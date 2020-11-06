"أرشيف المغرب" تنشر وثائق من "رصيد ولد السالك"

عزيز لعويسي

مواصلة لخطتها الرامية إلى نشر ما تحتضنه مستودعاتها من أرصدة أرشيفية لفائدة الباحثين وعموم المرتفقين، وتخليدا للذكرى الخامسة والأربعين لذكرى المسيرة الخضراء، نشرت مؤسسة "أرشيف المغرب" مجموعة من الوثائق الفريدة المنتقاة من "رصيد ولد السالك" الذي تم جرده وإتاحته للعموم.

الوثائق، وكما أفادت المؤسسة الأرشيفيـة في بلاغ إخباري لها، عاكسة للذاكرة المشتركة التي جمعت بين المغرب وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، والتي كان فيها الدور البارز لعائلة ولد السالك الصحراويـة، وهي عائلة تعد، حسب ما ورد في البلاغ، إحدى كبريات الدور التجارية التي لعبت دورا تجاريا متميزا أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين كهمزة وصل بين المغرب وعمقه الصحراوي والإفريقي.