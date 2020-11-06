24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:21
|07:48
|13:16
|16:09
|18:35
|19:51
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هكذا تمكنت الصين من تجنب الموجة الثانية من "فيروس كورونا"
- انتقادات تخترق "هدوء" العثماني حيال تفشي "الفيروس" في المغرب
- كيف يصنع الجهل المقدّس التطرّف الإسلامي؟
- الاجتراح
- جمارك ميناء طنجة المتوسط تحبط تهريب مخدرات
مغاربة العالم يصمدون أمام كورونا بإرسال ملايير الدراهم إلى المملكة (5.00)
"الأساتذة المتعاقدون" يواصلون "أسبوع الاحتجاج" ويتمسكون بالإدماج (5.00)
السلطات الأمنية تفرق احتجاجات "الأساتذة المتعاقدين" بمدن المملكة (5.00)
أطباء يطلقون مبادرة لإنقاذ "مرضى كوفيد" داخل المنازل بالبيضاء (5.00)
- وزير الاقتصاد: كُتلة أجور الموظفين مرتفعة جدا أمام مداخيل الدولة - (156)
- السلطات الأمنية تفرق احتجاجات "الأساتذة المتعاقدين" بمدن المملكة - (107)
- مغاربة العالم يصمدون أمام كورونا بإرسال ملايير الدراهم إلى المملكة - (99)
- المغرب يسجل 5641 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة - (86)
- "أزمة الكركرات" تعيد موقف موريتانيا من "البوليساريو" إلى الواجهة - (69)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"أرشيف المغرب" تنشر وثائق من "رصيد ولد السالك"
مواصلة لخطتها الرامية إلى نشر ما تحتضنه مستودعاتها من أرصدة أرشيفية لفائدة الباحثين وعموم المرتفقين، وتخليدا للذكرى الخامسة والأربعين لذكرى المسيرة الخضراء، نشرت مؤسسة "أرشيف المغرب" مجموعة من الوثائق الفريدة المنتقاة من "رصيد ولد السالك" الذي تم جرده وإتاحته للعموم.
الوثائق، وكما أفادت المؤسسة الأرشيفيـة في بلاغ إخباري لها، عاكسة للذاكرة المشتركة التي جمعت بين المغرب وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، والتي كان فيها الدور البارز لعائلة ولد السالك الصحراويـة، وهي عائلة تعد، حسب ما ورد في البلاغ، إحدى كبريات الدور التجارية التي لعبت دورا تجاريا متميزا أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين كهمزة وصل بين المغرب وعمقه الصحراوي والإفريقي.