتزامن مع جائحة "كورونا"، وانعكاساتها على المواطنين بشكل عام، والنساء بشكل خاص".

وجاء في البيان التنديدي للفيدرالية ذاتها، توصلت به هسبريس، أن "خبر الجريمة البشعة اهتزت له تيفلت والرأي العام يوم الأربعاء 4 نونبر 2020؛ إذ ذبح زوج زوجته، وهي أم لطفلين، من الوريد إلى الوريد، وغادر مسرح الجريمة إلى وجهة مجهولة مع ابنه الصغير".

كما أوردت الوثيقة نفسها أن المكتب الجهوي "يتتبع الملف ويتواصل بشأنه، ويتقدم بأصدق التعازي والمواساة والدعم إلى عائلة الفقيدة"، مطالبا في السياق عينه المسؤولين بـ"التدخل العاجل لوقف تنامي ظاهرة العنف ضد النساء، عبر تفعيل مقتضيات قانون 13-103، بما يتلاءم مع مضامين الاتفاقيات الدولية، التي صادق عليها المغرب من حيث معايير الحماية والوقاية وجبر الضرر، والتكفل بالنساء ضحايا العنف والناجيات منه".

ودعت فيدرالية رابطة حقوق النساء كذلك الجهات المسؤولة والسلطات المختصة إلى "التدخل أخذا بعين الاعتبار وضعية أبناء الفقيدة، وما سيترسب في نفسهم جراء الواقعة/ الفاجعة".

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