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الرئيسية | مجتمع | تفاقم الوضعية الوبائية في المغرب يتطلب إجراءات آنية ومستعجلة

تفاقم الوضعية الوبائية في المغرب يتطلب إجراءات آنية ومستعجلة

تفاقم الوضعية الوبائية في المغرب يتطلب إجراءات آنية ومستعجلة
هسبريس - أمال كنين
الجمعة 06 نونبر 2020 - 22:00

أضحت الوضعية الوبائية في بلادنا تتفاقم يوما بعد آخر، حيث باتت الإصابات بـ"كوفيد-19" في تزايد مقلق، ويتوقع مهنيون أن يزيد الوضع تفاقما، بل وأن تعرف حالات الإصابة وأيضا الوفيات ارتفاعا ملحوظا، وهو ما يتطلب إجراءات مهنية خاصة لتفادي ذلك.

وفي هذا الإطار، قال حمزة إبراهيمي، عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن "الأمر يتطلب إجراءات آنية ومستعجلة تتلاءم مع حالة الطوارئ وتفاقم الوضع الوبائي الحالي المتسم بارتفاع جميع المؤشرات السلبية، سواء معدل الإماتة أو معدل الإصابات الحرجة أو امتلاء أقسام كوفيد".

وفي حديث لهسبريس، وقف إبراهيمي على أهمية "توفير العنصر البشري الكافي خلال هذه المرحلة، عبر توظيف شامل وبشكل مباشر لكل الأطر الطبية والتمريضية المعطلة، وكذا الاستعانة بالأطقم الصحية، سواء بالقطاع الخاص أو الطب العسكري الذي يمكن أن تكون مؤسساتنا الاستشفائية الآن في أمس الحاجة إلى تدخله من جديد".

ومن ضمن المقترحات التي تقدم بها الفاعل في المجال الصحي، مسألة "الرجوع إلى ضبط مسار كوفيد داخل المستشفيات كما كان في بداية الجائحة"، قائلا: "إنه أمر في غاية الأهمية ومطلب أساسي، وتفعيل جميع الوحدات الخاصة به أمر يمكّن من تجنب العدوى على الأقل داخل المستشفى".

واعتبر المتحدث أنه "أمام ارتفاع أعداد الإصابات التي تتطلب الخضوع إلى الاستشفاء، يجب إخلاء المستشفيات لاستقبال الأعداد الوافدة بكثرة".

ومن ضمن المقترحات التي نبه إلى أهميتها الفاعل النقابي أيضا، ضرورة توفير وسائل الحماية الفردية للعاملين داخل المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية الصحية عامة، مشددا على أن ذلك "أمر في غاية الأهمية لحماية الأطر الصحية من خطر العدوى عبر تعميم الكمامات الطبية الخاصة ffp2 والمعقمات والألبسة الخاصة التي عرفت مؤخرا ندرة، وكذا توفير دورات تحسيسية وتكوينة للعاملين لكي يكونوا في صلب آخر التطورات والمستجدات العلمية والتقنية الخاصة بتطور مرض كوفيد-19، مع توفير حصص وجلسات الدعم النفسي المهني للمشتغلين في مصالح كوفيد الذين يعرفون ضغطا رهيبا لم يتوقف منذ شهر مارس إلى اليوم من دون الحصول ولو على يوم راحة واحد".

وتحدث إبراهيمي عن تفشى الوباء وارتفاع الإصابات في صفوف المهنيين، قائلا إنه "مؤشر في غاية الأهمية وكذا السوء، أولا نظرا لكون الأطر الصحية تخالط أكبر عدد من المرتفقين والمرضى، وكون إصابة الأطر الصحية تضعف من الكثافة الطبية والتمريضية لأن كل إطار مصاب يحتاج إلى ما بين 15 يوما وشهر حسب حدة الإصابة لكي يعاود نشاطه المهني، وهو الأمر الذي يزيد من تفاقم الخصاص وارتفاع ضغط العمل على زملائه الآخرين، حيث يتطلب علاج مريض في إنعاش كوفيد على الأقل تواجد ممرضين وطبيب بشكل دائم ومستمر، علما أن الخصاص في صفوف مقدمي العلاجات جد كبير قبل انطلاق الجائحة".

