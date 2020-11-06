24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2107:4813:1616:0918:3519:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "الأساتذة المتعاقدون" يواصلون "أسبوع الاحتجاج" ويتمسكون بالإدماج (5.00)

  2. "كوفيد 19" يستنزف أطر مستشفى بمدينة الفنيدق‬ (5.00)

  3. أطباء يطلقون مبادرة لإنقاذ "مرضى كوفيد" داخل المنازل بالبيضاء (5.00)

  4. الهزيمة النفسية.. ذلك الداء (5.00)

  5. شبكات تلفزيونية أمريكية تقطع نقل كلمة ترامب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 5398 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 5398 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 5398 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الجمعة 06 نونبر 2020 - 18:00

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 5398 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 246349 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3205102 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 68 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 4127 حالة.

وتم التأكد من 3739 حالة شفاء إضافية لتبلغ الحصيلة الإجمالية للتعافي 200954.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - يونسيف الجمعة 06 نونبر 2020 - 18:11
موجة ثانية اكثر انتشار كنطلبوا من الله ان يزيل عنا الوباء يا ارحم الراحمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
69
2 - في الصميم الجمعة 06 نونبر 2020 - 18:11
للإفادة في زمن كورونا : حدد الباحثون مؤخرا 7 مجموعات من الأعراض لكورونا ترتبط بالحالات المعتدلة وهى :
• أعراض شبيهة بالأنفلونزا مع حمى وقشعريرة وإرهاق وسعال.
• أعراض شبيهة بالزكام مع التهاب الأنف والعطس وجفاف الحلق واحتقان الأنف.
• آلام المفاصل والعضلات.
• التهاب العين والأغشية المخاطية.
• مشاكل الرئة مع الالتهاب الرئوي وضيق التنفس.
• مشاكل الجهاز الهضمي بما في ذلك الإسهال والغثيان والصداع.
• فقدان حاسة الشم والتذوق.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
41
3 - محمد الجمعة 06 نونبر 2020 - 18:13
هادشي بزاف خاصهم ايديروا الحجر الصحي
اولا الناس ايبقاو أي مو توا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
49
4 - زعراوي رشيد الجمعة 06 نونبر 2020 - 18:14
هدا يعني ان السيد العتماني مسيطر على الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
5 - sami الجمعة 06 نونبر 2020 - 18:14
كلنا ضد حجر صحي مدمر ومهلك للدولة قبل ان بكون مهلكا للشعب.
اي حجر صحي سيقلص مواردكم المالية ويجعلكم في وضع مالي جد خانق ولن تجدوا من يقرضكم داخليا او خارجيا.
لا يجب التضحية بالاقتصاد وارزاق العباد لان جزءا من الناس يموت ويمرض.
من يموت بحوادث السير اكثر ممن يموت بكورونا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-57
6 - مواطنة تحب بلدها الجمعة 06 نونبر 2020 - 18:15
اللهم ارفع عنا هذا الوباء والبلاء الذي أنهكنا وأهلك أقربائنا ، لا حول ولا قوة لنا إلا بك أنت القوي الجبار القادر على تخليصنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
7 - مغربي الجمعة 06 نونبر 2020 - 18:16
الحجر الصحي فالطريق,,,شوفو دابا ها كي تعاونوا عباد الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
8 - مواطن الجمعة 06 نونبر 2020 - 18:16
الله ارحم موتانا واعفو على المرضى. الله ارفع علينا هدا الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
9 - منى الجمعة 06 نونبر 2020 - 18:17
ماذا تنتظر الحكومة يجب التدخل لانتقاذ ما يمكن انقاذه الحل هو حجر جزئي من خلال اغلاق ما يمكن القيام به عن بعد كإغلاق الجامعات واعتماد التعليم عن بعد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
10 - عدول الجمعة 06 نونبر 2020 - 18:18
اغلقوا المدارس وروض الاطفال.. هذا هو الخطر الحقيقي لأن الاطفال لايبالون بالوقاية وصعب على المشرفين مراقبة تصرفات الطفل مع انفه وعينيه وفمه كما ان الاطفال لاتظهر عليهم الاعراض ونحن نساهم في الخطأ جميعا لاننا بمجرد ان ندخل بيوتنا ننزع الكمامة ونعطل كل اشكال الوقاية ظانين بأن المرض يكون ف البراني وليس في أهل البيت.. كم من واحد اعرفه جاءه المرض من اطفاله من عقر داره
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
11 - Mostafa الجمعة 06 نونبر 2020 - 18:18
الفيروس يتفشى في الهواء... غير منطقي ان بعض الاشخاص يجلسون في بيوتهم دون الاختلاط و مع ذلك اصيبوا .... متى سيظهر اللقاح ؟ هل سيظهر عندما يصاب الجميع و نكتسب مناعة جماعية؟ غالبا عدد الاصابات حتى الآن بالملايين....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
12 - خليل زياد الجمعة 06 نونبر 2020 - 18:18
الحجر الكلي الشامل هو الحل. نحن نشتغل في ظروف صعبة والأغلبية لا تحترم التدابير الاحترازية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
13 - جدر الجمعة 06 نونبر 2020 - 18:19
' اللهم ألطف بنا وتولنا فيمن توليت .يارب اتفرجها على عبادك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
14 - يجب الحزم الجمعة 06 نونبر 2020 - 18:20
مابقاش اللعب يجب الحزم، بنادم ممسوقش، خاص الرجوع للحجر الصحي الشامل، واحد ينقل العدوى ويدعِى انه عندو مناعة قوية وفي نفس الوقت ينقل العدوى للآخر، خافو 6لى والديكم وناس لي عندهم أمراض مزمنة ،وفي اخير يجي واحد يقولك ملقيتش باش ناكل،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
15 - زاكوري الجمعة 06 نونبر 2020 - 18:21
أصبح الوضع صعبا، وكل الخطابات الذي سمعناها فيما مضى تبخرت، يجب أن ننجح بشهادة أنفسنا لا بشهادة العالم، لأن شهادة الآخر مزيفة عابرة، أن نعما دونما نظر لكلمات ننتظرها من الشاشات الغربية،

الآن الرهان على كل واحد داخل الوطن لكي نعمل جاهدين على تقليص الأعداد ونشهد على أنفسنا

بالدارجة: كنذكر ديك نجحنا بشهادة العالم كنتعصب على من كنكذبو..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
16 - مواطن الجمعة 06 نونبر 2020 - 18:23
شاعلة كورونا وصاف الله يلطف بنا هادشي بزاف اما التحرك من الأن او انتضار الاسوء لا قدر الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
17 - Observateur الجمعة 06 نونبر 2020 - 18:24
مادة طبيعية موجودة في معظم أنحاء العالم يمكن أن تقتل الفيروس المستجد القاتل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
18 - marocain الجمعة 06 نونبر 2020 - 18:25
الوضع الصحي الكارثي الذي تعيشه الدار البيضاء يستوجب تدخلا سريعا وإستراتيجية واضحة ومحددة لمواجهة انتشار الوباء الذي يؤثر على الحركة الاقتصادية أيضا، وكذا تزايد عدد حالات الوفيات في صفوف البيضاويين
".السلطات رفعت يدها عن المصابين، وتركت المخالطين لوحدهم، إذ لم تعد تسأل عنهم، وهو ما يساهم في انتشار فيروس كورونا في صفوف البيضاويين"
سلطات العاصمة الاقتصادية "تراجعت بشكل كبير في القيام بالتوعية والتحسيس بهذا الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
المجموع: 18 | عرض: 1 - 18

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.