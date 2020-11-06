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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 5398 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 5398 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 246349 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3205102 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 68 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 4127 حالة.
وتم التأكد من 3739 حالة شفاء إضافية لتبلغ الحصيلة الإجمالية للتعافي 200954.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
• أعراض شبيهة بالأنفلونزا مع حمى وقشعريرة وإرهاق وسعال.
• أعراض شبيهة بالزكام مع التهاب الأنف والعطس وجفاف الحلق واحتقان الأنف.
• آلام المفاصل والعضلات.
• التهاب العين والأغشية المخاطية.
• مشاكل الرئة مع الالتهاب الرئوي وضيق التنفس.
• مشاكل الجهاز الهضمي بما في ذلك الإسهال والغثيان والصداع.
• فقدان حاسة الشم والتذوق.
اولا الناس ايبقاو أي مو توا
اي حجر صحي سيقلص مواردكم المالية ويجعلكم في وضع مالي جد خانق ولن تجدوا من يقرضكم داخليا او خارجيا.
لا يجب التضحية بالاقتصاد وارزاق العباد لان جزءا من الناس يموت ويمرض.
من يموت بحوادث السير اكثر ممن يموت بكورونا
الآن الرهان على كل واحد داخل الوطن لكي نعمل جاهدين على تقليص الأعداد ونشهد على أنفسنا
بالدارجة: كنذكر ديك نجحنا بشهادة العالم كنتعصب على من كنكذبو..
".السلطات رفعت يدها عن المصابين، وتركت المخالطين لوحدهم، إذ لم تعد تسأل عنهم، وهو ما يساهم في انتشار فيروس كورونا في صفوف البيضاويين"
سلطات العاصمة الاقتصادية "تراجعت بشكل كبير في القيام بالتوعية والتحسيس بهذا الوباء