وتابع المتحدث قائلا: "ما يحز في نفس الأطر الصحية اليوم هو لحظة مرضها أو مرض أحد الزملاء ومعاملته بطريقة جد اعتيادية، حيث يتبع المسار نفسه الذي يخضع له مريض آخر، علما أن جل الإصابات بفيروس كورونا في صفوف الأطر الصحية مصدرها أماكن العمل. لذا، وزارة الصحة مطالبة اليوم بإيجاد مسار علاج خاص لأطرها الصحية على أساس أنه مرض مهني يجب اخضاع المصابين به للمعاملة التفضيلية والتتبع الأنجع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مواطن سامي الجمعة 06 نونبر 2020 - 22:06
اطار صحي مثله كمثل اي مواطن
علاش زعما يتعامل سبيسال يلا مرض
المعاملة جيدة حق لكل انسان
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34
2 - ايت واعش الجمعة 06 نونبر 2020 - 22:07
الحل المتاح حاليا هو الحجر و منع السفر والتنقل نهائيا بين المدن الا للشحن واللوجيستيك...فقط....واغلاق كل اقليم لحدوده مع الاقاليم المجاورة...حاليا لا تنسيق بين مديريات الصحة وبين المؤسسات التعليمية فكم من مريض لازال ابناؤءه يذهبون للمدارس ..وغابت الللجن التي تراقب المدارس ..والاكتظاظ امامها ...
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37
3 - طيور الجمعة 06 نونبر 2020 - 22:07
اللهم نجنا من الإصابة بهذا الوباء وارفعه عنا وعن العالمين بجاه القرآن الكريم وصفاتك وعلوك ورحمتك ونورك آمين
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63
4 - الحجر الصارم الجمعة 06 نونبر 2020 - 22:09
الحجر الصارم لمدة شهر هو الحل و إلا سنصل لأسوء السيناريوهات حيث لا ينفع مال و لا بنون... الاقتصاد ينقد بالمزيد من الاجتهاد و الجهد و الاستدراك أما الأرواح و الاشخاص فخسارتهم لا يردها شيء... الى كل من يرى كلامي خارج عن الصواب فليخاطب عقله بحيادية بعيدة عن لغة المال و الدنيا.. انشري هسبريس
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46
5 - ahmed الجمعة 06 نونبر 2020 - 22:12
الحل الوحيد حاليا هو اغلاق الجامعات واعتماد التعليم عن بعد يجب الحد من التنقلات غير الضرورية
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28
6 - الشريف الجمعة 06 نونبر 2020 - 22:13
اغلب المواطنين يعالجون في المنازل .الحل هو تخصيص مستشفى جامعي او عسكري واحد للحالات الحرجة .اوسدوا اعلينا هاد الموضوع
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37
7 - مروان الجمعة 06 نونبر 2020 - 22:15
اغلاق الشامل والعودة للحجر الصحي اكثر صرامة من ذي قبل كفيلان بان تتحسن الحالة الصحية في غياب دواء فعال او تلقيح .
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33
8 - الحجر؟؟ الجمعة 06 نونبر 2020 - 22:15
أبسط حل في هذه الحالة هو الحجر.اللهم إرفع عنا هذا الوباء
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21
9 - السلام عليكم الجمعة 06 نونبر 2020 - 22:16
أخطر وباء وأخطر فيروس نواجهه في الأماكن العامة هم المدخنون الذين ينفتون سمومهم على الآمنين.. لماذا السلطات تغفل عن قانون منع التدخين في الأماكن العامة
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44
10 - متتبع الجمعة 06 نونبر 2020 - 22:17
تفاقم الوضعية الوبائية بالبلاد يتطلب المزيد و الحزم في تطبيق الوسائل الاحترازية و توفير العنصر البشري الكافي خلال هذه المرحلة، عبر توظيف شامل وبشكل مباشر لكل الأطر الطبية والتمريضية المعطلة. اما الحجر الصحي " الشامل" فليس هو الحل الاجدر بل إنه سيفاقم من الوضعية الوبائية. فئة 85% من المغاربة ليست موظفة و لا أجيرة أعني هنا ليس لها دخل قار. هذه الفئة تعيش على قُوت يومها.
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7
11 - علي الجمعة 06 نونبر 2020 - 22:18
اللهم اهدي هاذ الشعب يحبس من لفهامات و يلبس الكمامة راه الغباء اللي غادي يقتلنا و ليس الفيروس
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37
12 - مواطنة الجمعة 06 نونبر 2020 - 22:26
المرجو من الحكومة التعجيل في فرض الحجر الصحي الشامل حيت الاوضاع خرجت عن السيطرة
اللهم ان هذا منكر اشنو كتستناو صحة المواطنين وحياتهم اهم من اي حاجة ...
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-4
13 - الفردوس الجمعة 06 نونبر 2020 - 22:29
الحل هو يدوزو الدوا في الما في الروبينيات كلشي يشربو وكلشي غايتعالج بإذن الله.
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6
14 - Mosi الجمعة 06 نونبر 2020 - 22:32
انا اريد ان اسأل فقط.
هناك نوع من الانفلوانزا منتشرة بكثرة في كافة ربوع الوطن اصيب بها الكثير من المواطنين..من ابرز اعراضها فقدان كااامل و تام لحاستي الشم و الدوق...فقدان الشهية..جفاف الانف مصحوب بعطاس بسيط احيانا..دعث عضلي و الآم في المفاصل احيانا..ينتهي بتعب شديد.
نرجو و نطلب من جريدتنا هيسبريس التي تعتبر صوت الشعب بإمتياز ان تتفضل و تقوم ببحث في الموضوع لأن وزارة الصحة غائبة عن التواصل في هذا الباب و لم تقدم للمواطنين اية توضيحات...
اعيد و اقول ان هذا الفيروس غطى معظم التراب الوطني و انا شخصيا اصبت انا كل افراد العائلة وهو بالمناسبة شديد العدوى حيث بدأ بأبي و انتقل الينا جميعا بسرعة فائقة كما وصلتني معلومات من اقاربي اصيبوا بها في كل من الدار البيضاء و الرباط و سلا و القنيطرة و مراكش و بني ملال وطنجة و مكناس و بولمان و هنا بفاس....
السؤال هو:
هل هذا الفيروس نوع مخفف من فيروس كورونا ام هو كورونا شخصيا...ام هو فيروس عادي...؟؟
وشكرا هيسبريس.
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20
15 - كولومبو الجمعة 06 نونبر 2020 - 22:55
لقد بحت حناجر البرلمانيين و السادة المستشارين بمطالبهم في شان اصلاح منظومة الصحة العمومية عبر عدة دورات نيابية من البرلمان المغربي و تعاقب عدة وزراء للصحة و فشلوا في مهامهم فشلا دريعا واخرهم السيد الوردي طالما اشتكى و اعترف بالنقص الكبير في الاطر الطبية بالمملكة و قتها لم تكن كورونا بهذا الشكل من التهويل لكن تفتقد البوصلة مسارها الاعتيادي عندما تسند رئاسة الحكومة الي أشخاص غير قادرين على الإبداع و التميز و يتدرعون دائما بالامكانيات المحدودة للوطن واليوم يؤدي المواطن المغربي ضريبة الفشل الذريع للحكومات السابقة عندما يجد نفسه في دوامة الصحة الفاشلة و المهترئة البلدان التي تحب شعوبها تخلق لهم الرفاهية و العيش الكريم و الرعاية الصحية الممتازة و السعادة و بلادنا مع الأسف تشتت يمينا و يسارا اموالا من دافعي الضرائب في برامج لا تسمن ولا تغني من جوع بل وسياسات لا تغتفر كالمغادرة الطوعية و إهدار الأموال العمومية فهل هذه المرة ستخرج حكومة اصلاح حقيقية تقلع بالمغرب صحيا و صناعيا و فلاحيا و تتصالح مع المواطنيين. ؟
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-1
16 - الرشيدي الجمعة 06 نونبر 2020 - 23:00
الحجر الصحي ليس حلا .
هل سنظل في حجر صحي للأبد يجب تعايش مع كورونا كورونا باق للأبد و يجب تعايش معه .
يجب تخلي عن التحليلات مجرد مضيع المال العام بل يجب شراء أسرة للإنعاش و تحسين و ضعية الأطر الصحية من خلال توفير وسائل الحماية و زيادة رواتبهم و توظيف جميع الأطر الطبية المعطلة و بناء مستشفيات ميدانية .
من ينادي بالحجر صحي يحسب نفسه في دولة أوروبية لها صناديق مملوءة بالدولارات تستطيع دفع رواتب موظفيها لمدة عشرات السنين.
أما المغرب فقد قالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الدولة قامت بما يجب .
يجب أن نكون موضوعيين الإقتصاد المغربي لا يتحمل الحجر الصحي .
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